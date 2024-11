Xã hội

Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 7, Quảng Nam khả năng mưa lớn ngày 12 và 13/11

(QNO) - Ảnh hưởng hoàn lưu bão số 7, trong 2 ngày 12 và 13/11, các địa phương của Quảng Nam khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa rất to. Cường độ mưa to đến rất to tập trung chủ yếu trong ngày và đêm 12/11.