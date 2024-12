Xã hội [ẢNH] - Trục vớt chiếc phà chìm và phương tiện của người dân ở Tam Hải trong mưa lạnh (QNO) - Từ 12 giờ trưa ngày 23/12 đến chiều nay, lực lượng chức năng, chính quyền và người dân địa phương đã tổ chức trục vớt chiếc phà gỗ cùng phương tiện của người dân trên chiếc phà tại bến Xuân Mỹ - Bình Trung (xã đảo Tam Hải, Núi Thành) trong màn mưa lạnh buốt.

Phóng viên Hồ Quân và Phan Vinh đã túc trực từ 10h15 trưa đến chiều nay tại hiện trường và ghi lại những hình ảnh trục vớt.

Lực lượng chức năng cùng người dân tiến hành trục vớt phương tiện, tài sản của người bị nạn lên trước. Ảnh: VINH - QUÂN

Theo người dân chứng kiến vụ việc, khoảng 7 giờ sáng, khi con tàu nói trên chở người dân và nhiều xe máy di chuyển từ bến Bình Trung đến bến Xóm Chùa (thôn Xuân Mỹ, Tam Hải), cách bờ khoảng 20m thì nước tràn vào khoan tàu và chìm.

Lực lượng đã trục vớt được 16 chiếc xe máy sau vụ chìm tàu. Ảnh: QUÂN - VINH

Tuy nhiên, do nước chảy mạnh, con tàu trong lúc chìm bị trôi về hướng Đông Nam khoảng 100m, cách bờ khoảng 20m. Rất may, vị trí tàu chìm gần với bè nuôi cá của ông Phạm Văn Niệm ở gần đó nên người gặp nạn bám vào dây, thùng phuy. Sau đó được ông Niệm và một số chủ ghe đưa vào bờ an toàn.

Những "rái cá" ngâm mình hàng giờ đồng hồ dưới nước để trục vớt tài sản cho người bị nạn. Ảnh: QUÂN VINH

"Nhà tôi sát mép sông, lúc đó tôi đang xem ti vi thì nghe người dân hô hoán. Tôi giật mình đẩy ghe chạy ra cứu người. Cũng may là tàu chìm gần bờ và sát bên bè nuôi cá của nhà tôi nên không ai bị đuối nước" - ông Niệm kể.

Cabin con tàu bắt đầu lộ diện. Ảnh: VINH QUÂN

Đến khoảng 12 giờ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Kỳ Hà, Đồn Biên phòng Tam Thanh, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh và chính quyền địa phương cùng lực lượng trục vớt là người dân xã đảo Tam Hải đã tiếp cận hiện trường và lên phương án đưa các phương tiện, tài sản của người gặp nạn lên trước.

Lực lượng tiến hành kéo tàu vô bến xóm Chùa. Ảnh: VINH QUÂN

Có khoảng 3 thợ lặn cùng 5 ghe của người dân địa phương tiến hành hỗ trợ trục vớt. Dù thời tiết mưa lạnh, dòng nước chảy mạnh, nhưng các lực lượng đã nỗ lực làm việc trong tâm thế khẩn trương. Đến khoảng 13 giờ 30, lực lượng chức năng và người dân đã đưa được 16 phương tiện xe máy lên bờ, đồng thời, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, thông tin cho chủ phương tiện để xác minh làm rõ.

Đội trục vớt đã rất nỗ lực trong thời tiết mưa lạnh. Ảnh: QUÂN VINH

Đến khoảng 14 giờ, lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện các phương án trục vớt tàu. Được biết, khu vực tàu chìm sâu khoảng 7 mét. Bằng cách sục khí vào thùng hơi trợ lực và cần trục cẩu, lực lượng chức năng đã đưa tàu lên khỏi đáy sông. Sau đó, di chuyển tàu vào vị trí gần bến Xóm Chùa để hút nước. Nhờ sự hỗ trợ của đông đảo bà con nhân dân chung tay kéo tàu, đến 17 giờ cùng ngày, tàu được trục vớt hoàn toàn.

Tiến hành hút nước ra khỏi khoan tàu bằng máy bơm hỏa tiễn. Ảnh: VINH QUÂN

Khu vực xóm Chùa (thôn Xuân Mỹ, xã đảo Tam Hải) có 87 hộ dân với hơn 300 nhân khẩu, mỗi ngày con tàu này đưa người dân qua lại thôn Bình Trung khoảng gần 10 lượt.

Bến tàu này do UBND xã Tam Hải quản lý, người dân địa phương vận hành. Con tàu chở người dân gặp nạn sáng nay đã hoạt động được gần 10 năm nay. Con tàu vừa mới thực hiện xong các thủ tục đăng kiểm, tái hoạt động từ ngày 21/12 đến nay thì gặp sự cố.

Người dân hỗ trợ cùng lực lượng chức năng kéo tàu vào bờ. Ảnh: QUÂN VINH

Bà Nguyễn Thị Lượng (thôn Xuân Mỹ, xã đảo Tam Hải) cho biết, thời gian qua, địa phương đã đóng phà sắt cho bến Xuân Mỹ - Bình Trung để phục vụ người dân. Theo kế hoạch, đến đầu năm 2025, phà sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động.

Lực lượng chức năng và người dân không quản ngại mưa gió hỗ trợ cho đội trục vớt tàu liên tục trong 5 giờ đồng hồ. Ảnh: QUÂN VINH

"Trong khi chờ phà hoàn thành, người dân vẫn di chuyển bằng con tàu cũ. Tuy nhiên, tàu này có tải trọng nhỏ và xuống cấp, người dân qua sông rất lo lắng và sáng nay có sự việc đáng tiếc xảy ra. Vì vậy, chúng tôi mong muốn địa phương sớm hoàn thành phà sắt để bà con yên tâm hơn, nhất là trong tình hình khí hậu ngày càng khắc nghiệt như hiện nay" - bà Lượng nói.

Đến 17 giờ cùng ngày, con tàu mang BKS Qna0886 được trục vớt thành công. Ảnh QUÂN VINH

[VIDEO] - Toàn cảnh trục vớt phương tiện, tài sản của người bị nạn và con tàu: