Thế giới AstraZeneca thu hồi vắc xin COVID-19 trên toàn cầu (QNO) - Hãng dược phẩm liên doanh Anh - Thụy Điển AstraZeneca cho biết bắt đầu thu hồi vắc xin ngừa COVID-19 do hãng sản xuất kể từ ngày 7/5/2024 vì "lý do thương mại khi đã có nhiều dòng vắc xin khác hữu hiệu hơn".

Vắc xin COVID-19 AstraZeneca. Ảnh: Telanganatoday

AstraZeneca đang loại bỏ trên toàn thế giới đối với vắc xin ngừa COVID-19 do hãng sản xuất có tên Vaxzevria hay còn gọi vắc xin COVID-19 AstraZeneca dựa trên hợp tác với Đại học Oxford (Anh).

Trước đó, vào ngày 15/2/2021, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phê duyệt vắc xin COVID-19 AstraZeneca để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. WHO khẳng định vắc xin an toàn, hiệu quả đối với người từ 18 tuổi trở lên và rất hiếm tác dụng phụ dẫn đến hành động pháp lý.

AstraZeneca cho biết vắc xin COVID-19 AstraZeneca không còn sử dụng ở Liên minh châu Âu kể từ ngày 7/5 vừa qua sau khi hãng tự nguyện rút giấy phép kinh doanh tại khu vực. Các đơn xin thu hồi vắc xin tương tự sẽ được thực hiện ở các quốc gia khác từng phê duyệt trước đó.

Như vậy, việc thu hồi vắc xin COVID-19 AstraZeneca diễn ra vài tháng sau khi gã khổng lồ dược phẩm thừa nhận vắc xin này có thể gây ra tác dụng phụ hiếm gặp và nguy hiểm như đông máu và giảm số lượng tiểu cầu trong máu.

Tháng 2 năm nay, AstraZeneca cho biết vắc xin có thể gây ra bệnh huyết khối kèm hội chứng giảm tiểu cầu - căn bệnh có liên quan đến hơn 80 trường hợp tử vong ở Anh cũng như hàng trăm người bị bệnh nặng.

Theo WHO, hội chứng giảm tiểu cầu huyết khối là một tác dụng phụ nghiêm trọng và đe dọa tính mạng.

Nhà máy sản xuất vắc xin của hãng dược AstraZeneca có trụ sở tại Anh. Ảnh: WSJ

Tuy nhiên, theo đại diện AstraZeneca, quyết định thu hồi vắc xin COVID-19 AstraZeneca không liên quan đến thông tin vắc xin có thể gây tác dụng phụ mà khẳng định hoàn toàn vì "lý do thương mại".

AstraZeneca giải thích hiện có nhiều dòng vắc xin khác hữu hiệu hơn, với khả năng phòng chống nhiều biến thể COVID-19 mới hơn vắc xin COVID-19 AstraZeneca. Do đó, nhu cầu vắc xin COVID-19 AstraZeneca giảm nên không còn được sản xuất hoặc cung cấp nữa.

AstraZeneca hiện tập trung phát triển vắc xin ngừa vi rút hợp bào hô hấp (RSV) và thuốc trị béo phì sau khi tốc độ tăng trưởng chậm lại do doanh số chế phẩm điều trị COVID-19 sụt giảm.

Các nghiên cứu độc lập cho thấy vắc xin COVID-19 AstraZeneca phát huy hiệu quả bảo vệ nhiều người trong đại dịch, cứu sống hơn 6 triệu người trên toàn cầu trong năm đầu tiên triển khai.