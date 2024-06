Xây dựng Đảng

Ba học sinh lớp 12 ở Bắc Trà My được kết nạp Đảng trước thềm kỳ thi tốt nghiệp THPT

Huyện ủy Bắc Trà My vừa chuẩn y, kết nạp đảng viên cho 3 học sinh lớp 12 Trường THPT Bắc Trà My và Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) nội trú THCS - THPT Nước Oa (Bắc Trà My).