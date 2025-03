Giao thông - Xây dựng Bắc Trà My: 40 dự án, công trình tạm dừng thực hiện để sắp xếp bộ máy (QNO) - Theo thống kê, toàn huyện Bắc Trà My có 40 dự án, công trình trụ sở cấp huyện, cấp xã thuộc diện sửa chữa, xây mới, quy hoạch được đề xuất tạm dừng thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Nam về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị.

Trụ sở Công an xã Trà Đông hoàn thành khoảng 50% khối lượng và được đề xuất tạm dừng. Ảnh: NGUYÊN HÀ

Trong số đó, 29 dự án, công trình đã được phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 121,8 tỷ đồng. Đến đầu năm 2025, nguồn vốn đã phân bổ thực hiện hơn 25,8 tỷ đồng.

Dự án cải tạo, nâng cấp sân vận động, xây dựng mới nhà thi đấu đa năng và nhà biểu diễn trung tâm huyện Bắc Trà My (giai đoạn 2024 - 2026) có quy mô lớn nhất, với tổng mức đầu tư hơn 33 tỷ đồng. Hiện dự án trong giai đoạn điều chỉnh hồ sơ và chủ đầu tư đã đề xuất tạm dừng triển khai.

Ngành công an có số lượng công trình đề xuất tạm dừng nhiều nhất với 10 trụ sở công an cấp xã. Trong đó, 8 trụ sở đã triển khai thi công; trụ sở Công an xã Trà Giác có tiến độ hoàn thành cao nhất với khoảng 56% khối lượng.

Riêng trụ sở Công an xã Trà Giang đang trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu, còn trụ sở Công an xã Trà Tân vẫn chưa được bàn giao mặt bằng để thi công.