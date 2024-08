Xã hội Bắc Trà My kiểm tra tác động của động đất bất thường ở Kon Plông (Kon Tum) (QNO) - Ngày 4/8, UBND huyện Bắc Trà My ban hành Công văn số 1845 về việc kiểm tra tác động của các trận động đất có tâm chấn thuộc huyện Kon Plông (Kon Tum) ảnh hưởng đến địa bàn huyện và chủ động ứng phó với động đất trong thời gian tới.

Bản đồ tâm chấn trận động đất mạnh 5 độ richter - mạnh nhất từ trước đến nay tại Kon Plông (Kon Tum) xảy ra trưa ngày 28/7. Nguồn: Viện Vật lý địa cầu

UBND huyện Bắc Trà My yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện chủ trì, cùng cơ quan liên quan và các địa phương tiến hành kiểm tra ảnh hưởng do động đất tác động đến công trình hạ tầng cơ sở, công trình phục vụ dân sinh, công trình phòng chống thiên tai, hồ đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện trong phạm vi quản lý, nhà ở dân cư trên địa bàn huyện.

Đồng thời kiểm tra công tác chủ động các phương án bố trí lực lượng, phương tiện tại chỗ hỗ trợ sơ tán, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.

Qua đó nắm bắt, đánh giá mức độ ảnh hưởng, thống kê thiệt hại của các trận động đất vừa qua đến công trình hạ tầng dân sinh, nhà ở của nhân dân; chủ động kịp thời khắc phục thiệt hại ban đầu (nếu có), báo cáo tình hình thiệt hại về huyện và cấp trên để có hướng triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả theo quy định.

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho hay, mùa mưa bão năm 2024 đã cận kề, huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện công tác kiểm tra thực tế, báo cáo kết quả về huyện trước ngày 9/8 tới để chủ động theo dõi và chỉ đạo thực hiện.

Riêng đối với các cơ quan thông tin tuyên truyền, huyện yêu cầu thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin kịp thời về tình hình động đất; ưu tiên hình thức tuyên truyền thông qua hình ảnh, thông tin gần gũi, dễ hiểu, hướng dẫn kỹ năng ứng phó, ổn định tâm lý cho nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng động đất.

Trong tháng 7/2024, tại khu vực thượng nguồn hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 ghi nhận xảy ra 4 trận động đất. Ảnh: H.N

Trước đó, chỉ trong vòng 8 ngày (28/7 - 4/8), tại khu vực huyện Kon Plông tình hình động đất xảy ra bất thường với mật độ chưa từng có với 75 trận động động đất. Trong đó, trận động đất xảy ra lúc 11 giờ 35 phút 10 giây (giờ Hà Nội) ngày 28/7, tại vị trí có tọa độ 14,827 độ vĩ Bắc, 108,245 độ kinh Đông có độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km và cường độ lên đến 5 độ richter.

Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu Việt Nam ghi nhận đây là trận động đất mạnh nhất, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2, chưa từng có ở khu vực này. Người dân ở nhiều địa phương như Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên… cũng cảm nhận được rung lắc từ trận động đất trên.

Tại địa bàn vùng núi Trà My giáp ranh với tỉnh Kon Tum, trong tháng 7/2024 ghi nhận có 4 trận động đất vào ngày 13, 19 và 26, cường độ từ 2,6 đến 3,8 độ richter. Tâm chấn các trận động đất đều nằm ở khu vực hồ chứa thượng nguồn thủy điện Sông Tranh 2 thuộc địa phận huyện Nam Trà My và Bắc Trà My.

Theo TS. Nguyễn Xuân Anh - Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu Việt Nam, động đất ở Kon Plông và khu vực Trà My là động đất kích thích, do hoạt động của con người như xây dựng các hồ chứa, đập thủy điện.