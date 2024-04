Giao thông - Xây dựng Bãi bỏ Quy chế phối hợp quản lý hoạt động vận tải thủy nội địa tại các bến Cửa Đại, Cù Lao Chàm (QNO) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu vừa ký quyết định bãi bỏ Quyết định số 1181 ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động vận tải thủy nội địa tại các bến Cửa Đại, Cù Lao Chàm (TP.Hội An).

Một góc bến Cửa Đại. Ảnh: H.S

Theo quyết định của UBND tỉnh, lý do bãi bỏ là bởi quy chế phối hợp không còn phù hợp khi các chủ thể tham gia đã có sự thay đổi.

Bộ GT-VT đã kết thúc ủy quyền cho Sở GT-VT Quảng Nam thực hiện công tác quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường thủy nội địa.

UBND tỉnh đề nghị Cục Đường thủy nội địa Việt Nam chỉ đạo Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực V thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành theo đúng quy định hiện hành.

Trong trường hợp cần thiết, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Nam để xây dựng, ban hành quy chế phối hợp phù hợp

với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương đúng theo quy định pháp luật.

Sở GT-VT, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở VH-TT&DL, UBND TP.Hội An và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp với Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực V trong quá trình thực hiện công tác quản lý hoạt động vận tải đường thủy nội địa tại các bến Cửa Đại và

Cù Lao Chàm (TP. Hội An) theo đúng quy định và phối hợp trong quá trình xây dựng, ban hành quy chế mới (nếu có yêu cầu).