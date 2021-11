10 Ứng dụng mobile tốt nhất để học code

(PR) - Cho dù bạn đã có một số kinh nghiệm viết mã hay đang bắt đầu lại từ đầu, thì tin tốt là bạn không cần phải ngồi vào bàn của mình để học cách viết mã.

Điều tốt hơn nữa là bạn cũng không phải mất nhiều năm để thành thạo lập trình. Nhờ có nhiều ứng dụng mã hóa có sẵn cho cả thiết bị Android và iOS, bạn có thể dễ dàng nâng cấp kỹ năng viết mã của mình ngay cả khi bạn đang di chuyển.

Trong bài đăng này, chúng tôi đã tổng hợp các ứng dụng viết mã tốt nhất sẽ giúp bạn học viết mã như một người chuyên nghiệp.

SoloLearn

SoloLearn là một ứng dụng có sẵn cho cả thiết bị iOS và Android và nó cũng có một ứng dụng web để bạn có thể sử dụng nó để học viết mã từ mọi nơi. Ứng dụng cung cấp một số khóa học khác nhau bằng các ngôn ngữ như JavaScript, Python, Java, v.v. Ứng dụng cung cấp bản dùng thử miễn phí cũng như các gói trả phí hàng tháng và hàng năm.

Encode

Encode là một ứng dụng Android cung cấp các bài học về lập trình theo từng phần nhỏ. Ứng dụng có những thách thức lập trình mà bạn phải giải quyết để tiến bộ hơn nữa. Nó cũng bao gồm các ví dụ thực tế và dạy bạn cách lập trình bằng HTML, CSS, JavaScript và Python. Trên hết, ứng dụng có chế độ ngoại tuyến để bạn có thể tiếp tục học ngay cả khi bạn không kết nối Internet.

Codemurai

Codemurai cung cấp hàng trăm bài học mã hóa nhỏ được tạo ra bởi các chuyên gia trong ngành về phát triển web, ứng dụng di động và phát triển trò chơi. Ứng dụng có các bài học về các ngôn ngữ bao gồm HTML, CSS, JavaScript, Python, TypeScript, Angular 2, MongoDB, Node, React, v.v. Bạn sẽ học lập trình thông qua các thử thách viết mã vui nhộn và sau đó có khả năng kiểm tra kiến ​​thức của mình bằng các câu đố.

Mimo

Mimo là ứng dụng lập trình cho phép bạn phát triển các kỹ năng lập trình sẽ giúp bạn phát triển ứng dụng hoặc trò chơi, tạo trang web hoặc trở thành tin tặc. Dựa trên sở thích và sở thích của bạn, bạn sẽ nhận được một bản nhạc được cá nhân hóa dạy cho bạn các kỹ năng cần thiết. Nó có sẵn cho cả thiết bị iOS và Android và cung cấp các khóa học về JavaScript, Ruby, Swift, C, C ++ và các ngôn ngữ phổ biến khác.

Grasshopper

Grasshopper là một ứng dụng iOS và Android miễn phí hướng dẫn bạn cách viết mã thông qua các câu đố JavaScript mà bạn phải giải để tiến bộ. Ứng dụng này rất dễ sử dụng vì nó cho phép bạn sử dụng các khối và sắp xếp chúng theo thứ tự hợp lý để tạo mã hoạt động. Bạn cũng nhận được phản hồi theo thời gian thực và mở khóa các thành tựu khi bạn trở nên thành thạo hơn.

Tynker

Mặc dù Tynker chủ yếu hướng đến trẻ em và các bậc cha mẹ hoặc các nhà giáo dục muốn nâng cao trình độ học vấn của con cái và học sinh của họ, nhưng bạn có thể học được rất nhiều điều từ ứng dụng này. Đối với người mới bắt đầu, ứng dụng không chỉ hỗ trợ thiết kế trò chơi mà còn hỗ trợ kiến ​​thức cơ bản về robot và các ngôn ngữ nâng cao hơn như JavaScript và Python. Ứng dụng cung cấp các thử thách, câu đố và thậm chí cả trình chỉnh sửa cấp độ và tạo nhân vật.

Enki App

Hãy thử ứng dụng Enki nếu bạn muốn một bản nhạc được cá nhân hóa cho phép bạn cải thiện kỹ năng lập trình của mình. Bạn có thể dễ dàng theo dõi tiến trình của mình khi học Python, Linux, JavaScript, HTML, CSS, Java hoặc Git. Điều làm nên sự khác biệt của ứng dụng này là bạn có thể đặt mục tiêu hàng ngày để học lập trình và theo dõi quá trình hoạt động của mình. Mỗi bài học cung cấp một bản tóm tắt về khái niệm chính trong ngày cũng như một bài viết đính kèm đi sâu hơn.

Programming Hub

Programming Hub được đặt tên là ứng dụng Lựa chọn biên tập viên của Google Play và có lý do chính đáng. Nó hỗ trợ một loạt các ngôn ngữ và cung cấp các bài học trong các bài học và khóa học tương tác kích thước nhỏ. Các ngôn ngữ được hỗ trợ bao gồm lập trình Java, C ++, C, HTML, CSS, JavaScript, v.v.

Easy Coder

Easy Coder là một ứng dụng Android chỉ tập trung vào việc dạy lập trình Java. Ứng dụng cung cấp các bài học tương tác từng bước, câu đố và thử thách lập trình sẽ dạy cho bạn các khái niệm lập trình cơ bản và chuẩn bị cho bạn phát triển các kỹ năng của mình hơn nữa. Các bài học ngắn gọn và súc tích để bạn sử dụng chúng ngay cả khi bạn đang di chuyển và ứng dụng cũng đi kèm với các ví dụ thực tế để làm rõ các khái niệm lập trình.