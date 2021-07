3 lý do khiến vít me bi THK là sản phẩm không thể thiếu cho các loại máy móc

(QNO) - Vít me bi THK vốn là một thiết bị chuyển động tuyến tính trong các loại máy móc công nghiệp. Hoạt động của chúng tịnh tiến theo đai ốc bi, giảm lực ma sát và giúp các máy luôn ổn định, trơn tru. Tuy nhiên điều gì khiến THK là cái tên được chọn dù có rất nhiều thương hiệu khác trên thị trường? Dưới đây là 3 lý do chính giúp bạn trả lời câu hỏi này:

Vít me bi THK đảm bảo mọi hoạt động của máy luôn là trơn tru nhất

Vít me bi THK có một lợi thế rất lớn là sở hữu các viên bi được thiết kế cực kỳ chính xác và tinh xảo. Nhờ thiết kế đặc biệt, chúng làm giảm ma sát trong vít me bi xuống mức độ thấp nhất dựa trên hoạt động cơ học của mình. Việc giảm lực ma sát giúp quá trình chuyển động và tác động lên những bộ phận khác trở nên trơn tru và linh hoạt hơn.

So với những vít me bi của các thương hiệu khác, THK nổi bật hơn bởi độ chính xác cao từ thiết kế bi lăn. Theo đó, mọi hoạt động của vit me bi THK đều rất mượt, không bị kẹt hay đứng giữa chừa, làm ảnh hưởng đến những bộ phận khác trong máy móc.

Vít me bi THK đảm bảo mọi hoạt động của máy luôn là trơn tru nhất.

Các vít me bi THK đều có độ bền sử dụng rất cao

Không chỉ riêng vít me bi mà những sản phẩm khác của THK cũng được đánh giá rất cao về độ bền bỉ. THK vốn được biết đến là một trong những thương hiệu được xây dựng và hoạt động đến nửa thế kỷ. Đây là một lợi thế giúp thương hiệu dễ dàng biết thay đổi và cải tiến sản phẩm ngày một tốt hơn.

Để đảm bảo mỗi vít me bi THK là tốt nhất, thương hiệu rất nghiêm ngặt trong khâu chọn nguyên vật liệu. Dựa trên bề dày kinh nghiệm cùng hệ thống máy móc tân tiến, các sản phẩm được tạo ra đều có độ bền rất cao. Với từng bộ phận, dựa vào chức năng và nguyên lý hoạt động, chúng được THK lựa chọn cho những chất liệu phù hợp nhất. Cụ thể:

● Screw: Bộ phận này được làm từ loại thép thanh SCM450, chứa 0,55% là Carbon, có độ cứng HRV 58 - 64. Hàm lượng carbon được tính dựa trên tiêu chuẩn của Nhật.

● Nut: Với bộ phận này của vít me bi THK thì chúng lại được sản xuất từ những thanh thép tròn SCM415H có tính chịu nhiệt cực kỳ tốt. Đặc biệt loại thép này cũng có thể kháng lại hiện tượng oxy hóa, giảm nguy cơ biến đổi hay giảm lực chống vặn xoắn đáng kể. Độ cứng của Nut cũng tương đương với Screw.

● Steel Ball: Với bộ phận này, chúng được sản xuất từ loại thép SUJ2, dựa trên tiêu chuẩn vật liệu của Nhật là JIS G4805, độ cứng HRC 60 trở lên.

Vít me bi có tốc độ rất cao

Nhiệt độ thấp và hiệu suất cao là hai lợi thế lớn giúp vít me bi THK có thể di chuyển chính xác với tốc độ vô cùng lớn. Kết hợp thêm với thiết kế được hồi bi ngoài độc đáo càng khiến tốc độ được đẩy nhanh hơn tới 40% so với việc thiết kế đường trong thường thấy. Nhờ vậy, máy móc không chỉ cho năng suất tốt mà vẫn đảm bảo tính ổn định, lâu bền.

Vít me bi có tốc độ rất cao.

Bên cạnh đó, tính chính xác cũng là một ưu điểm lớn mà vít me bi của THK vượt trội hơn so với nhiều sản phẩm cùng loại khác.

Vì sao nên mua vít me bi THK chính hãng tại A1 Việt Nam

Nếu làm trong ngành công nghiệp, A1 Việt Nam không còn là cái tên quá mới mẻ. Được đánh giá là một trong những nhà phân phối lớn bậc nhất hiện nay, các thiết bị, linh kiện được cung cấp bởi A1 Việt Nam luôn đảm bảo là hàng chính hãng với chất lượng sử dụng tuyệt vời.

Sự uy tín cả về thương hiệu lẫn sản phẩm của A1 Việt Nam đã được củng cố chắc chắn từ những phản hồi thực tế của khách hàng. Bên cạnh đó, dịch vụ chăm sóc khách hàng toàn diện cũng là lý do khiến A1 Việt Nam trở thành cái tên được cộng tác hàng đầu. Vậy nên nếu muốn tìm mua những loại vít me bi THK tốt nhất, hãy đến với A1 Việt Nam!

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ lại ngay với A1 Việt Nam theo các thông tin sau:

Website: https://a1vietnam.vn/

Điện thoại: 0915-06-24-86(zalo)

Email: a1vietnamcompany@gmail.com

Địa chỉ: 2/2/512 Nguyễn Văn Linh, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng