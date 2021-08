Bài thuốc Hòe giác hoàn - Bài thuốc cổ phương chữa bệnh trĩ

Bài thuốc Hòe giác hoàn có nguồn gốc từ đâu?

Bài thuốc Hòe giác hoàn nguyên bản từ cuốn sách Thái bình huệ dân hòa tễ cục phương (Quyển 6) của Trần Sư Văn. Phương thuốc này có tác dụng chính là thanh nhiệt, lương huyết, trị tiêu ra máu, tức là chữa các bệnh do huyết nhiệt gây ra với một số triệu chứng như: sốt nhiễm khuẩn, viêm nhiễm, sốt cao vật vã, đi ngoài ra máu, táo bón ra máu,...

Bài thuốc Hòe Giác hoàn có tác dụng điều trị và ngăn ngừa trĩ tái phát hiệu quả. Với chủ dược là Hoa hòe, bài thuốc giúp làm bền thành máu, cầm máu tốt, giảm đau rát, kháng khuẩn hiệu quả.

Viên uống Hemono - kế thừa từ bài thuốc Hòe Giác hoàn.

Thành phần trong bài thuốc Hòe Giác Hoàn

Quy luật được đề cập ở đây là quy tắc kê đơn, được gọi là Quân và Thần trong y học Trung Quốc. Đề xuất Quân, Thần và Phụ tá được mượn từ điển tích cổ khi thành lập các quan chức trong triều đình, ban đầu đề cập đến Quân, Thần, Tá và Sứ, sau đó đề cập đến các chức năng khác nhau của các loại thuốc khác nhau trong đơn thuốc của Y học cổ truyền Trung Quốc.

Quân: Hòe (20g)

Trong bài thuốc Hòe Giác Hoàn, Hòe là vị thuốc Quân, là chủ dược của bài thuốc. Bộ phận được dùng của cây thuốc là nụ hoa mới nở.

Thành phần chính trong nụ hoa gồm các flavonoid và các triterpenoid tự do, trong đó phần quan trọng nhất là flavonoid. Flavonoid chính trong nụ hoa Hòe là Rutin (Rutosid) với hàm lượng có thể lên đến 28% hoặc cao hơn. Rutin có hoạt tính vitamin P, có tác dụng làm bền và giảm tính thấm của mao mạch, làm tăng sự bền vững của hồng cầu do đó có tác dụng cầm máu, chống xuất huyết.

Rutin được dùng chủ yếu trong các trường hợp như điều trị suy yếu tĩnh mạch, xuất huyết như chảy máu cam, đi tiêu máu và được dùng làm thuốc chữa trĩ.

Thần: Hoàng cầm (20g), Địa du (20g)

Hoàng cầm:

Bộ phận chính được dùng là rễ Hoàng cầm.

Dược liệu rễ Hoàng cầm đã được xác định có chứa nhiều flavonoid. Hoàng cầm có công dụng hạ nhiệt, tăng sức co bóp và làm chậm nhịp tim do đó có tác dụng trong điều trị cao huyết áp. Ngoài ra, rễ Hoàng cầm còn giúp giảm co thắt cơ trơn ruột và có tác dụng kháng khuẩn tốt.

Địa du:

Địa du là vị thuốc từ rễ đã phơi khô. Địa du có tác dụng cầm máu và thường được phối với nhiều vị thuốc khác để điều trị tiêu ra máu, kiết lỵ ra máu, trĩ ra máu, đi ngoài lâu ngày ra máu.

Tá: Đương quy (20g), phòng phong (20g)

Đương quy:

Dược liệu này có thành phần hóa học chính đã được nghiên cứu là tinh dầu và coumarin. Đương quy được dùng với công dụng chính là chữa thiếu máu, suy nhược cơ thể, rối loạn kinh nguyệt,..

Đương quy thường được phối trong các bài thuốc như bài thuốc chữa táo bón, huyết nhiệt; bài thuốc chữa thiếu máu, bổ máu,,...

Phòng phong:

Phòng phong có tác dụng chữa đau đầu do cảm lạnh, kháng khuẩn, giảm đau. Một số bài thuốc Y học cổ truyền sử dụng Phòng phong để chữa trị tiêu chảy, lỵ, phân có máu,...

Sứ: Chỉ xác (20g)

Vị thuốc cuối cùng trong phương thuốc Hòe Giác Hoàn là Chỉ xác - quả chưa chín đã được phơi hoặc sấy khô của cây Cam chua hoặc cây Cam ngọt.

Chỉ xác thường được sử dụng trong một số trường hợp như chữa tiêu ra máu, điều trị đầy hơi chướng bụng, chữa chứng khó tiêu ở trẻ em,...

Một số sản phẩm được sản xuất dựa theo bài thuốc Hòe Giác Hoàn

Hiện nay, để tiện sử dụng cũng như để tối ưu tác dụng của các thành phần, bài thuốc Hòe Giác Hoàn đã được ứng dụng trong sản xuất để tạo ra các sản phẩm viên uống thay cho việc sắc thuốc uống hàng ngày.

Viên uống Hemono là một sản phẩm nổi bật với sự kế thừa từ bài thuốc Hòe Giác hoàn, bổ sung thêm Diếp cá tác dụng giảm triệu chứng bệnh trĩ nổi bật hơn, đồng thời giúp người bệnh nhuận tràng, giảm táo bón, phòng ngừa bệnh trĩ sớm hơn.

Từ xa xưa, người dân đã sử dụng rau diếp cá để chữa bệnh trĩ như một bài thuốc dân gian bởi hiệu quả mà vị dược liệu này mang lại. Đi kèm với sản phẩm viên uống, Hemono còn cho ra đời sản phẩm Hemono Gel thẩm thấu trực tiếp vào búi trĩ, giúp giảm nhanh chóng đau rát, ngăn tình trạng máu do bệnh trĩ.

Bộ đôi Viên uống Hemono và Hemono Gel

Sự kết hợp giữa Viên uống Hemono và Gel bôi trĩ Hemono Gel chính là tất cả những gì người mắc bệnh trĩ cần để cuộc sống trở nên thoải mái và tự tin hơn.

