Balo Túi Xách Việt - Xưởng may túi vải canvas in logo tại TP.HCM

(PR) - Không chỉ là mặt hàng thịnh hàng được rất nhiều bạn trẻ yêu thích và săn đón, túi vải canvas in logo còn đang là sản phẩm được nhiều doanh nghiệp lựa chọn làm món là tặng đến quý khách hàng của mình vừa như một lời tri ân đồng thời là một phương thức quảng bá thương hiệu, sản phẩm/dịch vụ cực kỳ hiệu quả.

Với thiết kế mẫu túi đeo chéo nam nữ mang thông tin doanh nghiệp gây thu hút, ấn tượng. Những chiếc túi vải canvas in logo tạo sự lan tỏa dễ dàng và ghi dấu ấn vào tâm trí khách hàng cực kỳ hiệu quả.

Bạn đang muốn tìm xưởng may túi vải canvas in logo tại TP.HCM giá tốt, sản phẩm chất lượng, quy trình là việc khoa học cùng chính sách hỗ trợ giao hàng tận nơi. Hãy liên hệ ngay với Balo Túi Xách Việt ngày hôm nay để được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tại đây hỗ trợ tư vấn nhé!

1. Đôi Nét về xưởng may túi vải canvas in logo tại TP.HCM - Balo Túi Xách Việt

Xưởng may túi vải canvas in logo Balo Túi xách Việt là một doanh nghiệp nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực may gia công và sản xuất các mặt hàng ngành vải bố dù.

Một số sản phẩm sản xuất chủ lực của Balo Túi xách Việt:

● Vali, túi cần kéo, túi vải canvas, …

● Balo du lịch, balo laptop, balo dây rút, balo học sinh, balo quảng cáo, …

● Túi xách du lịch, túi xách xếp gọn, túi xách đeo chéo, túi thể thao,…

● Túi giữ nhiệt giao hàng, túi vải bạt giao hàng,…

● Túi mỹ phẩm, túi giữ nhiệt, túi dây rút, túi bao tử, …

Đặc biệt, không chỉ là nơi chuyên sản xuất những mặt hàng balo túi xách cho thị trường trong nước. Balo Túi Xách Việt còn nhận gia công hàng các sản phẩm xuất khẩu sang các nước trong khu vực Đông Nam Á.

2. Thế mạnh của xưởng may túi vải canvas Balo Túi Xách Việt

● Sở hữu kinh nghiệm hơn 7 năm hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và may gia công các mặt hàng ngành vải bố dù.

● Mô hình sản xuất theo quy trình khép kín, tất cả mọi công đoạn đều được chuyên môn hóa.

● Đội ngũ công nhân lành nghề, đội ngũ nhân viên tư vấn tận tâm và thấu hiểu nhu cần khách hàng. Đảm bảo mang đến sự hài lòng tốt nhất về chất lượng, tiến độ cũng như giá cả.

● Nhóm nhân viên thiết kế trẻ đầy sáng tạo, không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, phát triển các sản phẩm mẫu mã mới. Không ngừng nâng cao quy trình sản xuất để có thể cho ra đời những sản phẩm mang chất lượng vượt trội, đáp ứng các nhu cầu ngày cao của khách hàng.

3. Điểm đặc biệt chỉ có tại xưởng may Balo Túi Xách Việt

● Đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, tận tâm, nắm rõ tâm lý, nhu cầu khách hàng.

● Sản phẩm sở hữu thiết kế mới lạ, sáng tạo

● Chất liệu, màu sắc, mẫu mã cùng tính năng đa dạng giúp khách hàng thoải mái trong việc lựa chọn sản phẩm.

● Đảm bảo chất lượng trên từng sản phẩm.

● Xưởng sản xuất trực tiếp với quy trình khép kín, tối ưu chi phí giúp sản phẩm có mức giá cực kỳ cạnh tranh

● Liên tục cập nhật các công nghệ in thêu logo hiện đại

● Công tác giao hàng nhanh chóng, uy tín và đúng hẹn

● Chính sách bảo hành, hỗ trợ, hậu mãi chuyên nghiệp

4. Quy trình làm việc tại xưởng may túi vải canvas Balo Túi Xách Việt

● Bước 1: Khách hàng gửi yêu cầu đến Balo Túi Xách Việt

● Bước 2: Đội ngũ nhân viên tư vấn sản phẩm theo yêu cầu của khách

● Bước 3: Thiết kế mẫu phù hợp và thời trang hiện nay

● Bước 4: Duyệt và thống nhất mẫu thiết kế balo túi xách

● Bước 5: Hai bên sẽ ký kết hợp đồng theo thoả thuận

● Bước 6: Khách hàng sẽ cọc trước đơn hàng và sản xuất theo mẫu

● Bước 7: Khách hàng nhận mẫu thật và chốt mẫu cuối cùng

● Bước 8: Công ty sản xuất theo mẫu và số lượng ký kết

● Bước 9: Công ty sẽ giao hàng đúng số lượng và thời hạn

● Bước 10: Khách hàng nghiệm thu và thanh toán phần còn lại cho công ty

5. Thông tin liên hệ

BALO TÚI XÁCH VIỆT

● Địa chỉ: 28/11 Đoàn Giỏi, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

● Showroom: Tầng 4, 5/8 Tống Văn Hên, Phường 15, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

● Hotline: 0909 924 075

● Zalo: 0909 924 075

● Email: balotuixachviet@gmail.com

● Website: https://balotuixachviet.vn