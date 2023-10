(PR) - Bạn đang tìm kiếm một địa chỉ mua bánh cốm chuẩn vị Hà Nội? Bánh cốm Bảo Minh - Gìn giữ hương vị bánh cốm của người Việt chắc chắn là gợi ý hoàn hảo dành cho bạn. Cùng theo dõi ngay bài viết dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết.

Bánh cốm Hà Nội - Đặc sản dân dã của người Việt

Bánh cốm Hà Nội từ bao đời nay đã trở thành một thức quà đong đầy tuổi thơ của những người con thủ đô. Và nhắc đến bánh cốm đậu xanh Hà Nội thì chắc chắn không thể bỏ qua phố Hàng Than tập trung nhiều thương hiệu kinh doanh bánh cốm lâu đời. Bánh cốm mang hương vị thể hiện những giá trị truyền thống, nét văn hoá lâu đời của người dân Hà Nội còn lưu lại. Tiết trời chuyển thu là thời điểm thích hợp để thưởng thức một chiếc bánh cốm Hà Nội.

Và bạn cũng sẽ dễ dàng bắt gặp những gánh hàng rong đầy sắc xanh trên khắp con đường Hà Nội. Đây là một nét đẹp tạo nên hình ảnh một Hà Nội vô cùng đặc biệt trong mắt bạn bè quốc tế. Bánh cốm xưa và nay đều có màu xanh lá mạ đặc trưng tượng trưng cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Bánh cốm Bảo Minh ra đời đã và đang góp phần gìn giữ hương bị bánh cốm của người Việt trong nhiều năm nay.

Nét truyền thống được giữ gìn trong từng chiếc bánh cốm Bảo Minh

Công ty cổ phần bánh kẹo Bảo Minh được biết đến là một trong những thương hiệu sản xuất bánh cốm nức tiếng tại thủ đô. Trong nhiều năm hoạt động, Bảo Minh luôn được nhiều khách hàng đánh giá cao bởi lưu giữ trọn vẹn hương vị bánh cốm Hà Nội truyền thống xưa. Đồng thời Bảo Minh cũng không ngừng sáng tạo trong quá trình nghiên cứu sản phẩm nhằm bắt kịp xu hướng nhưng vẫn giữ được bí quyết gia truyền.

Bánh cốm xưa và nay đều được sản xuất từ cốm tươi có màu xanh tự nhiên của cốm. Hương vị hài hoà, dịu nhẹ hoàn toàn nói không với chất tạo màu và các phụ gia công nghiệp. Bánh cốm Bảo Minh phát triển bánh cốm truyền thống và áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Do đó mỗi chiếc bánh cốm sẽ vẫn giữ được nét xưa nhưng có sự cách tân phù hợp với nhu cầu của người dùng hiện đại ngày nay. Bánh cốm Bảo Minh hội tụ những tinh tuý ngọt ngào và vẹn nguyên giá trị mang đến cho khách hàng bánh cốm chất lượng nhất.

Quy trình sản xuất bánh cốm Bảo Minh đậm hương vị truyền thống

Sản phẩm bánh cốm Bảo Minh được chế biến theo công thức truyền thống cùng với các công đoạn công phu tạo nên hương vị bánh cốm chuẩn Hà Nội xưa. Mọi khâu từ lựa chọn nguyên liệu đến sản xuất đều được Bảo Minh chú trọng nhằm mang đến cho người thưởng thức chiếc bánh cốm hoàn hảo. Do đó ngay từ khi ra mắt bánh cốm Bảo Minh đã lấy lòng được ngay cả những khách hàng khó tính nhất. Quy trình sản xuất bánh cốm chuẩn tại Bánh cốm Bảo Minh:

Chọn nguyên liệu Bánh Cốm

Bánh cốm Bảo Minh được làm từ nguồn nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên. Nguồn nguyên liệu được lựa chọn một cách cẩn thận, chắt lọc tinh khiết đảm bảo tuyệt hảo. Công đoạn lựa chọn nguyên liệu được Bảo Minh kiểm duyệt vô cùng nghiêm ngặt và khắt khe. Sản phẩm bánh cốm Hàng Than Bảo Minh luôn đạt độ mềm mịn, dẻo dai hấp dẫn thực khách khó tính nhất.

Làm vỏ bánh Bánh Cốm

Vỏ bánh cốm được làm từ cốm làng Vòng - cái nôi cốm Việt. Vỏ bánh cốm được xào chín trong thời gian chuẩn xác theo kinh nghiệm của các nghệ nhân làm bánh cốm Bảo Minh.

Sên nhân bánh Bánh Cốm

Nhân bánh được làm từ phần đậu xanh xay nhuyễn có vị bùi và ngọt thanh hòa quyện cùng tinh dầu bưởi thơm lừng. Chắc chắn hương vị thơm ngon đặc biệt này sẽ làm xốn xang trái tim của bao người khi nhắc về mùa thu Hà Nội.

Đóng gói Bánh Cốm

Nhân bánh được chia thành từng viên nhỏ rồi cùng cốm đã nấu bọc bên ngoài tạo thành hình vuông. Bánh cốm Hàng Than được gói bằng nilon và cho vào những chiếc hộp giấy sang trọng, tiện lợi và bảo vệ môi trường. Và một trong những thành công lớn nhất của Bảo Minh chính là kéo dài hạn sử dụng của bánh cốm lên đến 12 ngày. Đây là ưu điểm nổi bật của bánh cốm Hàng Than Bảo Minh so với các sản phẩm trên thị trường.

Công ty Bảo Minh hiện đang có 2 nhà máy sản xuất với hệ thống máy móc đạt chuẩn tại Hà Nội và TPHCM đảm bảo công nghệ kỹ thuật hiện đại và an toàn vệ sinh thực phẩm. Bánh cốm Bảo Minh hiện đang phủ sóng rộng khắp các siêu thị lớn nhỏ, cửa hàng tiện lợi: Big C, VinMart, Lotte, Aeon, Co.opmart... Liên hệ ngay địa chỉ dưới đây nếu có nhu cầu đặt hàng bạn nhé!

