Bệnh viện Đa khoa Gia Đình cấp cứu thành công bệnh nhân F0 bị nhồi máu cơ tim

(QNO) - Bệnh viện Đa khoa Gia Đình (Đà Nẵng) vừa cấp cứu thành công bệnh nhân Covid-19 bị nhồi máu cơ tim bằng thủ thuật chụp và can thiệp động mạch vành.

Phương pháp DSA - chụp và can thiệp động mạch vành được ứng dụng điều trị cho nhiều bệnh nhân có bệnh lý động mạch vành tại Bệnh viện Đa khoa Gia Đình. Ảnh: B.V

Lúc 23 giờ ngày 18.2, bệnh nhân nam D.T.N. (66 tuổi) là F0 đang điều trị tại một cơ sở y tế công lập đột ngột đau thắt ngực dữ dội, cơn đau lan từ vùng trước tim lên cổ bên trái, có biểu hiện của nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân được xử trí nội khoa bằng thuốc và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Gia Đình ngay trong đêm.

Quá trình chẩn đoán cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim trong thời gian điều trị Covid-19 kèm bệnh nền viêm cơ tim và tăng huyết áp nên phải được xử trí kịp thời, nếu không sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi hội chẩn, ekip bác sĩ quyết định khởi động quy trình chụp chẩn đoán và can thiệp động mạch vành cho bệnh nhân. Qua hơn 1 giờ thực hiện thủ thuật, đội can thiệp mạch máu đã nong và đặt 2 stent mạch vành phủ thuốc để tái thông động mạch vành phải. Sau can thiệp, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định và được chuyển về Khoa Covid của bệnh viện để tiếp tục điều trị dưới sự phối hợp, theo dõi của bác sĩ chuyên khoa liên quan.

Bên cạnh điều trị bệnh bằng thuốc, bệnh nhân và người nhà được hướng dẫn, tư vấn chế độ dinh dưỡng, vận động, sinh hoạt để hạn chế các yếu tố nguy cơ. Chiều 23.2, bệnh nhân xuất viện khi có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính.

Theo ThS-BS. Bùi Ngọc Anh - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu - đột quỵ Bệnh viện Đa khoa Gia Đình, với bệnh nhân mắc Covid-19 nguy cơ xảy ra tắc nghẽn mạch máu rất cao, đặc biệt ở bệnh nhân lớn tuổi, có bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, xơ vữa động mạch hoặc ở người béo phì, hút thuốc lá, uống rượu bia... Vì vậy, ngoài theo dõi, xử trí các triệu chứng của Covid-19 như sốt, đau rát họng, khó thở… thì người bệnh và thân nhân đặc biệt lưu tâm đến những dấu hiệu của nhồi máu cơ tim.

“Ngoài các triệu chứng đau ngực của tổn thương phổi khi nhiễm Covid-19 thì cơn đau ngực sau xương ức có hướng lan lên cổ và cánh tay trái rất có thể là biểu hiện của bệnh mạch vành. Khi có dấu hiệu này người bệnh nhanh chóng liên hệ bác sĩ tim mạch hoặc đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời” - ThS-BS. Bùi Ngọc Anh khuyến cáo.