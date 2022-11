Cách học thuộc đoạn văn tiếng Anh nhanh nhất hiện nay

(PR) - Học thuộc một đoạn văn là một điều không hề dễ dàng đối với bất kỳ ai, đặc biệt là học thuộc đoạn văn bằng tiếng anh. Đây là vấn đề khiến nhiều bạn cảm thấy mệt mỏi chán nản. Thấu hiểu được những khó khăn của bạn, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn bài viết Cách học thuộc đoạn văn tiếng Anh nhanh nhất!

Hãy cùng chúng tôi tham khảo bài viết Cách học thuộc đoạn văn tiếng Anh nhanh nhất nhé!

Chúng ta cần học thuộc đoạn văn tiếng Anh để làm gì?

Bởi vì, theo các chuyên gia ngôn ngữ, học thuộc các đoạn văn bằng tiếng anh là phương pháp tốt nhất để học tiếng Anh

Theo thông tin Tiếng Anh Cấp Tốc thu được từ thầy Lý Dương, các bạn chỉ cần học thuộc một số lượng mẫu câu tiếng anh thường gặp trong giao tiếp thì bạn sẽ nói được bằng tiếng Anh: học thuộc được 500 câu cơ bản tiếng anh – giao tiếp được bằng tiếng Anh, học thuộc 5000 câu cơ bản bằng tiếng anh – viết văn được bằng tiếng Anh, học thuộc 50000 câu cơ bản tiếng anh – bạn có thể trở thành nhà ngôn ngữ học tiếng Anh.

Khi các bạn tích lũy được đủ một số lượng câu tiếng anh nhất định, thì trình độ Anh văn của các bạn sẽ tự nhiên giỏi lên bất ngờ. Trình độ tiếng Anh cao đến đâu của người học ngôn ngữ hoàn toàn phụ thuộc vào số câu mà người đó có thể chinh phục được trên con đường chinh phục tiếng Anh của mình.

Cách học thuộc đoạn văn tiếng Anh nhanh nhất

Cần hiểu nội dung

Một là hiểu nội dung, hai vẫn là hiểu và ba cũng là bạn phải hiểu. Các bạn hãy nhớ hiểu chính là một yêu cầu tiên quyết, bởi vì các bạn có hiểu thì mới nhớ lâu và áp dụng chúng được. Đây chính là lý do đầu tiên làm các bạn dành thời gian học mãi cũng không thể "thấm" hết nội dung một đoạn văn tiếng Anh được.

Vậy vấn đề đặt ra cần giải quyết “muốn hiểu thì phải làm gì?”. Trước tiên, bạn cần phải nắm rõ được bản chất của vấn đề, khi đó các bạn hãy trả lời những câu hỏi sau:

Đoạn văn mình học đang nói đến vấn đề gì?

Nội dung chính là gì?

Xác định các câu topic sentence, chỉ ra các câu supporting ideas

Trong trường hợp, các bạn không thể tự bản thân mình giải quyết những câu hỏi bên trên, thì bạn không nên ngại ngùng khi đi hỏi bạn bè, thầy cô của mình nhé!

Tóm tắt ý chính của đoạn văn

Giống như các bước thiết lập dàn ý, các bạn hãy nhớ lại khoảng thời gian làm tập làm văn, thầy, cô giáo của bạn thường yêu cầu chúng ta hãy lập dàn ý chủ đề đoạn văn trước rồi sau đó các bạn mới triển khai thành bài văn. Mục đích của việc làm này đó là các bạn sẽ không bị lạc nội dung chính khi đã nắm được các ý chính của bài.

Do đó, một cách khác để các bạn có thể học thuộc một đoạn văn tiếng Anh gồm có: gạch đầu dòng các ý chính của đoạn văn và nhớ những từ khóa chính trong đoạn là các bạn gần như đã có thể nắm toàn bộ nội dung.

Và bạn cũng đừng quên giấy bút để ghi lại các ý chính. Hãy chỉ tập trung vào phần nội dung chính của các câu thay vì phải tốn thời gian, công sức vào các liên từ, giới từ hay mạo từ (a, an, the, at, on...).

Đọc to thành tiếng

Nhiều bạn khi học thường có thói quen đọc nhẩm, hay đọc thầm (tức là đọc không thành tiếng), tuy nhiên đối với cách học này sẽ không có hiệu quả bằng khi các bạn đọc thành tiếng.

Các chuyên gia ngôn ngữ cũng cho rằng việc các bạn đọc to tiếng anh thành tiếng như vậy sẽ tạo nên một hiệu ứng vô cùng đặc biệt, khi đó các bạn sẽ cần lục lại các ký ức, các yếu tố đó sẽ giúp các bạn nhớ lại vấn đề của đoạn văn một cách hiệu quả hơn.

Điều chỉnh tốc độ khi đọc đoạn văn

Bạn hoàn toàn có thể thay đổi nhịp điệu của mình khi đọc bài, đối với các đoạn văn khó hiểu hoặc quan trọng, các bạn hãy đọc chậm và kỹ hơn, còn đối với các thông tin quen thuộc và dễ hiểu các bạn có thể đọc lướt qua. Đây chính là một kỹ năng vô cùng quan trọng mà các bạn cần phải luyện tập khi đọc và học tiếng Anh.

Không nên học từng từ riêng lẻ

Thay vì các bạn chỉ chăm chăm ghi nhớ từng từ tiếng anh, từng chữ, các bạn hãy chú trọng học theo từng cụm hay từng câu trong đoạn có liên quan với nhau. Khi học như vậy, các bạn sẽ không những học được nhiều từ tiếng anh hơn và ghi nhớ lâu hơn mà còn giúp bạn học được cả ngữ pháp và cách dùng chính xác của từ ấy.

Thêm một điều quan trọng hơn nữa, khi các bạn học tiếng anh theo cụm các bạn sẽ tác động đến phát âm của mình. Một rào cản lớn đối với những người Việt khi học tiếng Anh đó là bạn phải tiếp xúc với một ngôn ngữ mới với nhịp điệu và ngữ điệu khác lạ.

Do đó, khi các bạn học theo một cụm, các bạn không những học được cách phát âm của từng từ, mà bạn còn có cách nối âm, nuốt âm và cách ngắt nghỉ câu như người bản xứ.

Cuối cùng, các bạn đừng chỉ đọc qua những phương pháp Cách học thuộc đoạn văn tiếng Anh nhanh nhất BHIU vừa chia sẻ, mà bạn hãy thử áp dụng chúng ngay nhé! Đừng quên, khi các bạn hình thành cho mình một thói quen tốt thì sớm muộn gì các bạn cũng sẽ thành công!