Căng da mặt bằng chỉ vàng có tốt không? Nên thực hiện ở đâu an toàn?

(PR) - Một trong các phương pháp trẻ hoá da mặt được chị em yêu thích hiện nay phải kể đến căng da mặt bằng chỉ vàng. Được ứng dụng và cấp phép trong thẩm mỹ y khoa, căng da mặt với chỉ vàng 24k được đánh giá phù hợp với những trường hợp da chảy xệ và lão hoá sớm. Liệu phương pháp căng da mặt bằng chỉ có tốt như những gì đồn đoán?

Căng da mặt bằng chỉ vàng là gì? Có tốt không?

Công nghệ căng da mặt bằng chỉ vàng 24K là phương pháp trẻ hóa sử dụng chỉ vàng y khoa đưa vào dưới da, nhằm tăng độ đàn hồi và giảm chảy xệ cho làn da. Sợi chỉ vàng được ứng dụng rộng rãi trong thẩm mỹ, kiểm định bởi cơ quan y tế nên đảm bảo chất lượng cao với độ mỏng chỉ 0,1 mm. Đây là kỹ thuật trẻ hóa da mang lại hiệu quả kéo dài hơn so với các phương pháp truyền thống.

Căng da mặt bằng chỉ vàng là phương pháp trẻ hóa hiện đại

Chỉ vàng 24K được ứng dụng phổ biến trong phương pháp căng da mặt hiện nay bởi những hiệu quả mang lại vượt trội. Không chỉ phù hợp với nhiều đối tượng mà căng chỉ da mặt còn được các chuyên gia thẩm mỹ đánh giá tốt với độ an toàn và tương thích cho cơ địa khách hàng.

Căng da mặt bằng chỉ vàng được thực hiện để làm săn chắc da mặt, giảm thiểu các nếp nhăn do lão hóa gây ra. Các sợi chỉ vàng được cấy vào da để tạo ra một mạng lưới nâng đỡ cấu trúc biểu bì da, giúp kéo căng và nâng cao vùng da bị chảy xệ da ban đầu.

Tại sao nên thực hiện căng da mặt bằng chỉ vàng?

Các chuyên gia thẩm mỹ tại Seoul Center cho biết phương pháp căng chỉ da mặt bằng chỉ vàng được chỉ định thực hiện cho nhiều khách hàng bởi những lý do sau:

Trẻ hóa gương mặt khi thực hiện căng da bằng chỉ

Đảm bảo tính an toàn và không gây dị ứng: Chỉ vàng 24K được coi là chất liệu an toàn cho da và không gây kích ứng hoặc dị ứng bởi FDA chứng nhận. Chỉ vàng 24K tương thích với cơ thể và không tác động tiêu cực đến sức khỏe con người. Đây là lý do mà chỉ vàng 24K được ưa chuộng trong các phương pháp trẻ hóa da hiện nay.

Thực hiện nhanh chóng và hiệu quả: Chỉ vàng 24K được sản xuất thành các sợi cực mảnh, với độ mỏng chỉ khoảng 0,1 mm. Điều này giúp việc chèn chỉ vào da trở nên dễ dàng hơn và mang lại kết quả tự nhiên. Chỉ vàng 24K có khả năng tăng cường đàn hồi da và tạo sự căng bóng tức thì. Khi sử dụng trong quá trình căng chỉ da, bạn có thể thấy kết quả ngay lập tức.

Căng da mặt thực hiện nhanh chóng và mang lại kết quả tự nhiên

Tăng cường độ đàn hồi cho da: Chỉ vàng 24K có tác dụng kích thích tăng cường sản xuất collagen, một loại protein quan trọng giúp da giữ được độ đàn hồi và săn chắc. Điều này giúp làn da trở nên khỏe mạnh và giảm thiểu hiện tượng chảy xệ trong thời gian dài.

Giúp làn da sáng màu và tươi trẻ hơn: Nhờ kích thích sản sinh collagen, chỉ vàng có khả năng làm sáng da, làm giảm sự xuất hiện của vết nám, tàn nhang và các dấu hiệu lão hóa khác như nếp nhăn, vết chân chim. Chỉ sau 1 liệu trình có thể thấy kết quả cho làn da trở nên tươi sáng, đều màu hơn.

Khách hàng sau khi căng da mặt tại Seoul Center

Kích thích tuần hoàn máu: Các hạt vàng nhỏ trong chỉ có thể kích thích tuần hoàn máu, giúp da hấp thu được nhiều dưỡng chất hơn. Điều này cũng có thể giúp cho sự cải thiện trong việc giảm tình trạng sưng tấy sau khi cấy chỉ vào da.

Hạn chế lão hóa da: Chỉ vàng còn có tính năng chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ làn da khỏi sự tổn thương do tác động của các gốc tự do. Từ đó không chỉ giúp bạn cải thiện tình trạng da chảy xệ mà còn duy trì sự trẻ trung, hạn chế sự xuất hiện các nếp nhăn trở lại.

Với những ưu điểm vượt trội của căng da mặt bằng chỉ vàng 24K mang lại. Các chuyên gia Seoul Center khuyến cáo chị em nên lựa chọn thực hiện tại những địa chỉ thẩm mỹ có uy tín, được thực hiện bởi các chuyên gia có kinh nghiệm và được giám sát cẩn thận để đảm bảo an toàn và hiệu quả. Bạn có thể liên hệ đội sĩ Seoul Center để được tư vấn và lựa chọn phương pháp căng chỉ da mặt phù hợp nhất. Đồng thời bạn có thể tham khảo qua căng da chỉ vàng giá bao nhiêu bất cứ khi nào để đưa tra lựa chọn phù hợp nhất trước khi thực hiện nhé.

Khách hàng được bác sĩ Seoul Center tư vấn kỹ lưỡng phương pháp căng da mặt.

