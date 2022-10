Chỉ số GPT là gì? Gợi ý địa chỉ xét nghiệm GPT tại Hà Nội

(PR) - Nhằm kiểm tra và đánh giá sức khỏe tổng quát hoặc tầm soát ung thư, người bệnh thường được làm các xét nghiệm trong đó có GPT. Vậy chỉ số GPT là gì và xét nghiệm GPT ở đâu tốt, thông tin sẽ có trong bài chia sẻ dưới đây.

Chỉ số GPT là gì?

Khi đọc kết quả xét nghiệm máu, nhiều người thường thắc mắc chỉ số GPT là gì và ở mức bao nhiêu là nguy hiểm. GPT (hay còn gọi là ALT) là viết tắt của enzyme Alanine Aminotransferase - một enzyme đặc trưng có chủ yếu trong tế bào gan và số ít nằm ở thận, tim và cơ. Enzyme này góp phần quan trọng trong xúc tác chuyển đổi axit amin Alanine thành Acid glutamic (tên gọi khác là L-glutamate) và Axit pyruvic (hay Pyruvate).

Chỉ số GPT giúp bác sĩ đánh giá tình trạng sức khỏe của gan và các tổn thương gan.

Khi tế bào gan bị bất kỳ tổn thương nào, một lượng lớn nồng độ ALT sẽ bài tiết vào máu. Do đó xét nghiệm chỉ số GPT được thực hiện nhằm xác định tổn thương gan, đánh giá sức khỏe gan và chẩn đoán các bệnh như xơ gan, viêm gan (do rượu, do thuốc hay do siêu vi)… Do đó người có nguy cơ cao mắc bệnh về gan, tổn thương gan (nghiện rượu, béo phì, từng phơi nhiễm virus viêm gan) cần xét nghiệm GPT thường xuyên hơn.

Thông thường, bác sĩ sẽ chỉ định xét nghiệm GPT khi người bệnh có các biểu hiện như: mệt mỏi, chán ăn, ăn không ngon miệng, buồn nôn, vàng da vàng mắt bất thường, hay đau bụng, da ngứa ngáy không rõ nguyên nhân… Ngoài ra, xét nghiệm GPT còn giúp bác sĩ xác định nguyên nhân của bệnh vàng da là do có bất thường ở gan hay máu; theo dõi tình trạng của gan đối với người đang dùng thuốc điều trị gây ảnh hưởng lên gan.

GPT mức bao nhiêu là nguy hiểm?

Chỉ số GPT (ALT) ở người trường thành bình thường nằm trong mức từ 20-40 UI/L. Nếu chỉ số này tăng từ 40-80 UI/L cho đến 100-150UI/L, cần xem xét thêm một vài chỉ số khác liên quân và các dấu hiệu lâm sàng để chẩn đoán chính xác. Theo chuyên gia về gan mật, chỉ số GPT (ALT) > 200 UI/L cho thấy men gan tăng cao, nếu các chỉ số AST, ALP và GGT cùng tăng đồng thời thì có thể khẳng định tế bào gan tổn thương nặng và cần phải điều trị bởi đây là dấu hiệu cảnh báo các bệnh lý như:

● Viêm gan virus: Các loại virus gây viêm gan A, B, C khi xâm nhập vào cơ thể sẽ phá hủy tế bào gan và khiến cho men gan tăng đột biến.

● Bệnh đường mật: Các bệnh như sỏi đường mật, nhiễm trùng đường mật, viêm túi mật… cũng có thể gây tình trạng men gan tăng cao.

● Một số bệnh lý khác: Sốt rét, tiểu đường, viêm tụy, suy tim… có thể làm gián đoạn quá trình chuyển hóa trong gan khiến men gan tăng cao.

Người viêm gan có chỉ số GPT tăng cao đột biến.

Địa chỉ xét nghiệm GPT (ALT) chất lượng cao tại Hà Nội

Nếu bạn đang sinh sống làm việc tại Hà Nội hoặc các tỉnh thành lân cận và có nhu cầu làm xét nghiệm, trong đó có xét nghiệm GPT (ALT) thì Bệnh viện Đa khoa Phương Đông (số 9 Phố Viên, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm) sẽ là lựa chọn lý tưởng.

Được đầu xây dựng với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, quy tụ nhiều bác sĩ tay nghề chuyên môn cao, Phương Đông cung cấp đa dạng gói khám, xét nghiệm tầm soát ung thư giúp khách hàng đánh giá kiểm tra sức khỏe một cách chính xác nhất.

Khách hàng lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Phương Đông.

● Đội ngũ các bác sĩ, điều dưỡng giỏi chuyên môn, có nhiều năm kinh nghiệm công tác tại các bệnh viện hàng đầu cả nước, thường xuyên trau dồi kỹ năng và cập nhật các phương pháp khám chữa bệnh tiên tiến trên thế giới.

● Khoa phòng khang trang, thoáng mát, đầy đủ tiện nghi (ghế ngồi chờ êm ái, điều hòa, wifi tốc độ cao, nước uống…) và đảm bảo vô khuẩn, không lây nhiễm chéo.

● Hệ thống máy xét nghiệm hiện đại được nhập khẩu đồng bộ model đời mới từ các hãng sản xuất uy tín, đảm bảo cho kết quả chính xác và nhanh chóng.

● Kỹ thuật viên thao tác nhẹ nhàng, lấy máu đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo không gây đau cho khách hàng và không làm vỡ hồng cầu trong ống nghiệm.

● Thủ tục nhanh gọn, trả kết quả nhanh chóng ngay trong ngày, bác sĩ tư vấn đọc kết quả chi tiết và tận tâm.

● Bảng giá xét nghiệm công khai, thường xuyên áp dụng nhiều chương trình ưu đãi tạo điều kiện giúp khách hàng tiết kiệm chi phí.

● Cung cấp dịch vụ lấy mẫu ngay tại nhà giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức di chuyển.

● Không gian bệnh viện hiện đại, khuôn viên rộng rãi hàng nghìn cây xanh tạo sự thoải mái giúp khách hàng giải tỏa mọi lo âu căng thẳng khi đến khám chữa bệnh.

