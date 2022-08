Chuẩn bị gì cho tuyển sinh du học New Zealand trong năm 2023?

(PR) - Kỳ học ở các đại học New Zealand thường bắt đầu vào tháng 2 và tháng 7 hàng năm. Hiện tại là thời gian thích hợp nhất để phụ huynh và các bạn chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh du học New Zealand trong năm 2023.

Du học New Zealand ngày càng hấp dẫn sau đại dịch Covid-19

Theo thống kê của Cơ quan Giáo dục New Zealand năm 2021, khoảng 22,000 học sinh, sinh viên quốc tế đang có visa du học tại nước này. Trong đó, hơn 1,000 du học sinh Việt Nam đang có visa, 45% là sinh viên đại học.

Việt Nam cũng đứng thứ 4 trong những quốc gia có nhiều học sinh, sinh viên du học tại xứ sở kiwi nhất, chỉ xếp sau Ấn Độ, Trung Quốc và Hàn Quốc. Những con số này đã chứng minh sức hút của New Zealand đối với du học sinh Việt.

Tuyển sinh du học New Zealand ngày càng hấp dẫn trong những năm gần đây. Nguồn ảnh: Đại học Waikato.

Cùng năm 2021, US News & World Report xếp New Zealand đứng thứ 11 trong các quốc gia có chất lượng giáo dục xuất sắc thế giới. Có đến 4/8 trường đại học công lập tại New Zealand nhận được danh hiệu Triple Crown - bộ ba chứng nhận về chất lượng đào tạo ngành Kinh doanh tại các trường đại học từ các tổ chức uy tín trên toàn thế giới.

Ngoài ra, New Zealand còn mang đến môi trường sống an toàn cho du học sinh. Trong năm 2021, nước này là nơi yên bình thứ hai trên thế giới, theo Global Peace Index, và cũng là địa điểm yêu thích của nhiều bạn trẻ thích xê dịch, khám phá với nhiều khu vực thiên nhiên hoang sơ. Một trong những địa điểm check-in nhất định phải đến ở xứ sở kiwi là phim trường của "Chúa tể của những chiếc nhẫn".

Địa điểm check-in nổi tiếng với du học sinh tại New Zealand: phim trường “Chúa tể của những chiếc nhẫn“. Nguồn ảnh: Nate Johnston, Unsplash.

Những điều cần lưu ý về tuyển sinh du học New Zealand năm 2023

Nên học ngành gì, thời gian nhập học và ứng tuyển ra sao?

Học sinh khi tìm hiểu thông tin tuyển sinh du học New Zealand luôn là nên chọn ngành học nào. Hiện nay, những ngành nghề được cho là có thu nhập hấp dẫn ở New Zealand gồm có: Công nghệ thông tin, Phân tích dữ liệu, Truyền thông và marketing, Quản trị nhân sự, Kinh doanh, tài chính. Đây cũng là những công việc có nhu cầu nhân sự cao trên toàn cầu.

Úc và New Zealand có thời gian nhập học đại học là tháng 2 (học kỳ 1) và tháng 7 (học kỳ 2). Các trường còn có học kỳ hè, song không nhiều ngành tuyển sinh vào quãng thời gian này. Đợt tuyển sinh du học New Zealand sớm nhất trong năm 2023 sẽ là vào tháng 2/2023. Các bạn học sinh, sinh viên nên chuẩn bị và nộp hồ sơ sớm để có cơ hội được nhận cao hơn.

Tháng 2 và tháng 7 là thời điểm nhập học ở New Zealand. Nguồn ảnh: Đại học Massey.

Học phí và học bổng

Học phí tại các đại học New Zealand tiết kiệm hơn so với các trường ở Úc, hay Anh và Hoa Kỳ. Đây là một lý do lớn khiến tuyển sinh du học New Zealand ngày càng được quan tâm nhiều hơn trong những năm trở lại đây. Tại Đại học Massey, mức học phí cho ngành học thuộc lĩnh vực kinh tế là khoảng 3,800 NZD cho mỗi môn học, tương đương 30,400 NZD mỗi năm.

Các chính sách hỗ trợ tài chính, học bổng tại New Zealand khá đa dạng, từ vài nghìn đô la New Zealand, cho đến 20-30% học phí. Để săn được học bổng từ các trường đại học, các bạn học sinh, sinh viên cần có bộ hồ sơ ấn tượng với bảng thành tích, chứng chỉ tiếng Anh tốt. Các bạn cũng nên theo dõi thông tin trên các trang web chính thức của trường để tìm hiểu thông tin đăng ký và không bỏ sót những tin tức mới nhất.

Visa du học New Zealand

Từ ngày 31/7 năm nay, New Zealand chính thức cấp thị thực trở lại cho học sinh, sinh viên quốc tế đến đất nước này học tập, nghiên cứu. Nếu các bạn có kế hoạch tham gia đợt tuyển sinh du học New Zealand trong tháng 2 tới, hãy tham khảo thông tin tư vấn xin visa du học New Zealand từ bây giờ.

Ngoài ra, những quy định về thủ tục cấp visa không có nhiều thay đổi so với trước kia. Học sinh, sinh viên muốn tìm hiểu về các thủ tục xin visa du học New Zealand có thể xem tại trang chính thức của Chính phủ New Zealand.

Hồ sơ xin visa du học New Zealand cần có: giấy xác nhận nhập học từ trường đại học, đơn đăng ký visa du học New Zealand, giấy tờ chứng minh về điều kiện sức khỏe và tài chính. Hiện tại, Chính phủ New Zealand cho biết 90% visa du học được cấp trong vòng 47 ngày. Chi phí xin visa du học New Zealand là 4,880,000 đồng(với hình thức nộp đơn trực tuyến) và 5,230,000 đồng (với hình thức nộp bản cứng), chưa bao gồm một số nhận và trả hồ sơ.

Tuyển sinh du học New Zealand cùng Global Pathways

Global Pathways là chương trình du học với mô hình chuyển tiếp, hiện đang hợp tác cùng hai đại học xuất sắc tại New Zealand là Đại học Massey và Đại học Waikato.

Với Global Pathways, các bạn sinh viên không cần phải lo lắng về việc chuẩn bị hồ sơ, tìm kiếm thông tin tuyển sinh du học New Zealand mà sẽ được hỗ trợ trong quá trình học tập và chuyển tiếp.

Mô hình chuyển tiếp 1+2, 1.5+1.5 là lộ trình du học giúp các bạn học sinh, sinh viên tiết kiệm chi phí và có được sự chuẩn bị tốt nhất cho quá trình du học thành công, cũng như có nhiều trải nghiệm phong phú hơn.