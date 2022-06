Chuyển biến bến thủy Cửa Đại - Cù Lao Chàm

Không chỉ được củng cố, hoạt động kiểm tra, kiểm soát vận tải khách tại bến Cửa Đại - Cù Lao Chàm (thuộc tuyến đường thủy nội địa quốc gia Hội An - Cù Lao Chàm) đã chuyển biến ngày càng tốt hơn, góp phần phục vụ chu đáo nhu cầu đi lại của người dân và khách du lịch, đảm bảo an toàn giao thông (ATGT).

Kiểm tra các giấy tờ liên quan của phương tiện.

Quan tâm quản lý

Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) - ông Lê Quang Hiếu chia sẻ, những năm qua, các tuyến đường thủy nội địa (ĐTNĐ) quốc gia trên địa bàn tỉnh đều khai thác trong điều kiện tự nhiên, chưa được đầu tư, nâng cấp. Vậy nhưng, hoạt động khai thác GTVT vẫn bảo đảm an toàn, thông suốt và liên thông giữa các tuyến ĐTNĐ địa phương và ĐTNĐ quốc gia.

Công tác quản lý cảng thủy nội địa thể hiện qua tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện quy định có liên quan; cấp giấy phép hoạt động bến; kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính…

Do vậy, việc kiểm tra điều kiện an toàn tại bến đối với phương tiện được thực hiện thường xuyên, liên tục, đảm bảo an toàn khi rời, vào cảng. Thanh tra chuyên ngành, xử lý vi phạm hành chính trên ĐTNĐ do Thanh tra Sở GTVT triển khai thường xuyên cùng với lực lượng cảnh sát đường thủy.

Tại bến Cửa Đại, cảng vụ viên theo dõi phương tiện thông qua hệ thống nhận dạng tự động AIS.

Từ năm 2016 đến nay, quản lý hoạt động khai thác GTVT trên ĐTNĐ ở Quảng Nam nói chung và các tuyến ĐTNĐ quốc gia nói riêng đã đảm bảo ATGT, thông suốt, tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp và giao lưu xã hội giữa các vùng của địa phương, góp phần tích cực vào sự tăng trưởng vận tải ĐTNĐ.

Tuy nhiên, đáng buồn là vào lúc 14 giờ 5 phút ngày 26.2.2022, phương tiện ca nô QNa-1152 trên đường hành trình từ bến Cù Lao Chàm về bến Cửa Đại đã xảy ra tai nạn giao thông (vị trí cách bến Cửa Đại khoảng 4 km) làm chết 17 người, 22 người bị thương.

Làm việc với ngành chức năng sau vụ việc đau lòng nêu trên, đoàn công tác của Cục ĐTNĐ Việt Nam (Bộ GTVT), Ủy ban ATGT quốc gia chia sẻ với những khó khăn khi thực hiện, triển khai công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm ATGT trên ĐTNĐ thời gian qua; ghi nhận tính hiệu quả các nỗ lực của Sở GTVT Quảng Nam và các đơn vị liên quan trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm ATGT trên ĐTNĐ.

Nhiều chuyển biến mới

Chuẩn bị lên tàu cao tốc ra Cù Lao Chàm, anh Bách Vinh (quê Hà Nội) cho biết, gia đình sau khi vào Đà Nẵng đã quyết định đi tham quan đảo này. Bản thân có nghe, đọc thông tin về vụ tai nạn xảy ra vào ngày 26.2 vừa qua, nhưng theo anh đó chỉ là sự cố không ai mong muốn. Bữa nay đến đây, gia đình nhận thấy rất yên tâm bước lên tàu ra đảo.

Cán bộ bộ đội biên phòng kiểm tra các thủ tục liên quan.

Giám đốc điều hành Công ty TNHH Hưng Thái - ông Đỗ Ngọc Quân (phường Minh An, TP.Hội An) cho hay, doanh nghiệp có 2 tàu cao tốc khai thác trên tuyến Hội An - Cù Lao Chàm. Các bước thủ tục để được cấp phép rời bến từ các đơn vị chức năng triển khai chặt chẽ, song nhanh chóng.

Cảng vụ viên hay cán bộ biên phòng kiểm tra mà trên tàu dư một người, dù chỉ là em bé ngồi trên đùi người lớn cũng kiên quyết không cho xuất bến. Chủ doanh nghiệp cũng ý thức mình phải tuân thủ đầy đủ các quy định nhằm đảo bảo an toàn tuyệt đối khi đưa vào khai thác.

Theo ông Lê Quang Hiếu, kể từ sau vụ tai nạn, Bộ GTVT, Cục ĐTNĐ Việt Nam và UBND tỉnh đã có hàng loạt văn bản chỉ đạo có liên quan. Trên cơ sở đó, Sở GTVT đã ban hành trên 20 văn bản các loại để triển khai và chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các nội dung. Đến thời điểm này, ngành chức năng thực hiện nhiều nội dung quan trọng để góp phần vào công tác đảm bảo ATGT trên tuyến.

Thanh tra Sở GTVT đã được Công ty TNHH MTV Điện tử hàng hải Việt Nam cung cấp 2 tài khoản để truy cập hệ thống nhận dạng tự động AIS. Trước khi cấp phép, cảng vụ viên Đội Quản lý bến thủy nội địa (trực thuộc Thanh tra Sở GTVT) sẽ kiểm tra tín hiệu của hệ thống AIS phương tiện có hoạt động mới cấp phép (trước đây chưa được chia sẻ thông tin và không thực hiện nội dung này).

Vì vậy, chủ phương tiện nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, sửa chữa thiết bị đảm bảo mới đưa phương tiện vào làm thủ tục. Nhờ thế, các cơ quan chức năng sẽ kiểm soát được về vị trí, tốc độ của mỗi phương tiện hoạt động trên tuyến.

Cảng vụ viên kiểm tra thực tế số lượng người trên tàu.

Bên cạnh đó, Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam đã cung cấp bản tin dự báo chuyên đề vùng biển Cửa Đại - Cù Lao Chàm và Cửa Lở (huyện Núi Thành) theo tần suất 2 lần/ngày. Từ đây, các đơn vị chức năng chủ động hơn trong cấp phép cho phương tiện vào, rời bến Cửa Đại, bến Cù Lao Chàm.

UBND tỉnh đã có Công văn số 1362/UBND-KTN về triển khai nâng cấp, xây dựng các trạm quan trắc khí tượng thủy văn trên địa bàn Quảng Nam theo Quyết định số 90/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để gửi các bộ, ngành liên quan để sớm triển khai, thực hiện.

Liên quan đến thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, sắp tới đây, một tổ công tác liên ngành sẽ được thành lập đã kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự ATGT trên ĐTNĐ, trong đó tuyến Hội An - Cù Lao Chàm.

Chánh Thanh tra Sở GTVT - ông Trương Văn Sơn cho biết, các đơn vị chức năng thời gian qua đã chủ động phối hợp kiểm tra cấp phép cho phương tiện vào, rời bến theo quy chế phối hợp quản lý hoạt động vận tải thủy nội địa tại bến Cửa Đại, Cù Lao Chàm mà UBND tỉnh đã ban hành.

Cụ thể, việc kiểm tra, kiểm soát hành khách do Đồn Biên phòng Cửa Đại trực tiếp thực hiện tại bến. Thanh tra Sở GTVT bố trí 3 cảng vụ viên trực hằng ngày tại bến Cửa Đại để tiếp nhận thông tin thời tiết từ đồn biên phòng, thực hiện kiểm tra và giải quyết thủ tục hành chính cho phương tiện vận tải hành khách ra vào bến Cửa Đại.

Đội phó Đội Quản lý bến thủy nội địa - ông Nguyễn Khánh Hùng cho hay, cảng vụ viên sẽ kiểm tra các thủ tục liên quan, nắm bắt qua hệ thống nhận dạng tự động AIS xem liệu phương tiện có đảm bảo. Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra thực tế tại bến, trên tàu mà đáp ứng đúng, đủ yêu cầu theo quy định thì mới cho xuất bến, nhằm để những chuyến đi an toàn.