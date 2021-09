Có mấy loại băng keo dán thùng? bí quyết chọn loại băng keo dán thùng phù hợp?

(PR) - Băng keo dán thùng carton là một sản phẩm hỗ trợ thiết yếu cho thùng carton trong việc đóng gói và bảo vệ sản phẩm khi vận chuyển. Có nhiều loại băng đóng gói khác nhau có sẵn. Và, chúng khác nhau về vật liệu, sức mạnh, độ dày, chiều rộng, v.v. Với một số tùy chọn ngoài kia, có thể khó quyết định băng phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.

Dưới đây băng keo Việt Nhật sẽ hướng dẫn nhanh chóng, sẽ giúp bạn hiểu các băng dán thùng khác nhau, thuộc tính và ứng dụng của chúng, để bạn có thể chọn băng keo dán thùng hoàn hảo cho công việc.

Băng keo đóng gói BOPP/OPP.

Băng dính OPP có thành phần là lớp màng Biaxial Oriented Polypropylene (BOPP), màng BOPP được sản xuất từ hạt nhựa Polypropylene (PP) là một loại Polymer nhiệt dẻo.

Các sản phẩm băng keo dán thùng BOPP/OPP phổ biến có trên thị trường

Băng keo trong dán thùng OPP

Phù hợp cho mọi mục đích sử dụng, từ đóng gói, dán thùng, cho đến các công việc văn phòng, gia đình,…

Quy cách phổ biến: băng keo trong 100yards và băng keo trong 200yards

● 48mm x 1.0 – 1.4 kg x lỏi 5li

● 48mm x 1.6kg – 2kg x lỏi 5li

Băng keo đục dán thùng OPP

Băng keo đục OPP dùng dán thùng trong đóng gói hàng hóa. Bán lẻ & sỉ, giao hàng MIỄN PHÍ với giá tốt nhất thị trường.

Quy cách phổ biến: băng keo đục 100yards và băng keo đục 200yards

● 48mm x 1.0 – 1.4 kg x lỏi 5li

● 48mm x 1.6kg – 2kg x lỏi 5li

Băng keo màu dán thùng

Băng keo màu có những tên gọi khách nhau như OPP màu, băng dính màu…có tên xuất phát từ các chữ cái của từ Oriented PolyPropylene, được sử dụng rộng rãi màu các ngành công nghiệp dán thùng và đóng gói sản phẩm về nhựa, gỗ, may mặc.

băng keo màu việt nhật đa dạng với rất nhiều loại quy cách tùy và nhu cầu sử dụng, nhưng loại thông dụng nhất của băng keo màu là

● 48mmx100yard

● 48mmx80yard

Băng keo in logo, in chữ thương hiệu

Băng keo in logo là loại băng keo công cụ hữu ích để doanh nghiệp quảng bá thương hiệu hiệu quả, đơn giản, giá rẻ, là cách để thương hiệu uy tín tiếp cận gần hơn, quen thuộc và chuyên nghiệp hơn với khách hàng của mình.

Trong các loại băng keo in logo còn có các loại sản xuất chung để giảm chi phí như: băng keo in chữ hàng dễ vỡ, băng keo in chữ cảnh báo…

Băng keo giấy dán thùng

Với độ bám dính cao nên được dùng nhiều trong các ngành đóng gói, bao bì, may mặc, thêu, dán đánh dấu,….

● Băng keo giấy nâu bóng láng loại không viết được

● Băng keo giấy da bò láng

● Băng keo giấy nâu thấm nước (có chỉ)

● Băng keo giấy nâu thấm nước (không chỉ)

● Băng keo giấy nâu nhám viết được

