Công ty In ấn Quảng cáo 2H khai trương xưởng in mới tại Bình Dương

(PR) - Vừa qua, Công ty In ấn Quảng cáo 2H đã tổ chức lễ khai trương xưởng in mới tại Bình Dương. Qua đó đánh dấu bước tiến mới cho công ty, giúp tăng công suất in ấn sản phẩm đáp ứng nhu cầu đang không ngừng tăng cao của khách hàng. Cùng với đó là vị trí thuận lợi, giúp khách hàng có thể tiện lợi hơn khi sử dụng dịch vụ tại Công ty In ấn Quảng cáo 2H chúng tôi.

Được biết, xưởng in mới của Công ty In ấn Quảng cáo 2H khai trương tại địa chỉ: 168/6 Vĩnh Phú 32, Thuận An, Bình Dương. Vị trí mang tính chiến lược, gần Tuyến đường Đại Lộ Bình Dương (Quốc lộ 13) dễ dàng di chuyển giữa Bình Dương và các quận huyện tại TP. Hồ Chí Minh. Mang đến nhiều tiện lợi cho khách hàng, dễ dàng tiếp cận dịch vụ in ấn của Công ty In ấn Quảng cáo 2H. Bên cạnh đó, việc khai trương xưởng in mới giúp công ty tăng năng suất, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ in ấn của người dùng.

Sau khoảng thời gian vận hành thử nghiệm, vận hành máy móc. Ngày 11/09/2022 Công ty In ấn Quảng cáo 2H tổ chức lễ khai trương, chính thức đưa thức đưa xưởng in mới của công ty đi vào hoạt động. Tại buổi lễ với sự góp mặt của ban lãnh đạo công ty, toàn thể nhân viên và quý đối tác khách mời. Ông Nguyễn Đức Hiệp - CEO Giám đốc điều hành Công ty In ấn Quảng cáo 2H có đôi lời chia sẻ: "Với cương vị là CEO Giám đốc điều hành Công ty In ấn Quảng cáo 2H. Tôi chân thành cảm ơn quý khách hàng, đối tác khách mời cùng toàn thể nhân viên đã đến dự buổi lễ khai trương xưởng in mới của chúng tôi. Đây là động lực to lớn cho sự bắt đầu, cũng như bước phát triển mới cho Công ty In ấn Quảng cáo 2H chúng tôi. Tôi chân thành cảm ơn !”

Vài nét về Công ty In ấn Quảng cáo 2H

Về phía công ty, Công ty In ấn Quảng cáo 2H là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ in kỹ thuật số, in uv cho các nhu cầu in ấn quảng cáo của doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức. Công ty cung cấp đa dạng dịch vụ in cho các nhu cầu in của khách hàng như: in áp phích quảng cáo, in decal 7 màu, in poster, banner, in billboard ngoài trời, in tranh treo tường, in Hashtag, in bảng hiệu, băng rôn …

Với kinh nghiệm hơn 8 năm hoạt động, trải qua nhiều năm cung cấp dịch vụ in ấn quảng cáo cho khách hàng. Công ty In ấn Quảng cáo 2H đã không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ, hệ thống máy in. Nâng cấp quy mô nhà xưởng, cải tiến nhập khẩu công nghệ máy in mới vào quy trình kinh doanh của mình. Từ đó, In Ấn Quảng Cáo 2H luôn cố gắng mang đến một chất lượng dịch vụ in ấn uy tín và tốt nhất cho khách hàng. Đến nay, Công ty được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn bởi dịch vụ uy tín từ công nghệ hệ thống máy in hiện đại, nhân viên tư vấn chăm sóc khách hàng chu đáo nhiệt tình, cùng dịch vụ in ấn quảng cáo lấy liền cho khách hàng “trả hàng sau 2 giờ nhận đơn”.

“Việc khai trương xưởng in mới tại Bình Dương đánh dấu bước phát triển mới cho Công ty In ấn Quảng cáo 2H trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ in ấn, đáp ứng nhu cầu in ấn quảng cáo không ngừng tăng cao tại thị trường dịch vụ in ấn Việt Nam”, ông Hiệp - CEO Giám đốc điều hành Công ty In ấn Quảng cáo 2H nhấn mạnh.

Công ty In ấn Quảng cáo 2H trân thành cảm ơn toàn thể nhân viên, quý khách hàng, đối tác khách mời đã đến dự buổi lễ khai trương xưởng in mới của chúng tôi. Trân trọng !

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH IN ẤN QUẢNG CÁO 2H

Chi Nhánh 1: 55 Đường 4, Khu Đô Thị Vạn Phúc , P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Chi Nhánh 2: 1A Đào Trinh Nhất, Phường Linh Tây, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Chi Nhánh 3: 168/6 Vĩnh Phú 32, Thuận An, Bình Dương.

Website: http://inan2h.vn/

Hotline: 0779.102.202

Email: inanquangcao2h@gmail.com