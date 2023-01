Công ty thang máy gia đình giá tốt uy tín tại Quảng Nam

(PR) - Cùng với sự phát triển của xã hội thì nhu cầu sử dụng các thiết bị hỗ trợ phục vụ trong đời sống ngày càng cao. Trong đó, thang máy gia đình tại Quảng Nam là dịch vụ được nhiều người tìm hiểu hiện nay. Chính vì thế mà Thang Máy ABC cung cấp đến khách hàng dịch vụ lắp đặt uy tín, chuyên nghiệp. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn trong bài viết sau.

Nhu cầu sử dụng thang máy gia đình hiện nay tại Quảng Nam

Quảng Nam là tỉnh có nền kinh tế phát triển. Với nhiều điều kiện thuận lợi trong việc xây dựng, rất nhiều công trình lớn hay các ngôi nhà cao tầng mọc lên nhiều. Tuy nhiên với nhiều người có sức khỏe yếu, người già và trẻ nhỏ thì việc đi cầu thang lên xuống gặp khá nhiều bất tiện.

Chính vì thế mà dịch vụ lắp đặt thang máy gia đình nở rộ tại tỉnh Quảng Nam. Những chiếc thang máy có kích thước phù hợp với không gian, sử dụng lại vô cùng đơn giản. Với chiếc thang máy gia đình sẽ giúp bạn cảm thấy dễ dàng hơn trong việc di chuyển cũng như tạo được sự an toàn và có thêm nhiều thời gian nghỉ ngơi, giải trí.

Các loại thang máy gia đình tại Thang máy ABC

Hiện trên thị trường có rất nhiều loại thang máy gia đình. Tùy vào từng nhu cầu và không gian của mỗi ngôi nhà mà chọn những loại thang máy phù hợp. Một số mẫu thang máy gia đình được ưa chuộng hiện nay đó là:

● Mẫu thang máy Inox sọc nhuyễn.

● Thang máy gia đình inox gương.

● Thang máy gia đình với inox hoa văn.

● Loại thang máy gia đình thép phủ sơn tĩnh điện.

● Mẫu thang máy gia đình ốp gỗ…

Thang máy ABC luôn đem đến chất lượng dịch vụ cao cấp, đảm bảo an toàn cho khách hàng. Bởi công ty hiểu rằng, rất nhiều khách hàng khi sử dụng thang máy gia đình băn khoăn về sự an toàn của nó. Thế nhưng bạn có thể yên tâm khi thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng thang máy thường xuyên. Đồng thời, Thang máy ABC cũng trang một số thiết bị an toàn khi gặp sự cố thang máy. Vì thế bạn có thể an tâm khi sử dụng dịch vụ lắp đặt thang máy tại Thang máy ABC.

Báo giá thang máy gia đình tại Thang máy ABC

Là đơn vị uy tín hoạt động lâu năm trên thị trường, Thang máy ABC cung cấp đến khách hàng dịch vụ lắp đặt thang máy giá tốt tại Quảng Nam. Với lợi thế uy tín lâu năm trên thị trường, đơn vị hợp tác với nhiều thương hiệu thang máy lớn. Từ đó cung cấp thiết bị với giá tốt nhất mà không qua đơn vị trung gian.

Đồng thời, với việc sử dụng đội ngũ kỹ sư kinh nghiệm. Giúp tối ưu được các quy trình từ đó dịch vụ của Thang máy ABC luôn đem đến khách hàng giá tốt nhất. Để được báo giá cụ thể về công trình của mình, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp qua hotline: 0921 288 266 để được tư vấn và báo giá cụ thể nhất.

Thang máy ABC - Thương hiệu cung cấp thang máy gia đình giá rẻ Quảng Nam

Công ty TNHH thang máy và thiết bị ABC là nhà cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy hàng đầu Việt Nam. Cái tên thang máy ABC cũng chính là phương châm và tiêu chí hoạt động của công ty. Đó là “An toàn - Bền bỉ - Chuyên nghiệp”.

Thế mạnh của công ty được nhiều khách hàng tín nhiệm:

● Sở hữu đội ngũ kỹ sư giỏi nhiều kinh nghiệm.

● Cung cấp các dịch vụ về thang máy đa dạng: lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, xử lý sự cố, cung cấp vật tư linh kiện…

● Sản phẩm đạt chứng chỉ ISo9001-2000, ISo14000, CE và các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

● Mạng lưới dịch vụ và lắp đặt trải dài khắp các tỉnh thành trong nước.

● Hệ thống sản xuất và kinh doanh mạnh mẽ.

Thang máy ABC đã thực hiện rất nhiều dự án lắp đặt thang máy cho khách hàng ở Quảng Nam nói riêng và trên cả nước nói chung. Với sự hài lòng của khách hàng cùng với những thế mạnh trên, công ty tự tin đáp ứng được tất cả các yêu cầu khắt khe và khó tính nhất.

Hãy nhấc máy lên và liên hệ vào hotline: 0921 288 266 của Thang máy ABC để được sở hữu dịch vụ chất lượng nhất cho gia đình bạn.

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH THANG MÁY VÀ THIẾT BỊ ABC

Địa chỉ: Số 493G Trương Định, Q.Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0921 288 266

Email: ThangmayABC@Gmail.com

Website: https://thangmayabc.com/