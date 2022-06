Công ty Thủy điện Sông Tranh phát triển vì cộng đồng

(PR) - Gần 11 năm đi vào vận hành khai thác, Công ty Thủy điện Sông Tranh - thành viên của Tổng Công ty phát điện 1 (EVNGENCO 1) đã phát sản lượng điện cán mốc 6,6 tỷ kWh , góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội miền núi tỉnh Quảng Nam.

Đập chính thủy điện Sông Tranh.Ảnh: XL

Hoàn thành sứ mệnh công trình trọng điểm khu vực miền Trung

Công ty Thủy điện Sông Tranh được thành lập vào ngày 01.7.2011 , trên cơ sở nhân lực, trang thiết bị của Ban Quản lý dự án Thủy điện 3 (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN). Năm 2013, Công ty được chuyển giao về Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1).

Dự án Thủy điện Sông Tranh 2 khởi công vào ngày 5.3.2006 với công suất lắp máy 190 MW, sản lượng điện trung bình năm là 679 triệu kWh.

Bên cạnh nhiệm chính là sản xuất phát điện an toàn theo kế hoạch của Bộ Công thương giao, nhà máy còn tham gia cắt lũ cho hạ du vào mùa mưa và bổ sung nước tưới cho hạ du. Bình quân hàng năm, nhà máy cung cấp khoảng 1,3 tỷ m3 nước phục vụ tưới hai vụ hè thu và đông xuân ở vùng hạ du.

Đây là một nhà máy quan trọng nằm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội phía tây tỉnh Quảng Nam. Sau 5 năm xây dựng, tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 chính thức phát điện vào ngày 19.12.2010, tổ máy số 2 phát điện vào ngày 27.01.2011 hòa vào điện lưới quốc gia.

Thủy điện Sông Tranh 2 là một trong những công trình thủy điện bậc thang lớn nhất trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn, với hồ chứa có sức chứa 730 triệu m3 nước, được thi công trong điều kiện địa hình, địa chất phức tạp, điều kiện thời tiết tại Bắc Trà My rất khắc nghiệt với thời gian mưa và lượng mưa lớn nhất cả nước.

Ông Vũ Đức Toàn, Giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh chia sẻ, quá trình xây dựng nhà máy trong 5 năm đó là sự nỗ lực vượt khó, quyết tâm phấn đấu không ngừng của đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật và tập thể người lao động công ty. Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 ra đời đã kịp thời bổ sung nguồn điện vào lưới điện quốc gia trong điều kiện khu vực miền Trung đang thiếu hụt công suất.

Những nỗ lực lớn lao ấy được ghi nhận bằng những dấu mốc quan trọng: Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 đã đạt sản lượng điện 5 tỷ kWh vào cuối năm 2019 và vượt mốc 6,57 tỷ kWh vào năm 2021.

Bình quân hàng năm nhà máy sản xuất 571 triệu kWh (đạt 84% thiết kế), doanh thu 750 tỷ đồng/năm. Đến nay, tổng doanh thu đạt 8.806 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 1.096 tỷ đồng.

Qua 11 năm phát triển, đội ngũ CBCNV và người lao động Công ty đã nỗ lực làm chủ công trình, phát điện an toàn hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Bảo vệ môi trường và trách nhiệm với cộng đồng

Dự án Nhà máy Thủy điện Sông Tranh 2 có 1.050 hộ dân với 5.300 nhân khẩu phải di dời , giải tỏa, chủ yếu là dân tộc thiểu số các xã thuộc 2 huyện Nam Trà My và Bắc Trà My.

Nuôi cá lồng trong lòng hồ thủy điện Sông Tranh.Ảnh: X.L

Lãnh đạo chính quyền huyện và tỉnh Quảng Nam quan tâm cùng sự ủng hộ nhiệt tình của người dân vùng bị ảnh hưởng đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng đúng tiến độ. Hiện các hộ dân tái định cư đã từng bước ổn định và phát triển kinh tế khá.

Bên cạnh sự phát triển ngày càng lớn mạnh, Công ty Thủy điện Sông Tranh luôn chú trọng bảo vệ môi trường và có trách nhiệm với cộng đồng. Hàng năm, Công ty phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, bộ đội biên phòng, Công an Quảng Nam triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống bão lụt - tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, nhất là thực hiện đúng quy trình an toàn hồ đập. Tổ chức đánh giá rủi ro thiên tai và có giải pháp chủ động phòng chống, giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo an toàn cho người, công trình và thiết bị .

Hàng năm, Công ty luôn làm tốt công tác an sinh xã hội như tổ chức các hoạt động thăm hỏi các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, các hộ có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó.

Đáng kể, vừa qua Công ty đã thả 150 nghìn con cá mè, cá trắm cỏ xuống lòng hồ chứa, nâng số cá giống đã thả lên 550 nghìn con, với tổng kinh phí 500 triệu đồng trong 7 năm qua.

Hoạt động này vừa tái tạo nguồn lợi thủy sản, vừa giúp người hàng vạn bà con Ca Dong, Xê Đăng phát triển nghề nuôi cá lồng trên lòng hồ. Đây là mô hình đầu tiên về phát triển sinh kế cho cộng đồng, thiết thực giảm nghèo bền vững của tỉnh cần được nhân rộng trong những năm đến.Tổng kinh phí thực hiện trách nhiệm xã hội của Công ty trên 2 tỷ đồng.

Có thể khẳng định , công trình Thủy điện Sông Tranh 2 đã làm tốt sứ mệnh khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Dự án còn mang đến lợi ích kinh tế tổng hợp, chống lũ, chống hạn, cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp cũng như sinh hoạt của nhân dân, đóng góp lớn cho Ngân sách Nhà nước và địa phương, làm tốt trách nhiệm xã hội , phát triển vì cộng đồng của doanh nghiệp.

Thành quả này là nền tảng, động lực để tập thể lãnh đạo, CBCNV, người lao động Công ty quyết tâm vận hành nhà máy an toàn, sản xuất kinh doanh hiệu quả. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội của hai huyện Nam Trà My và Bắc Trà My nói riêng, miền núi của tỉnh Quảng Nam nói chung.