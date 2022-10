CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ SƠN MỸ QUẢNG NAM: Tạo lập giá trị và uy tín thương hiệu

(QNO) - Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Sơn Mỹ Quảng Nam với đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp đang từng bước xây dựng uy tín và thương hiệu trong lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự tại nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Bằng sự nhiệt huyết của người nữ giám đốc bản lĩnh, thương hiệu Sơn Mỹ Quảng Nam ngày càng được khách hàng tin tưởng giao trọng trách bảo vệ tài sản, an ninh trật tự tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

Tập thể Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Sơn Mỹ Quảng Nam.

Bản lĩnh người nữ giám đốc

Đối diện với tôi là người nữ giám đốc đã trải qua bao nhiêu thăng trầm trong sự nghiệp khởi nghiệp ở lĩnh vực chỉ dành cho nam giới, bà Trịnh Thị Kim Oanh - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Sơn Mỹ Quảng Nam. Cuộc đời luôn có những ngã rẽ bất ngờ, với bà Oanh cũng vậy.

Chân dung nữ giám đốc Trịnh Thị Kim Oanh.

Vốn theo học ngành tài chính, vào làm tại Công ty TNHH Sơn Mỹ kinh doanh đa ngành nghề với chức danh kế toán trưởng, trong đó có kinh doanh ngành nghề dịch vụ bảo vệ. Gắn bó với những người làm trong ngành này, bà Oanh cũng dần xây dựng được bản lĩnh tự tin, tiếp cận với môi trường làm việc chuyên nghiệp chỉ dành cho nam giới.

Công ty TNHH Sơn Mỹ Quảng Nam đã khẳng định vị thế trong và ngoài tỉnh.





Bà Oanh tâm sự: “Một biến cố bất ngờ xảy ra với công ty cũ là người giám đốc tận tâm với công việc đột ngột qua đời, để lại hàng chục người lao động chênh vênh, công ty mà giải thể thì người lao động mất việc làm, rồi gia đình họ sẽ ra sao khi nguồn thu nhập chính trong nhà không còn nữa? Trước tình cảnh này, tôi đã cùng ông Đặng Văn Chín - vận động viên đỉnh cao, nguyên huấn luyện viên võ thuật môn Pencasilak nỗ lực đứng ra cơ cấu lại công ty, và cái tên Sơn Mỹ Quảng Nam hình thành từ khi đó”.

Phối cảnh trụ sở mới của Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Sơn Mỹ Quảng Nam.

Qua rất nhiều khó khăn do thiếu vốn, thiếu khách hàng, thiếu bộ máy nhân sự, công ty đã vực dậy từng chút.

Bà Oanh nói: “Lúc đó để tiết kiệm chi phí cho công ty tôi phải làm 3 vai trò cùng một lúc: vừa làm quản lý, vừa làm nhân viên kế toán, vừa làm nhân viên kinh doanh. Tôi đã từng bước, từng bước nỗ lực không ngừng nghỉ để xây dựng công ty ngày càng phát triển và trở thành công ty uy tín tại Quảng Nam về lĩnh vực cung cấp dịch vụ bảo vệ cho đến hiện tại”.

Người lao động làm việc tại Công ty Sơn Mỹ Quảng Nam.

Để có được thành tựu này, ngoài sự nỗ lực của ban giám đốc công ty cũng như cá nhân bà Oanh, bên cạnh đó cũng nhờ vào sự đồng cam cộng khổ của rất nhiều đồng sự đã theo bà suốt cả chặng đường dài, đã đồng hành gắn bó với công ty trong nhiều năm qua. Sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và sự tin tưởng của khách hàng cũng là một động lực giúp công ty phát triển.

Các nhân viên xuất sắc luôn được tôn vinh.

Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Sơn Mỹ Quảng Nam được thành lập và hoạt động từ năm 2012 trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ bảo vệ. Trong suốt chặn đường hoạt động của mình, công ty đã từng bước đi lên, tự khẳng định thương hiệu nhờ tạo được sự uy tín và tin tưởng của khách hàng thông qua chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực chuyên nghiệp. Công ty luôn luôn lắng nghe, không ngừng cải tiến để đáp ứng mọi nhu cầu vì sự an toàn của quý khách hàng.

Khẳng định thương hiệu Sơn Mỹ Quảng Nam

Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Sơn Mỹ Quảng Nam có hơn 600 nhân viên đang làm nhiệm vụ tại hơn 120 mục tiêu thuộc nhiều lĩnh vực như hệ thống Ngân hàng Vietcombank Quảng Nam, Ngân hàng BIDV Quảng Nam, Ngân hàng Agribank Quảng Nam; hệ thống các trạm biến áp từ 110kV đến 500kV trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Đội ngũ nhân viên bảo vệ của Sơn Mỹ Quảng Nam.

Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Sơn Mỹ Quảng Nam còn cung cấp dịch vụ bảo vệ các nhà máy, xí nghiệp như Công ty TNHH Hyosung Quảng Nam, Công ty TNHH Cell Bio Human Tech Việt Nam, Công ty TNHH Fashion Garments, Công ty TNHH MTV Ducksan Vina, Công ty TNHH Draexlmaier Automotive Việt Nam, Công ty TNHH Yeou Lih Silica Sand Việt Nam, Công ty TNHH Jay Jay Vina, Công ty TNHH Amann Việt Nam, Xi Măng Nghi Sơn, Công ty may Như Thành, Công ty may U World Sport Việt Nam, Công ty May Vast Aparel Việt Nam, Công ty Elf Gas Đà Nẵng….

Nhân viên bảo vệ của Sơn Mỹ Quảng Nam làm nhiệm vụ tại KCN Tam Thăng.

Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Sơn Mỹ Quảng Nam được xây dựng và thiết lập trên nền tảng nghiệp vụ an ninh và võ thuật. Mỗi nhân viên đều được tuyển dụng với một tiêu chuẩn khắc khe về thể hình, sức khoẻ, trí tuệ và năng động. Nhân viên của công ty được đào tạo huấn luyện một cách bài bản và chuyên sâu về nghiệp vụ bằng những giáo trình tiêu chuẩn ngành an ninh do các giảng viên, huấn luyện viên dày dạn kinh nghiệm của lực lượng công an giảng dạy.

Nhân viên Sơn Mỹ Quảng Nam được đào tạo.

Sơn Mỹ Quảng Nam đã triển khai các dịch vụ bảo vệ mục tiêu cố định như trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, ngân hàng, khách sạn, nhà hàng, resort...; bảo vệ mục tiêu di động như áp tải tài sản, vàng bạc đá quý, tác phẩm nghệ thuật giá trị lớn; bảo vệ yếu nhân, sự kiện lễ hội, hội nghị, triển lãm...

Tạo lập giá trị nhân văn

Kinh doanh là tạo nên lợi nhuận đóng góp xây dựng xã hội, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động. Sơn Mỹ Quảng Nam trong rất nhiều năm qua đã góp phần tạo việc làm cho hàng trăm lao động, chủ yếu là những thanh niên xuất ngũ từ quân đội, công an, những lao động có nghiệp vụ về hưu muốn có việc làm khi sức khỏe vẫn còn tốt, lực lượng lao động phổ thông trung niên trở lên muốn tìm công việc phù hợp với sức khỏe của mình muốn có thu nhập ổn định để không là gánh nặng cho gia đình và xã hội.

Nhân viên Sơn Mỹ Quảng Nam làm nhiệm vụ bảo vệ tại các công ty.

Thu nhập bình quân của người lao động đạt từ mức 4,5 triệu đến 8 triệu đồng/tháng trở lên. Hàng tháng, công ty luôn đánh giá, bình bầu những cá nhân có thành tích xuất sắc để kịp thời khen thưởng đột xuất và định kỳ. Đó cũng là niềm động viên lớn dành cho người lao động thêm tin yêu vào nơi họ làm việc và cống hiến.

Quỹ Nghĩa tình đồng đội đến với lao động bị đau ốm.

Những năm qua, dịch bệnh, thiên tai tác động tiêu cực đến nhiều mặt của cuộc sống, rất nhiều đồng đội, đồng chí của Sơn Mỹ Quảng Nam gặp nhiều khó khăn, nghịch cảnh trong cuộc sống. Để kịp hỗ trợ, giúp đỡ cho những đồng nghiệp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, rủi ro do thiên tai, dịch bệnh, công ty đã thành lập Quỹ Nghĩa tình đồng đội. Việc thành lập quỹ đầy tính nhân văn được tập thể Sơn Mỹ Quảng Nam đồng lòng hưởng ứng.

Người lao động của Sơn Mỹ Quảng Nam trong giờ luyện tập.

Mới đây, vào ngày 16/9/2022, Ban giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Sơn Mỹ Quảng Nam đã trao tặng hỗ trợ từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội cho ông Nguyễn Duy Sơn (huyện Duy Xuyên) là nhân viên bảo vệ của Sơn Mỹ Quảng Nam. Ông là cựu sĩ quan đồng thời cũng là nhân viên bảo vệ lâu năm của Sơn Mỹ Quảng Nam. Năm 2022 trong một lần đi khám bệnh, ông Sơn bị phát hiện hở van tim nặng và phải can thiệp động mạch vành, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Gia đình ông vẫn còn con nhỏ đi học cấp 3, vợ không có việc làm, ông là lao động chính trong gia đình. Quỹ Nghĩa tình đồng đội đã kịp thời đề xuất Ban quản lý & điều hành quỹ xem xét hỗ trợ kinh phí để ông Sơn chữa bệnh.

Còn rất nhiều trường hợp khác nữa đã được thực hiện trong thời gian trước đó từ khi quỹ thành lập. Nhiều trường hợp ốm đau đột xuất khác cũng thường xuyên được lãnh đạo Sơn Mỹ Quảng Nam thăm hỏi từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội.

Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Sơn Mỹ Quảng Nam được khen thưởng đối với việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Ngoài nghĩa vụ với nhân viên, người lao động, thì Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Sơn Mỹ Quảng Nam luôn hoàn thành các nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước và nhiều năm được Cục Thuế Quảng Nam công nhận và khen thưởng là đơn vị hoàn thành nghĩa vụ thuế tiêu biểu, kể từ năm 2015 cho đến nay.

Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Sơn Mỹ Quảng Nam đã được bổ sung thêm chức năng đào tạo nhân viên bảo vệ.

Giấy phép về đào tạo và cung cấp dịch vụ bảo vệ của Sơn Mỹ Quảng Nam.

Mới đây, ngày 21/9/2022, Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Sơn Mỹ Quảng Nam đã được Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Bộ Công an) cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh dịch vụ bảo vệ và tự đào tạo nhân viên bảo vệ. Như vậy, Sơn Mỹ Quảng Nam đã chính thức tự đào tạo, và nhận đào tạo nhân viên bảo vệ cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có nhu cầu.

Các công ty có vốn đầu tư nước ngoài tin tưởng lựa chọn dịch vụ của Sơn Mỹ Quảng Nam.

[VIDEO] - Sơn Mỹ Quảng Nam, uy tín và chất lượng:

Your browser does not support the video tag.