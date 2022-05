Đất nền phố đi bộ Chu Văn An - nhà đầu tư đua "đón sóng" bất động sản Núi Thành

(PR) - Sự xuất hiện của phố đi bộ Chu Văn An, TT Núi Thành, Quảng Nam đã khiến cho thị trường BĐS nơi đây trở thành tâm điểm, thu hút đông đảo sự chú ý của khách hàng và nhà đầu tư.

Lượng giao dịch sôi động, giá bán tăng nhanh chóng, lượng khách hàng tìm đến khu vực TT Núi Thành để sở hữu BĐS - miếng mồi ngon tại khu vực Đông Nam Quảng Nam. Dẫn đến thị trường BĐS Miền Trung chứng kiến sự biến động giá đất mạnh mẽ và đất nền Chu Văn An trở thành điểm sáng mới trên thị trường nhà đất.

Vậy đất nền Chu Văn An sở hữu những ưu điểm gì? Ngay từ đầu ra mắt đã nhanh chóng tạo ra sức hút vô cùng mạnh mẽ để nhà đầu tư đang quan tâm? Chuyên gia BĐS sẽ mang đến những thông tin tham khảo hữu ích qua bài viết sau đây.

Đón dòng vốn, đất nền trung tâm Chu Văn An hút khách

Mặc dù trải qua 2 năm dịch bệnh Covid-19 phức tạp và căng thẳng xung đột Nga - Ukraine, gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho nền kinh tế. Không còn là dự báo, nguy cơ lạm phát luôn hiện hữu khi giá hàng hóa tăng nhanh, thổi bùng làn sóng tích trữ BĐS (BĐS) để tìm kiếm kênh an toàn trong giai đoạn nhiều rủi ro.

Khách hàng nhộn nhịp đi xem đất nền Chu Văn An.

Nằm trung tâm du lịch miền Trung, Quảng Nam cũng sớm "bứt tốc" đón khách, đưa ngành du lịch bật tăng mạnh mẽ. Số liệu của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Nam cho thấy, năm 2022 tỉnh dự kiến đón 4,2 triệu lượt khách tham quan và lưu trú. Trong đó, khoảng 1,7 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu từ du lịch đạt 6.000 tỷ đồng. Du lịch thăng hoa kéo theo thị trường BĐS trở lại đường đua, những sản phẩm có vị thế đẹp và pháp lý rõ ràng, hạ tầng hoàn thiện… nhận được sự quan tâm của giới đầu tư. Đặc biệt ở các thị trường mới nổi, giàu tiềm năng du lịch, giá còn mềm và được sự chú trọng đầu tư về hạ tầng.

Theo nhận định của giới chuyên gia BĐS, không chỉ các chủ đầu tư chuẩn bị đón "sóng", nhiều nhà đầu tư khắp cả nước cũng đang hướng trở lại khu vực vùng Đông Nam Quảng Nam này.

Hạ tầng thay đổi từng ngày - Nhiều “ông lớn” BĐS muốn đầu tư vào Quảng Nam

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam thống nhất bổ sung hai dự án hạ tầng giao thông với tổng mức đầu tư 4.350 tỷ đồng vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025, thúc đẩy phát triển khu kinh tế ven biển, trọng tâm là khu kinh tế mở Chu Lai... khiến cho nơi đây trở thành điểm sáng về hạ tầng, gia tăng khả năng kết nối với khu vực.

Tuyến đường DT129 (Võ Chí Công) đang hoàn thiện từng ngày.

Những năm qua, ngoài các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, đồng thời nâng cấp và hoàn thiện hệ thống giao thông liên vùng từ Cầu Cửa Đại đến sân bay Chu Lai, kết nối liên vùng giữa 3 tỉnh: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, phục vụ phát triển các ngành công nghiệp, du lịch, dịch vụ, trong đó BĐS được hưởng lợi lớn. Điều này được minh chứng khi nhiều năm qua khu vực này liên tục thu hút các nhà đầu tư lớn, nhiều dự án BĐS liên tục đổ về tạo nên cú hích mạnh mẽ đầy tính đột phá cho sự phát triển của vùng Đông Nam Quảng Nam.

Không chỉ thế, Quảng Nam đang ngày càng nhận được sự quan tâm nghiên cứu và đầu tư từ các thương hiệu BĐS lớn. Trong số những tập đoàn, công ty lớn đang nghiên cứu đầu tư vào Quảng Nam không thể không kể đến như NovaGroup, SunGroup, TNG Holdings, Sunshine, FPT, Tập đoàn Liên Thái Bình Dương, liên doanh các nhà đầu tư Singapore… với các lĩnh vực như logistic, công nghiệp hàng không, khu phi thuế quan, sàn giao dịch thương mại quốc tế, khu đô thị công nghệ cao.

Trong tương lai khi các dự án này hoàn thành sẽ giúp cho việc kết nối giao thông trở nên dễ dàng và nhanh chóng. Điều này góp phần thúc đẩy thị trường du lịch, tham quan và nghỉ dưỡng phát triển vô cùng mạnh mẽ. Chính vì vậy, việc lựa chọn đầu tư vào phố đi bộ Chu Văn An ngay từ bây giờ hứa hẹn sẽ mang lại một cơ hội đầu tư vô cùng hấp dẫn.

Khan quỹ đất, khát nhu cầu - Tương lai vẫn khan hiếm

Dự báo trong tương lai, nguồn cung BĐS khu vực trung tâm khó có khả năng tăng, bởi quỹ đất hạn chế và quy định nghiêm ngặt về quy hoạch. Mặt khác, thị trường BĐS miền Trung khan hiếm sản phẩm có vị trí tốt và đầy đủ pháp lý. Tình trạng này sẽ tiếp diễn trong thời gian tới vì số dự án được phê duyệt rất ít. Các dự án đang hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư (số lượng là rất lớn) chắc chắn vẫn gặp nhiều khó khăn, chưa thể bung hàng. Điều này càng tạo cơ hội hấp thụ đối với các sản phẩm đã vốn sở hữu vị trí tốt.

Do đó, thị trường BĐS nhìn chung vẫn chịu áp lực tăng giá vì: nguồn cung thấp, giá đất tăng (giải phóng mặt bằng, thuế đất, nguyên vật liệu và thiết bị, nhân công…). Nguồn cung đất nền trên thị trường phần lớn không nằm ở các dự án được phê duyệt quy hoạch mà chủ yếu ở các dự án đấu giá của địa phương và dự án tự phát của các nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Bên cạnh yếu tố nguồn khan hiếm cung đẩy giá BĐS nhích lên, các chuyên gia cũng cho rằng năm nay đầu tư công sẽ được đẩy mạnh hơn, tạo động lực phát triển kinh tế tốt hơn, từ đó giúp thị trường BĐS sẽ hưởng lợi. Giá trị BĐS cũng được tăng thêm. Đó là lý do dự báo những dự án bàn giao trong năm 2022 sẽ chứng kiến mức đỉnh mới.

Đánh giá của thị trường cho thấy, thị trường đất nền trung tâm TT Núi Thành đang đi vào giai đoạn khan hiếm, quỹ đất tại trung tâm ngày càng ít đi. Trong khi dân số tăng nhanh, khách hàng có nhu cầu mua nhà, đất tại Núi Thành tăng trưởng mạnh.

Vị trí vàng trong khu vực phát triển kinh tế

Với vị trí đắc địa ngay cửa ngõ trung tâm du lịch Quảng Nam, đất nền phố đi bộ Chu Văn An may mắn sở hữu toàn bộ hạ tầng giao thông vô cùng phát triển của khu vực như cảng biển Tam Hiệp, cảng biển Kỳ Hà, sân bay Chu Lai, tuyến đường ven biển DT129 (Võ Chí Công) sắp hoàn thiện…

Đặc biệt, trong tương lai khu vực này cũng sẽ là nơi được chính quyền tỉnh Quảng Nam định hướng đến năm 2030 phát triển lên đô thị loại III, đây chính là yếu tố chờ có sức hút mạnh mẽ nhất khiến cho giá trị BĐS khu vực này được đẩy lên rất cao.

Đô thị Núi Thành nhìn từ trên cao. Ảnh do Văn phòng Huyện ủy Núi Thành cung cấp

Theo nhận định của các chuyên gia, quỹ đất tại trung tâm Núi Thành không còn nhiều. Bên cạnh những người cần có đất nền để an cư, nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài cũng tham gia vào phân khúc này, tạo nên làn sóng mới, khiến đất nền tăng giá mạnh.

Giá trị thương mại – Cộng hưởng tiện ích

Đất nền phố đi bộ Chu Văn An là quỹ đất vàng giữa trung tâm Núi Thành, tọa lạc ở vị trí đắc địa trên con đường huyết mạch Chu Văn An rộng 43m đắt giá mặt sông, mặt tiền hướng ra sông An Tân, vừa tiếp giáp với tuyến đường kinh tế biển Võ Chí Công kết nối các thủ phủ du lịch miền Trung với nhau.

Điểm nhấn đặc biệt tại phố đi bộ Chu Văn An còn nằm ở chuỗi giá trị đến từ các tiện ích hoàn hảo: trung tâm thương mại và khu phố đêm với các dãy phố mua sắm, cửa hàng tiện lợi sầm uất, con đường đi dạo ven sông lộng gió, quảng trường công cộng, công viên trung tâm…

Phố đi bộ – Chợ đêm Bạch Đằng, Đà Nẵng.

Nhu cầu an cư – đầu tư – kinh doanh không ngừng tăng mạnh, cơ sở hạ tầng và dịch vụ phát triển. Đồng thời, đó cũng là lý do nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế xem BĐS ven sông là “gà đẻ trứng vàng” và không chút chần chừ, dốc hầu bao trong cuộc săn tìm những vị trí mặt tiền bên sông.

Đất nền phố đi bộ Chu Văn An có vị trí huyết mạch bên sông, tiếp giáp với trục đường Võ Chí Công, sân bay Chu Lai hệ thống giao thông và du lịch. “Sở hữu đất nền Chu Văn An đồng nghĩa với việc khách hàng đã chạm tay đến điều ước của mình, khi “hưởng trọn” tiện ích đẳng cấp, giá sẽ còn tăng mạnh trong thời gian tới.

Tất cả những yếu tố trên đều thể hiện phố đi bộ Chu Văn An là một BĐS có tiềm năng và đang được các nhà đầu tư săn đón. Một quỹ đất có vị trí đắc địa như vậy, đối với các nhà đầu tư thì đây như là một miếng bánh ngon lành trong thời điểm thị trường đang khan hiếm nguồn BĐS ven sông, ngay trung tâm… Đất nền phố đi bộ Chu Văn An đang là lựa chọn lý tưởng không thể bỏ qua cho khách hàng tìm kiếm cơ hội đầu tư mới.