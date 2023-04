Đâu là địa chỉ cung cấp bàn ăn gỗ chất lượng ở Hà Nội?

(PR) - Bộ bàn ghế ăn là món đồ nội thất không thể thiếu trong không gian phòng bếp của mỗi gia đình. Từ hàng trăm năm trước đây, cha ông ta vẫn lựa chọn sử dụng bàn ăn gỗ nhiều hơn các loại chất liệu khác. Liệu rằng hiện nay bàn ăn gỗ có còn được ưa chuộng? Có nên sử dụng bàn ăn gỗ hay không? Và làm thế nào để chọn mua bàn ghế ăn chất lượng? Hãy cùng chúng tôi giải đáp những thắc mắc này qua nội dung sau nhé.

Có nên sử dụng bàn ăn gỗ hay không?

So với các sản phẩm bàn ăn khác, bàn ăn gỗ mang lại cho người sử dụng cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng và ấm cúng hơn cho không gian nội thất. Bên cạnh đó, với thành phần hoàn toàn tự nhiên, bàn ăn gỗ cũng giúp người dùng có thể đảm bảo hơn về sức khỏe. Ngoài ra, một số loại gỗ còn tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, có tác dụng giúp giải tỏa stress, căng thẳng, tạo nên một bữa cơm ngon.

Bàn ăn gỗ tự nhiên không chỉ sang trọng mà còn giúp kiến tạo phòng ăn ấm cúng.

Thông thường, bàn ăn gỗ tự nhiên khi sử dụng càng lâu thì càng lên màu đẹp và trở nên sáng bóng hơn. Kết hợp cùng với những họa tiết được chạm trổ cực kỳ tinh xảo. Đảm bảo sẽ khiến cho không gian phòng bếp của gia đình bạn trở nên sang trọng, tinh tế hơn. Ngoài ra, bàn ăn gỗ còn có khung bàn khá chắc chắn và êm ái. Nên khi sử dụng sẽ không bị chông chênh hay dễ ngã như các loại chất liệu khác. Chính những ưu điểm nổi bật này đã giúp bàn ăn gỗ ngày càng được sử dụng phổ biến hơn.

Kinh nghiệm chọn mua bàn ăn gỗ chất lượng

Để lựa chọn được loại bàn ăn đẹp và có chất lượng cao cấp. Đảm bảo hơn cho những trải nghiệm của bản thân cũng như các thành viên trong gia đình. Bạn cần phải lưu ý một số vấn đề sau trong quá trình mua sản phẩm:

● Chất liệu gỗ: Hiện nay gỗ hương đá và gỗ gõ đỏ là 2 loại gỗ có giá hợp lý với chất lượng tốt, độ bền cao lên đến vài chục năm sử dụng. Các loại gỗ rẻ hơn như keo, xoan dễ bị cong vênh, nứt nẻ, mối mọt. Nhìn chung, chất lượng sẽ đi đôi với giá tiền, đây là điều dễ hiểu.

● Kích thước bàn ăn: Bạn nên xem xét về nhu cầu sử dụng của mình và không gian để đặt sản phẩm. Điều này sẽ giúp bạn đưa ra những lựa chọn phù hợp hơn với không gian của mình. Hiện nay có khá nhiều mẫu mã và kiểu dáng sản phẩm khác nhau như: bàn ăn tròn, bàn ăn hình chữ nhật,... Cho nên bạn có thể dễ dàng chọn được bàn ăn với kích thước và kiểu dáng phù hợp nhất.

● Màu sắc bàn ghế: Màu sắc cũng là yếu tố mà bạn nên quan tâm. Bởi nếu chọn được bộ bàn ghế ăn với màu sắc phù hợp nó sẽ đóng góp khá nhiều vào việc tạo nên tính thẩm mỹ của không gian phòng bếp của bạn.

Đâu là cơ sở bán bàn ăn gỗ chất lượng ở Hà Nội?

Việc tìm kiếm và lựa chọn địa chỉ cung cấp bàn ăn đẹp, chất lượng cũng gây ra khó khăn với không ít người. Đừng bận tâm, Xưởng gỗ An Lạc sẽ là gợi ý thích hợp nhất mà bạn không nên bỏ qua. Đây là cơ sở chuyên sản xuất bàn ăn, ghế ăn gỗ tự nhiên với những mẫu thiết kế đẹp, hiện đại. Đặc biệt, với sự kết hợp hài hòa với phong cách nội thất Á Âu, đảm bảo sẽ phù hợp hơn với nhiều không gian phòng bếp và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của khách hàng.

Mẫu bàn ăn louis kết hợp với ghế hồng hạt gỗ hương đá

Bên cạnh đó, để xây dựng vị thế vững chắc trên thị trường như hiện nay. An Lạc luôn không ngừng lắng nghe những đóng góp của khách hàng, cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm của mình. Do đó, bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn mua bàn ăn gỗ tại An Lạc.

Vì sao nên sử dụng bàn ăn gỗ tại An Lạc?

Lý do nên mua bàn ăn gỗ tại An Lạc:

● Cung cấp đến cho khách hàng các mẫu bàn ăn nguyên khối, bàn tròn gỗ, bàn ăn khung ván hình chữ nhật, bàn oval,... đa dạng, cập nhật những thiết kế mới nhất theo xu hướng.

● Sản phẩm được làm từ chất liệu gỗ tự nhiên cao cấp.

● Từng chi tiết sản phẩm đều được hoàn thiện một cách tỉ mỉ.

● Hỗ trợ vận chuyển, lắp đặt tận nhà cho khách hàng.

● Giá bán công khai, hợp lý nhất.

● Đội ngũ thợ thủ công lành nghề, có nhiều năm kinh nghiệm.

● Cam kết bảo hành, hỗ trợ bảo dưỡng, sửa chữa trọn đời.

Còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay với An Lạc để chọn mua cho mình những bộ bàn ghế ăn chất lượng nhất thôi nào. Mọi thắc mắc về sản phẩm quý khách vui lòng liên hệ với An Lạc qua các thông tin sau để được tư vấn cụ thể nhé.

Thông tin liên hệ

XƯỞNG SẢN XUẤT ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ AN LẠC

Cơ sở 1: Làng nghề Đại Vĩ - Liên Hà - Đông Anh - Hà Nội.

Cơ sở 2: Làng nghề Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh.

Cơ sở 3: KCN Kim Thiều, Hương Mạc, Từ Sơn, Bắc Ninh.

Cơ sở 4: Làng nghề Thiết Bình, Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội.

Điện thoại/Zalo: 0813.882.688 - 0814.882.688 - 0819.882.688

Facebook: fb.com/XuongGoDongKyAnLac

Youtube: https://www.youtube.com/@XuongGoAnLac

Website: xuonggoanlac.com