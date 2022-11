Đâu là đơn vị in tem decal chất lượng giá rẻ nhất tại TP. Hồ Chí Minh?

(PR) - Hiện nay nhu cầu in tem decal của các doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM đang tăng cao. Việc dán tem decal trên khác sản phẩm tạo ra sự chuyên nghiệp và thương hiệu doanh nghiệp được phổ biến hơn. Vậy đâu là những đơn vị in tem decal giá rẻ uy tín nhất? Cùng tìm hiểu bài viết này để giải đáp thắc mắc này nhé!

Nhu cầu in tem decal giá rẻ hiện nay?

Hiện nay trên thị trường việc làm giả các sản phẩm chính hãng diễn ra không ít. Nhất là những mặt hàng nội địa Việt Nam thường gặp phải trường hợp này. Đây chính là một trong những lý do khiến cho khách hàng e ngại việc sử dụng sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam.

Để hạn chế việc làm giả sản phẩm của mình, mỗi doanh nghiệp đã đưa các biện pháp khác nhau. Trong đó, việc in tem decal để dán trực tiếp lên sản phẩm được cho là một trong những giải pháp hữu hiệu. Ngoài ra, những thông điệp được in trên tem decal giúp tạo được thiện cảm cho khách hàng.

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng tem decal

Nhiều người nhầm tưởng chừng việc in tem decal rất đơn giản. Tuy nhiên để cho ra được những chiếc tem decal đẹp và ấn tượng là một quá trình không mấy dễ dàng. Từ việc lên ý tưởng thiết kế, đến việc in ấn,... tất cả đều phải được thực hiện bởi những người có kinh nghiệm. Nếu không, sản phẩm in tem decal sẽ không đạt tiêu chuẩn như bạn mong muốn.

Những tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng tem decal bao gồm:

Kích thước của tem decal: Kích thước của tem được xem là một trong những tiêu chuẩn quyết định đến tính thẩm mỹ của tem. Ngoài ra, việc căn chỉnh kích thước phù hợp khiến cho tem decal thể hiện được hết các thông điệp mà doanh nghiệp bạn đưa vào.

Chất liệu của tem decal: Chất liệu decal là yếu tố giúp quyết định giá thành của tem decal. Tùy vào chất liệu bạn chọn mà chúng dao động khác nhau. Ngoài ra, tùy theo màu sắc sản phẩm của doanh nghiệp mà lựa chọn chất liệu in tem decal phù hợp.

Phương pháp in: Tùy vào phương pháp in khác nhau mà chất lượng cũng như độ bền của tem decal cũng khác nhau. Chính vì thế, bạn hãy chọn đơn vị có kỹ thuật in tem decal hiện đại để đạt hiệu quả in cao nhất nhé!

Gia công sau cùng: Đây là công đoạn tương đối kỳ công giúp cho tem decal của bạn hoàn chỉnh và đẹp đẽ nhất. Hiện tại, các đơn vị triển khai dịch vụ in tem decal đều xem trọng giai đoạn này.

Đâu là đơn vị cung cấp dịch vụ in tem decal uy tín?

Kiến An Phát là đơn vị cung cấp dịch vụ thiết kế và in ấn nổi tiếng bậc nhất TPHCM. Có không ít các khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ của đơn vị này. Chất lượng tạo nên thương hiệu, chính vì thế mỗi sản phẩm, dịch vụ của Kiến An Phát mang tới khách hàng đều là tâm huyết của tập thể đội ngũ nhân viên.

Dịch vụ in tem decal của Kiến An Phát được xem là một trong những dịch vụ mũi nhọn. Do đó, công ty đã đầu tư một lượng lớn các phương tiện kỹ thuật hiện đại vào quá trình sản xuất. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên là những người có trình độ chuyên môn cao. Họ luôn cập nhật các xu hướng hiện đại và áp dụng chúng vào các thiết kế.

Có rất nhiều chất liệu in tem decal giúp cho khách hàng tha hồ lựa chọn. Hơn nữa, Kiến An Phát áp dụng phương pháp in hiện đại nhất, công đoạn gia công sau cùng cũng được chú trọng. Chính những điều trên giúp cho tất cả các sản phẩm giao tới tay khách hàng đều đạt tiêu chuẩn cao.

Bởi vì công ty luôn mong muốn hỗ trợ đến tất cả các doanh nghiệp có cơ hội được tiếp xúc với dịch vụ chất lượng, do đó công ty hỗ trợ giá thành dịch vụ in tem decal phải chăng nhất thị trường TPHCM. Ngoài ra, quá trình sản xuất nhanh chóng giúp cho tất cả các khách hàng đều yêu quý và lựa chọn dịch vụ tại Kiến An Phát.

