Dịch vụ tư vấn du học là gì? Thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học mới nhất

Thành lập Trung tâm tư vấn du học. Tư vấn du học là một trong những lĩnh vực kinh doanh có những yêu cầu gia nhập khá khắt khe về điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng cũng như thủ tục xin giấy phép kinh doanh. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn biết về thủ tục xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học như thế nào, mời các bạn cùng tham khảo.

Dịch vụ tư vấn kinh doanh ở những mảng nào?

- Trên cơ sở những quy định của pháp luật, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn du học có thể tiến hành các hoạt động quảng cáo, tổ chức các cuộc hội thảo, hội chợ hoặc những triển lãm về du học để học sinh nắm được những cơ hội du học hoặc xin học bổng từ các trường nước ngoài.

- Tiến hành các hoạt động tuyển sinh, tuyển sinh du học.

- Thực hiện khóa học đào tạo những kỹ năng, kiến thức chuyên môn cần thiết cho học viên trước khi đi du học.

- Những công dân Việt Nam đã đáp ứng đủ điều kiện sẽ được trung tâm tổ chức đưa sang nước ngoài học tập và hỗ trợ người thân, người giám hộ của công dân sang tham quan cơ sở đào tạo ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các hoạt động giới thiệu và tư vấn những chính sách giáo dục của các quốc gia và vùng lãnh thổ. Dựa vào nguyện vọng của các học viên, trung tâm sẽ tư vấn lựa chọn môi trường học tập, khóa học, ngành nghề và trình độ phù hợp nhất.

- Một số hoạt động liên quan đến kinh doanh tư vấn du học khác.

Hiện nay du học được nhiều bạn trẻ lựa chọn để tiến thân trong sự nghiệp.

Đối tượng nào được phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học?

Trước khi có ý định thành lập cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ tư vấn du học, các cá nhân, tổ chức trước tiên phải đáp ứng thuộc một trong 3 đối tượng dưới đây:

- Các doanh nghiệp thành lập và có giấy phép hoạt động kinh doanh theo đúng quy định của Bộ Luật Doanh nghiệp;

- Những đơn vị sự nghiệp công cung cấp dịch vụ tư vấn du học.

- Các cơ sở giáo dục của nước ngoài có giấy phép hoạt động hợp pháp ở Việt Nam.

Thủ tục thành lập trung tâm tư vấn du học

Khi đã đáp ứng được những yêu cầu cần thiết, tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động tư vấn cần tiến hành gửi đơn yêu cầu cấp phép hoạt động tư vấn đến cơ quan có thẩm quyền tại địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động. Quy trình cấp phép tương đối phức tạp, tổ chức, cá nhân cần thực hiện đúng theo từng giai đoạn được hướng dẫn dưới đây:

Trung tâm tư vấn du học được nhiều bạn trẻ tìm đến với hy vọng thực hiện hóa ước mơ du học.

Giai đoạn 1: Thành lập doanh nghiệp.

Trước khi xin giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học, trung tâm phải đăng ký thành lập doanh nghiệp với ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ giáo dục, cụ thể là dịch vụ tư vấn du học.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp được tiến hành tại Sở Kế hoạch và đầu tư, diễn ra trong vòng 1 - 4 ngày thủ tục có thể hoàn thành.

Các bước thành lập trung tâm tư vấn du học

Bước 1: Các cá nhân, tổ chức tiến hành đăng ký thành lập doanh nghiệp kinh doanh mảng dịch vụ tư vấn du học hoặc bổ sung mảng kinh doanh này cho những công ty không có.

Bước 2: Tại Sở Giáo dục, doanh nghiệp gửi đơn xin cấp phép đủ điều kiện thành lập trung tâm tư vấn du học.

Theo quy định, trong thời hạn từ 15 - 20 ngày làm kể từ ngày nhận được hồ sơ và giấy tờ hợp lệ, đầy đủ. Cơ quan có thẩm quyền phải thẩm định và tiến hành cấp giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp.

Giai đoạn 2: Thực hiện thủ tục xin giấy phép đủ điều kiện thành lập trung tâm du học.

Để được cấp phép hoạt động mảng kinh doanh dịch vụ du học, doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ sau:

- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; trong đó có đầy đủ các nội dung về mục tiêu, nội dung hoạt động; năng lực khai thác và phát triển dịch vụ du học; kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện và đề xuất giải pháp tình huống khi người đi học gặp phải rủi ro.

- Bản sao được cấp từ sổ chính, bản sao có chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Cung cấp dịch vụ tư vấn du học là một trong những ngành nghề hot hiện nay.

Hiện nay theo luật hiện hành, chưa có bất cứ quy định nào yêu cầu về điều kiện cơ sở vật chất của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Sở GD&ĐT sẽ lập đoàn thanh tra xuống kiểm tra, đánh giá tình trạng cơ sở vật chất của các trung tâm. Nên các doanh nghiệp cần phải tìm hiểu và chuẩn bị đầy đủ để tránh những rắc rối sau này.

Điều kiện về cơ sở vật chất đối với các trung tâm kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

- Văn phòng làm việc của nhân viên cần được trang bị đầy đủ các trang thiết bị và dụng cụ cần thiết.

- Xây dựng, trang bị đầy đủ nhà vệ sinh, căng tin, thư viện, khu vực nghỉ ngơi,…để đảm bảo vệ sinh, an toàn và trật tự.

- Để phục vụ công tác tư vấn du học, các trung tâm phải được trang bị đầy đủ các thiết bị thiết yếu như: bàn ghế, linh kiện điện tử, bóng đèn và các vật dụng khác.

- Công tác chuẩn bị phòng cháy, chữa cháy cũng phải được đảm bảo. Tùy vào cơ sở hạ tầng sẽ có quy định khác nhau. Đối với cơ sở dưới 5 tầng, cần phải xin Giấy chứng nhận đáp ứng đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy do công an huyện cấp còn cơ sở trên 5 tầng phải xin giấy phép của công an cấp tỉnh/thành phố.

- Bên cạnh đó, văn phòng hiện tại đang tiến hành hoạt động kinh doanh có thể là do chủ doanh nghiệp sở hữu, cũng có thể đi thuê từ bên thứ 3. Giấy tờ nhà ở thích hợp hoặc hợp đồng thuê nhà với thời hạn tối thiểu 2 năm là yêu cầu bắt buộc.

Hy vọng những chia sẻ trên đây của sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích, là cơ sở để các doanh nghiệp bước đầu tiến vào thị trường kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

CÔNG TY HÃNG LUẬT QUỐC TẾ THÀNH CÔNG

Website: https://luatthanhcong.com/

Trụ sở: Tầng trệt Số, 29/31 Lê Đức Thọ, Phường 7, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

Chi nhánh 1: Số 004A-004B đường Bùi Công Trừng, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.

Chi nhánh 2: Số 1429 Đường Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

Hotline: 0963 766 477 - 0931 060 668

EMAIL: congtyluatthanhcong@gmail.com