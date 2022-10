Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 15.10 đến ngày 21.10.2022

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 15/10/2022 đến ngày 21/10/2022 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, xử lý rỉ dầu, phóng điện, phát nhiệt, quá tải MBA có thể gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 15/10/2022 (06h00-07h00 và 16h00-17h00)

Trạm Chợ Bà Bầu, Bà Bầu 2, Tam Xuân 1-7

Ngày 15/10/2022 (6h00 - 17h00)

Trạm HTX Tam Anh 1, Tam Anh Bắc 1, 2, 3, 4, 5, Tam Anh 3-1, 3-2, 3-4, Tam Xuân 4-6, Linh Sương, Giao Thông 9, An An Hòa T1, T2, An Thanh_NLMT, Điện Phước_NLMT, Nghĩa Hành_NLMT, Nam Trà My_NLMT, Sơn Tịnh_NLMT

Ngày 15/10/2022 (7h00 - 10h00)

Trạm TĐC Tam Quang 2

Ngày 18/10/2022 (06h00-06h30 và 11h30-12h00)

Trạm Lợn Nái Siêu Nạc

Ngày 18/10/2022 (6h00 - 12h00)

Trạm Tam Mỹ Tây 2, 2-1, 4, 5, 6, 7

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 15/10/2022 (6h30 - 16h00)

KP Phương Hòa Nam phường Hòa Thuận

Ngày 16/10/2022 (05h00-06h00 và 16h00-17h00)

Đường Nguyễn Du phường An Mỹ và phường Tân Thạnh

Ngày 16/10/2022 (5h00 - 17h00)

Đường Trần Hưng Đạo từ Phan Bội Châu đến Lý Thường Kiệt phường Tân Thạnh

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 19/10/2022 (07h30 - 10h30)

Trạm Hồ Cá Phú Ninh

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 16/10/2022 (5h00 - 17h30)

Xã Trà Dương, Trà Đông, Trà Nú, Trà Kot

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 16/10/2022 (6h30 - 17h00)

Trạm Sài gòn xanh, MWOOD

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 16/10/2022 (6h00 - 10h30)

Trạm Đại Dương Kính

Ngày 17/10/2022 (6h00 - 16h00)

Thôn Phú Nhuận 2, Phú Nhuận 3 xã Duy Tân, Thôn Nhuận Sơn. Thôn Bàn Sơn, Thôn Chánh Sơn, Thôn Trung Sơn, Thôn Mỹ Sơn xã Duy Phú; trạm Gạch An Hòa, KS Champa, Chế biến đá Duy Phú, Mỹ Sơn T2, Mỹ Sơn T3, Trạm Bàn Sơn, Trạm NMG Ngọc Anh (1000)

Ngày 18/10/2022 (6h00 - 10h30)

Trạm KĐT Nồi Rang T1

Ngày 18/10/2022 (7h00 - 13h30)

Khối phố Châu Hiệp TT Nam Phước.

Ngày 19/10/2022 (7h00 - 16h00)

Thôn La Tháp Tây, Thôn La Tháp Đông, Thôn Vĩnh Trinh, Thôn Phú Lạc, Thôn 5, Thôn 8, Thôn Gò Dõ, Thôn 4 xã Duy Hòa; Trạm Sứ La Tháp, Gạch số 1, Nổng Đá Voi, NLMT Sông Hàn, NLMT Sao Ánh Dương, Gạch Ngọc Ánh T1, Gạch Ngọc Anh T2, Gạch Ngọc Anh T3, CCN Gò Mỹ, NLMT Ngọc Sê, NLMT Xuân Ngọc

Ngày 21/10/2022 (7h00 - 12h00)

Trạm Chợ Dõ

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 15/10/2022 (6h30 đến 7h00)

Các thôn La Thọ 1, 2, 3, Đông Hồ, Quan Hiện xã Điện Hoà; Chi nhánh thuỷ lợi Điện Bàn (trạm bơm La Thọ).

Ngày 15/10/2022 (6h30 - 11h30)

Công ty TNHH Lâm sản Hoà Minh; Công ty TNHH Quốc Thịnh; Công ty CP Hoàng Hà; Chi nhánh Công ty CP Bình Nguyên; Chi nhánh Miền Trung - Công ty CP giống cây trồng Miền Nam; Công ty CP chế biến gỗ Piscico Đồng An; Tổng Công ty Cổ Phần Y Tế Danameco; Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại Nội Thất Việt Long; Công Ty TNHH Tư Vấn & Xây Lắp Minh Tuấn Tú; Công Ty Cổ Phần Tư Vấn và Xây Dựng 23 (NLMT E&A, NLMT Quốc Thịnh); Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ E&A, Công Ty TNHH Dinh Dưỡng Thủy Sản Bio Vina, Công Ty Cổ Phần Hoàng Hà, Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Nội Thất Mộc Sơn DANA, Công Ty TNHH GREPOWER ANT, Công Ty TNHH Âu Lạc Décor, Công Ty TNHH Hiếu Nam, Công Ty TNHH Thương Mại IFC, Công Ty Cổ Phần Nhựa PATCO

Ngày 15/10/2022 (6h30 - 14h30)

Khối 3 thị trấn Vĩnh Điện (tại đường Lê Quý Đôn), Trung tâm hành chính thị xã Điện Bàn

Kho bạc nhà nước Điện Bàn, Chi cục thuế huyện Điện Bàn, Công ty TNHH Phú Tường, Công ty CP Nhà Việt nam VINAHOUSE, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 501, Trung Tâm Văn Hóa - Thể Thao và Truyền Thanh - Truyền Hình Thị xã Điện Bàn

Ngày 18/10/2022 (6h30 - 07h00)

Trung Đoàn 929 - Đơn Vị 11217; Chi nhánh thuỷ lợi Điện Bàn (trạm bơm Cẩm Sa); Khu vực phường Điện Nam Bắc; Khối phố Quảng Lăng 1, 2, 3, 4, Khối phố 5 phường Điện Nam Trung; Khối phố Cổ An 2, 3, 4 phường Điện Nam Đông; Khu phố chợ Điện Nam Trung; Phòng khám đa khoa khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc

Ngày 18/10/2022 (9h30 - 11h30)

Trạm UB Điện Hồng 2

Ngày 19/10/2022 (7h00 - 11h00)

Khối 1 phường Vĩnh Điện

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 18/10/2022 (7h00 - 16h30)

Một phần khối Sơn Phô 1 phường Cẩm Châu, Trạm KS Lasenta

Ngày 20/10/2022 (7h00 - 14h00)

Một phần Khối Thanh Tây, Sơn phô 2 phường cẩm Châu, Trạm KS CHIC, Thụy Khang, Hoa Cọ

Ngày 20/10/2022 (8h00 - 16h30)

Một phần khối Hòa Thanh phường Tân An; Nhà Hàng LaMaison

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 17/10/2022 (7h00 - 17h00)

Trạm Lương thực Đại Lộc, Bơm Đại Phước, Hòa Đông, Khu 4, Thị trấn 1, Thôn Đại An 2, Hòa Tây

Ngày 17/10/2022 (7h00 - 16h00)

Trạm T4 CCN Đại Hiệp, Khoáng sản Phúc Lâm

Ngày 17/10/2022 (7h00 - 15h00)

Trạm T3 CCN Đại Hiệp

Ngày 18/10/2022 (7h00 - 9h00)

Trạm Thành Hải

Ngày 18/10/2022 (7h30 - 11h30)

Trạm Mỹ Tân

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.