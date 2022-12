Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 28/12/2022 đến ngày 6/1/2023

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 28/12/2022 đến ngày 6/1/2023 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, chống quá tải MBA để ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 28/12/2022 (7h00 - 07h30)

Một phần xã Tam Xuân 2

Ngày 3/1/2023 (7h00 - 9h00)

Trạm Nguyễn Văn Đông

Ngày 3/1/2023 (9h00 - 11h00)

Trạm Đoàn Thị Chức

Ngày 4/1/2023 (7h00 - 11h00)

Trạm Tam Mỹ Tây 1

Ngày 4/1/2023 (8h00 - 12h00)

Trạm Tam Mỹ Đông 2

Ngày 6/1/2023 (7h00 - 11h00)

Trạm TĐC TT Tam Hiệp

Ngày 6/1/2023 (8h00 - 12h00)

Trạm Tam Anh 2-1

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 5/1/2023 (7h00 - 11h30)

Liên minh HTH; Trường KTKT-MTTN phường Tân Thạnh

Ngày 5/1/2023 (7h00 - 11h30)

KDC Điện Biên Phủ và một phần KP 5 phường An Xuân

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 4/1/2023 (7h30 - 11h30)

Trạm Tiên Phong 1, Tiên Phong 1-1

Ngày 5/1/2023 (8h00 - 10h30)

Trạm Tiên Mỹ 3

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 28/12/2022 (7h00 - 07h30)

Một phần xã Tam Đại

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 3/1/2023 (7h00 - 15h30)

Trạm KDC Bình Hải, KDC Bình Hải 2, Phước An 2, Phước An 3, Phước An 4, Đồng Trì 2

Ngày 6/1/2023 (7h00 - 13h30)

Trạm T6 Bình Dương

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 5/1/2023 (7h00 - 11h30)

Trạm Quế Phong 1

Ngày 5/1/2023 (7h00 - 11h30)

Trạm UB Huyện Quế Sơn

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 4/1/2023 (13h00 - 17h30)

Một phần thôn Tân Phong, xã Duy Châu

Ngày 4/1/2023 (13h00 - 17h30)

Một phần khối phố Xuyên Tây 1, TT Nam Phước

Ngày 5/1/2023 (7h00 - 16h00)

Một phần thôn Lang Châu Nam, xã Duy Phước.

Ngày 6/1/2023 (13h00 - 17h30)

Một phần thôn Lang Châu Nam, xã Duy Phước.

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 4/1/2023 (7h00 - 17h00)

Một phần Thôn Tân Bình 3 xã Điện Trung

Ngày 4/1/2023 (7h30 - 10h00)

Thôn Hà Tây xã Điện Hoà

Ngày 4/1/2023 (7h30 - 10h00)

Thôn Phong Ngũ Đông xã Điện Thắng Nam và một phần thôn Thanh Quýt 4 xã Điện Thắng Trung

Ngày 6/1/2023 (7h00 - 11h30)

Một phần thôn Tam Thạnh xã Điện Quang

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 30/12/2022 (7h30 - 12h30)

Trạm Khe Liêm

Khu vực: Huyện Nam Giang

Ngày 30/12/2022 (12h00 - 16h00)

Thủy điện Sông Bung 4

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.