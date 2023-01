Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 7/1 đến ngày 13/1/2023

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 07/01/2023 đến ngày 13/01/2023 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, chống quá tải MBA để ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 7/1/2023 (7h30 - 11h30)

Trạm Pisico T1, T2, T3

Ngày 8/1/2023 (06h00-07h00 và 12h00-13h00)

Một phần KCN Chu Lai; một phần TT Núi Thành; Xã Tam Hiệp, Tam Nghĩa, Tam Quang, Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây; KCN Nam Chu Lai

Ngày 8/1/2023 (6h00 - 17h00)

Công ty CP gạch men Anh Em

Ngày 8/1/2023 (7h00 - 11h00)

Trạm CCI T1

Ngày 10/1/2023 (7h30 - 11h00)

Trạm Mỏ đá Chu Lai T1, T2 XT478KHA

Ngày 11/1/2023 (07h00-07h30 và 13h30-14h00)

Trạm Tam Anh Bắc 1, 2, 4, 5, HTX Tam Anh 1, Tam Anh 3-2, 3-4, Vinfast Tam Anh, Bà Bầu, Bà Bầu 2, Tam Xuân 1-7

Ngày 11/1/2023 (7h00 - 14h00)

Trạm Tam Anh Bắc 3, Tam Anh 3-1, Tam Xuân 4-6, An An Hòa T1, T2, An Thanh_NLMT, Nghĩa Hành_NLMT, Điện Phước_NLMT, Sơn Tịnh_NLMT, Nam Trà My_NLMT

Ngày 13/1/2023 (7h30 - 9h30)

Trạm Bệnh viện ĐKTW

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 7/1/2023 (7h00 - 12h30)

KP Mỹ Thạch Đông phường Tân Thạnh

Ngày 7/1/2023 (7h00 - 12h30)

KP 1, 2 phường An Sơn; KP Hương Chánh phường Hòa Hương

Ngày 7/1/2023 (7h00 - 12h30)

KP 4, 5,6 phường An Sơn; Trạm TTY tế Tam Kỳ

Ngày 7/1/2023 (14h00 - 17h00)

Trạm Giày da T4- Công ty Phước Kỳ Nam

Ngày 7/1/2023 (14h00 - 17h00)

Trường CLC Nguyễn Bỉnh Khiêm

Ngày 8/1/2023 (7h00 - 13h00)

Trạm UBND tỉnh Quảng Nam

Ngày 8/1/2023 (8h00 - 17h00)

Công ty CTR Vina

Ngày 8/1/2023 (13h00 - 17h00)

Trường Đại học Quảng Nam

Ngày 10/1/2023 (7h00 - 14h30)

KP Đoan Trai phường Tân Thạnh

Ngày 10/1/2023 (7h00 - 12h00)

KP An Hà Nam, phường An Phú

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 7/1/2023 (8h00 - 10h00)

Trạm Thôn 2 Tiên Thọ

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 7/1/2023 (7h00 - 12h30)

Xã Trà Giáp, Trà Ka

Ngày 8/1/2023 (6h30 - 17h00)

Trạm Tinh dầu Quế

Khu vực: Huyện Nam Trà My

Ngày 7/1/2023 (07h00-07h30 và từ 11h30-12h00)

Xã Trà Nam, Trà Linh

Ngày 7/1/2023 (7h00 - 12h00)

Trạm Trà Nam 5, Trà Nam 6, Tu Hon 2, Long Mu 2 Long Túc 1, Long Túc 3, Măng Liệt, Đập ĐăkDi 2, Tháp điều Áp ĐăkDi 1

Ngày 7/1/2023 (7h00 - 12h00)

Trạm Hầm phụ ĐăkDi 1, TD 110kV Trà Don

Ngày 9/1/2023 (06h30-07h30 và 12h00-12h30)

Xã Trà Leng

Ngày 9/1/2023 (6h30 - 12h30)

Xã Trà Dơn

Ngày 9/1/2023 (7h00 - 17h00)

Trạm Kon Pin, Trạm Tăk Ngo, Trạm Măng Lùng, Trạm Đập đầu mối TĐ Trà Linh 1

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 7/1/2023 (7h00 - 9h30)

Trạm OneWoo

Ngày 7/1/2023 (9h30 - 11h30)

Trạm Domex

Ngày 7/1/2023 (13h00 - 15h30)

Trạm Phú Toàn

Ngày 7/1/2023 (15h30 - 17h30)

Trạm Dệt may EDWARD

Ngày 7/1/2023 (15h30 - 17h30)

Trạm May Sơn Hà

Ngày 8/1/2023 (7h00 - 9h30)

Trạm Hoàng Hưng Gia Bảo

Ngày 8/1/2023 (9h30 - 11h30)

Trạm Bệnh viện Thăng Hoa

Ngày 8/1/2023 (13h00 - 15h30)

Trạm Chi cục thuế

Ngày 12/1/2023 (6h00 - 17h00)

Trạm Phước Ấm, T2 Bình Triều, T6 Bình Triều

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 7/1/2023 (7h00 - 12h00)

Trạm Quế Lưu 1

Ngày 10/1/2023 (7h00 - 17h00)

Trạm Thôn 1 Phước Trà, Phước Trà 3B

Khu vực: Huyện Phước Sơn

Ngày 8/1/2023 (04h30-06h00 và 17h00-19h00)

Xã Phước Hiệp, Phước Hòa, Phước Xuân

Ngày 8/1/2023 (4h30 - 13h00)

Xã Phước Chánh, Phước Công, Phước Đức, Phước Năng, Phước Mỹ; Thị trấn Khâm Đức; trạm Phước Đức 5B

Ngày 8/1/2023 (4h30 - 19h00)

Xã Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc; Công ty TNHH vàng Phước Sơn

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 7/1/2023 (7h00 - 17h00)

Một phần Thôn Hòa Nam xã Duy Trung

Ngày 9/1/2023 (7h00 - 11h30)

Một phần thôn Thọ Xuyên xã Duy Châu

Ngày 10/1/2023 (7h00 - 13h30)

Một phần KP Long Xuyên 1 TT Nam Phước; một phần Thôn An Lương xã Duy Hải

Ngày 10/1/2023 (13h00 - 17h00)

Một phần thôn Lang Châu Bắc xã Duy Phước

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 9/1/2023 (7h30 - 13h00)

Công ty TNHH Duy Minh (KCN)

Ngày 9/1/2023 (8h00 - 11h00)

Thôn Triêm Nam xã Điện Phương

Ngày 9/1/2023 (8h00 - 11h30)

Khối Ngọc Tam, Ngọc Tứ phường Điện An; Thôn Hạ Nông xã Điện Phước

Ngày 10/1/2023 (6h30-7h30 và 10h00-11h00)

Xã Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Nam, Điện Hòa; phường Điện Ngọc, Điện An, Điện Nam Trung; Công ty CP giống nông lâm nghiệp Quảng Nam; HTX NN Điện Ngọc 1; Chi nhánh thuỷ lợi Điện Bàn (Bơm Tứ Câu, Bơm Điện Thắng); Chinh nhánh Công ty CP Đầu tư phát triển đô thị và KCN QN-ĐN tại tỉnh Quảng Nam (xử lý nước thải); Công ty CP Đạt Phương; Công ty CP BV đa khoa Vĩnh Đức; Chiếu sáng Quốc lộ 1A (trạm T3); Công ty TNHH Tiến Thu; Khối 4 Vĩnh Điện; Khu phố chợ Vĩnh Điện; Công ty TNHH Huy Hoàng I (nhà máy gạch tuynen Điện Thắng); Công Ty CP Cấp Thoát Nước Quảng Nam - Xí Nghiệp Cấp Thoát Nước Điện Bàn (Trảng Nhật); Công Ty TNHH Thư Gia Phúc; Công ty TNHH TM&DV Việt Á (nhà máy bia); Cơ sở SX nước đá Hà Phùng; Công ty TNHH Thiện Hoàng; Công ty TNHH Woochang Việt Nam; DNTN Hòa Thắng; Hộ Kinh Doanh Bùi Văn Trung

Ngày 11/1/2023 (7h00 - 17h00)

Một Phần Khối 7B Phường Điện Nam Đông

Ngày 12/1/2023 (6h30-8h30 và 15h00-16h30)

Thôn Bì Nhai, Thôn Kỳ Lam, Thôn Kỳ Long xã Điện Thọ; trạm bơm Kỳ Lam; Nhà máy nước sạch Vĩnh Điện tại Điện Phước

Ngày 12/1/2023 (6h30 - 16h30)

Thôn Nông Sơn 1, 2, Thôn La Hoà xã Điện Phước; Công ty TNHH may Phú Tường; Trung tâm viễn thông 3 - Bưu điện Phong Thử; Trạm bơm Bến Hục; Trạm bơm Thuỷ Bồ; Ga đường sắt Nông Sơn; Công ty Cổ Phần Dịch vụ Đường Cao Tốc Việt Nam; Thôn Phong Thử 1, 2, 3. Thôn Châu Thuỷ, khu tái định cư xã Điện Thọ; HTX NN Điện Thọ 2, HTX NN Điện Phước 1

Ngày 13/1/2023 (7h00 - 12h00)

Thôn 5 Châu Bí xã Điện Tiến; Chi nhánh thuỷ lợi Điện Bàn (trạm bơm Cẩm Văn T1, T2); Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bồ Bồ; Hộ KD Phan Tấn Cảm; Thôn 8 xã Điện Hồng; Công Ty TNHH Xây Dựng Phú Gia Phan; Trương Thành Nam

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 7/1/2023 (7h30 - 11h30)

Một phần khối An Bang phường Thanh hà

Ngày 9/1/2023 (7h30 - 11h30)

Một phần khối An Thắng phường Minh An

Ngày 10/1/2023 (7h30 - 11h30)

Cty Cồn Bắp

Ngày 12/1/2023 (7h00 - 17h00)

Một Phần Khối Trường Lệ phường cẩm Châu; một phần Khối Phong Thọ phường Sơn Phong

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 9/1/2023 (7h00 - 13h00)

Trạm Ngã tư Thị trấn

Ngày 9/1/2023 (7h30 - 10h30)

Trạm Thạnh Phú

Ngày 11/1/2023 (6h00 - 13h00)

Trạm Gò Mùn

Ngày 10/1/2023 (7h00 - 14h00)

Trạm Đô Thị Nam

Khu vực: Huyện Tây Giang

Ngày 7/1/2023 (6h00 - 17h30)

Huyện Tây Giang (trừ Xã Dang)

Ngày 10/1/2023 (6h00 - 17h30)

Xã Dang

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.