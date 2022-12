Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 9/12 đến ngày 16/12/2022

(PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 09/12/2022 đến ngày 16/12/2022 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, chống quá tải MBA để ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 10/12/2022 (6h00 - 12h00)

Trạm Khương Quang, Khương Quang 2

Ngày 10/12/2022 (6h00 - 12h00)

Trạm Tam Giang 3

Ngày 11/12/2022 (06h00-06h00 và 16h00-17h00)

Xã Tam Anh Nam, Tam Hòa, Tam Hải

Ngày 11/12/2022 (6h00 - 17h00)

Trạm Tam Anh 2-2, Tam Anh 2-3, KDC Tiên Xuân, Tam Anh Nam 1, 6, 8 , VN Mobile, Nội Thất THACO

Ngày 11/12/2022 (11h00 - 13h00)

Trạm Hoàng Huy Hưng

Ngày 13/12/2022 (14h00 - 16h00)

Trạm Lê Công Dương

Ngày 14/12/2022 (14h00 - 16h00)

Trạm Lợn Nái Siêu Nạc

Ngày 15/12/2022 (6h00 - 8h00)

Trạm Thu phí Cao tốc

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 9/12/2022 (07h00-07h30 và 12h30-13h00)

Trạm KCD 6-3, KDC 6-4, Trường CLC Quảng Nam

Ngày 9/12/2022 (7h00 - 13h00)

Khối phố Đoan Trai phường Tân Thạnh; Khối phố Ngọc Nam; Phú Trung phường An Phú

Ngày 11/12/2022 (06h00-07h00 và 22h00-23h00)

Xã Tam Thăng

Ngày 11/12/2022 (6h00 - 23h00)

Toàn bộ KCN Tam Thăng

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 16/12/2022 (7h00 - 15h00)

Trạm Tiên Thọ 1

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 11/12/2022 (06h00-07h00 và 10h00-11h00)

Trạm Khu phố chợ Chiên Đàn , Tam An 1 , Tam An 7, Thuận An , Tam An 2,5,6 , Nguyễn Văn Học, Trung tâm giống

Ngày 11/12/2022 (6h00 - 11h00)

Trạm Phú Mỹ 1,2,3, Nông trường Chiên Đàn, Sở KHCN tỉnh QN, tự dùng 220 Tam Kỳ, Tam Đàn 1, bưu cục Chiên Đàn, Ủy Ban Tam An , chợ Chiên Đàn, làng Việt Hàn, CCN Tam Đàn 1,2,3,4, CTy vast apparet, Tam An 1,4, Ga An Mỹ

Ngày 11/12/2022 (6h00 - 11h00)

CCN Đồi 30 gồm: Công ty Tiến Phát, Kim Hoàng Vũ, U World Sport, Công ty TNHH MTV phát triển GERMTON

Ngày 11/12/2022 (13h00-13h30 và 16h30-17h00)

TT huyện phú Ninh, xã Tam Vinh, một phần xã Tam Dân, xã Tam Lộc, Tam Thành huyện Phú Ninh

Ngày 11/12/2022 (13h00 - 17h00)

Trạm Tam An 3-2, Đài D PKKQ

Ngày 16/12/2022 (7h00 - 15h00)

Trạm Tam Phước 8, Tam Phước 9, Tam Phước 2

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 10/12/2022 (05h00-06h00 và 17h00-18h00)

Trạm Bình Lãnh 1A

Ngày 11/12/2022 (13h00-13h30 và 16h30-17h00)

Một phần xã Bình Quế

Ngày 12/12/2022 (7h00 - 14h30)

Trạm T1 Bình An, T4 Bình An

Ngày 13/12/2022 (7h00 - 17h00)

Trạm T3 Bình Trung

Ngày 13/12/2022 (7h00 - 17h00)

Trạm Tây Giang

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 10/12/2022 (05h00-06h00 và 17h00-18h00)

Xã Bình Lâm, Quế Thọ, Bình Sơn, Thăng Phước, Hiệp Thuận, Hiệp Hòa một phần thị trấn Tân Bình

Ngày 14/12/2022 (7h00 - 17h00)

Trạm Vàng Phức Thuận, CCN Bà Huỳnh, Sông Trà 1B, Mobifone Trà Huỳnh, MDF hào Hưng

Khu vực: Huyện Phước Sơn

Ngày 10/12/2022 (05h00-06h00 và 17h00-18h00)

Huyện Phước Sơn (trừ Thị trấn Khâm Đức; xã Phước Đức, Phước Năng, Phước Mỹ, Phước Công)

Ngày 10/12/2022 (05h00-18h00)

Thị trấn Khâm Đức; xã Phước Đức, Phước Năng, Phước Mỹ, Phước Công, Phước Chánh; Công ty TNHH vàng Phước Sơn; trạm Khối 6

Ngày 14/12/2022 (7h00 - 17h00)

Thôn 9, Bà Xá xã Phước Hiệp; Trạm Trại Heo Tam Hiệp

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 10/12/2022 (6h30 - 15h30)

Xã Quế Minh và Trạm thôn 1 Đông Phú, Trạm T5 Quế Châu

Ngày 10/12/2022 (8h00 - 11h00)

Thôn Phú Dương

Ngày 10/12/2022 (8h30 - 11h30)

Thôn An Xuân

Ngày 12/12/2022 (7h30 - 9h00)

Trạm Trung Đoàn 574

Ngày 12/12/2022 (13h30 - 16h00)

Trạm Hoàng Châu Giàng

Ngày 13/12/2022 (7h00 - 13h00)

Trạm Bơm Hà Tân

Ngày 15/12/2022 (6h30 - 15h30)

Trạm Nghi Sơn, Hố Hữu

Ngày 16/12/2022 (7h00 - 11h30)

Thôn Phước Chánh

Ngày 16/12/2022 (7h00 - 11h30)

Thôn Phước Phú Đông

Khu vực: Huyện Nông Sơn

Ngày 11/12/2022 (7h00 - 10h30)

Thôn Trung Phước 2

Ngày 11/12/2022 (7h00 - 11h30)

Thôn Lộc Trung, Lộc Tây

Ngày 11/12/2022 (7h00 - 11h30)

Thôn Đông An, Phú Gia 1, Phú Gia 2 Xã Ninh Phước và thôn Tứ Trung xã Quế Lâm

Ngày 11/12/2022 (8h00 - 11h30)

Thôn Trung Hạ

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Từ 23h00 ngày 10/12/2022 - 00h00 ngày 11/12/2022 và 03h00-04h00 ngày 11/12/2022

Xã Duy Trung, Duy Trinh

Ngày 11/12/2022 (06h00 - 17h30)

xã Duy Tân, Duy Thu, Duy Hòa, Duy Phú

Ngày 14/12/2022 (10h15 - 14h30)

Thôn Chiêm Sơn

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 10/12/2022 (7h30 - 9h10)

Trung tâm hành chính thị xã Điện Bàn

Ngày 10/12/2022 (7h30 - 9h10)

Thôn Bích Bắc xã Điện Hoà

Ngày 10/12/2022 (9h00 - 10h50)

Khối 3 thị trấn Vĩnh Điện

Ngày 10/12/2022 (9h00 - 10h50)

Thôn Xuân Diệm

Ngày 13/12/2022 (7h30 - 9h10)

Khối 5 và khối 7 thị trấn Vĩnh Điện

Ngày 13/12/2022 (7h30 - 9h10)

Khối phố Cẩm Sa phường Điện Nam Bắc

Ngày 13/12/2022 (9h10 - 10h50)

Khối phố 2A phường Điện Nam Bắc

Ngày 14/12/2022 (7h00 - 15h30)

Thôn Tân Thành

Ngày 15/12/2022 (7h30 - 9h10)

Khu dân cư 2A phường Điện Ngọc

Ngày 15/12/2022 (7h40 - 10h20)

Thôn Hà Tây xã Điện Hòa

Ngày 15/12/2022 (9h10 - 10h50)

Khối phố Quảng Lăng 3 phường Điện Nam Trung

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 10/12/2022 (6h00 - 12h00)

Một Phần Khối Sơn Phô 1, 2, Khối Thanh Nam phường Cẩm Châu, Khối Phong Thọ phường Sơn Phơng

Ngày 10/12/2022 (9h00 - 11h00)

Thôn Đông Hà xã Cẩm Kim

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 12/12/2022 (7h00-8h00 và 15h00-16h00)

Xã Đại Đồng; Trạm Lặp Quang Đại Lộc, Gạch Đại Hưng T1, Gạch Đại Hưng T2, Tràng Thạch, Toàn Phát, Khoáng sản Fenfast, Thủy điện Đại Đồng, Đông Lâm 2, Tân Thành, Thanh Tùng, Khai thác đá Đại Quang 27/7, Tam Hòa, Trường An, Song Bình

Ngày 12/12/2022 (7h00 - 16h00)

Trạm Phước Lộc, Phú Hương, Phú Hương 2, Phương Trung, Đất màu Phương Trung, Bơm Hòa Thạch, Nước đá Đại Quang, Đông Lâm, Đất màu Đại Quang

Ngày 13/12/2022 (07h00 - 13h00)

Trạm Bơm Hà Tân

Ngày 13/12/2022 (14h00 - 17h00)

Trạm Toàn Phát

Ngày 14/12/2022 (7h00 - 12h00)

Trạm Ô Gia Nam 2, May Đại Cường

Ngày 15/12/2022 (7h30 - 16h30)

Trạm Đất màu Đại Hòa 2

Khu vực: Huyện Nam Giang

Ngày 12/12/2022 (6h00 - 12h00)

Thôn Pà Dấu 2

Ngày 14/12/2022 (6h00-7h00 và 16h30-17h30)

Xã Cà Dy (trừ thôn Pà Roong), TaBhing, Tà Pơ

Ngày 14/12/2022 (6h00 - 17h30)

Thôn Pà Roong xã Cà Dy

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 10/12/2022 (6h00-6h30 và 17h00-17h30)

Trạm Mobifone QNa09, Trạm Ban QL rừng phòng hộ A Vương, Trạm Bảo vệ, Trạm thôn Cutch run, Xã Mà Cooi

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.