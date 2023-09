Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 9/9 đến ngày 16/9/2023

(QNO) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 09/09/2023 đến ngày 16/09/2023 với nội dung như sau:

1. Lý do ngừng cung cấp điện: thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, chống quá tải MBA, xử lý phóng điện thiết bị, rỉ dầu MBA để ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 9/9/2023 (7h00 - 10h00)

Trạm Phạm Minh Gia

Ngày 10/9/2023 (7h00 - 12h00)

Trạm An An Hòa T1, An An Hòa T2, Linh Sương, An Thanh_NLMT, Điện Phước_NLMT, Nghĩa Hành_NLMT, Sơn Tịnh_NLMT, Nam Trà My_NLMT

Ngày 12/9/2023 (8h00 - 10h00)

Trạm An Tân 9, An Tân 10, KDC TT Núi Thành, TĐC Tam Quang 2

Ngày 13/9/2023 (05h00-06h00 và 16h00-17h00)

Một phần xã Tam Nghĩa

Ngày 13/9/2023 (5h00 - 17h00)

Trạm MĐ Chu Lai T2, MĐ Chu Lai T3, MĐ Chu Lai T1, HTX Tam Nghĩa, BT Chu Lai, Gạch Tuynen, TĐC Nam Chu Lai, Vinh Phúc T2, InnoGreen, Reddiamond, Phát Thành, Khai Phong, Thái Bình, Huỳnh Nguyên, Lâm sản Nam CL, Pisico T3, WeiXernSin, Pisico T1, Pisico T2, Pisico T4, NaSa T1_NLMT, Vinh Phúc QNam, Công ty ACC Đà Nẵng

Ngày 13/9/2023 (5h00 - 7h00)

Trạm Tam Giang 1, Tam Giang2, Tam Giang 2-1, Tam Giang 3, Tam Giang4, Tam Giang4-1, Tam Giang 5, Tam Giang 6, Tam Giang 7, Tam Giang 8, Tam Giang 9, Cảng cá An Hòa, Hòa An, Kiểm Ngư 3

Ngày 14/9/2023 (06h00-06h30 và 12h30-13h00)

Một phần xã Tam xuân II, Tam Hoà, Tam Hải, Tam Tiến.

Ngày 14/9/2023 (6h00 - 13h00)

Trạm Tam Tiến 2, Tam Tiến 12, Tam Tiến 22, Tam Tiến 1, Tam Tiến 9, Tam Tiến 8, Tam Tiến 16, Tam Tiến 23, Tam Tiến 10, Tam Tiến 14, Trung tâm huấn luyện kỹ năng, Tam Tiến 24

Ngày 14/9/2023 (6h00 - 12h00)

Trạm Tam Tiến 11

Ngày 14/9/2023 (6h00 - 8h00)

Trạm Nam Định 2

Ngày 14/9/2023 (8h00 - 10h00)

Trạm Nam Cát

Ngày 15/9/2023 (6h00 - 8h00)

Trạm Tam Trà T7

Ngày 15/9/2023 (8h00 - 10h00)

Trạm Tam Trà T5

Ngày 15/9/2023 (14h00 - 16h00)

Trạm Tam Trà T2

Ngày 15/9/2023 (16h00 - 18h00)

Trạm Phú Hòa

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 9/9/2023 (7h00 - 12h00)

Khối UB thành phố; Thành ủy Tam Kỳ, Hội trường

Ngày 9/9/2023 (7h00 - 12h00)

Một phần khối phố Xuân Tây, Đông Sim phường Trường Xuân

Ngày 11/9/2023 (6h30 - 9h30)

KP 4 KDC Nan NM nước; đường Nguyễn Hoàng phường An Xuân

Ngày 11/9/2023 (9h00 - 11h30)

Thôn Xuân Quý xã Tam Thăng

Ngày 11/9/2023 (13h30 - 17h00)

Nhà thi đấu TDTT tỉnh Quảng Nam tại phường Hòa Hương

Ngày 12/9/2023 (7h00 - 11h30)

Thôn Quý Thượng, Quý Ngọc và một phần thôn Phú Quý xã Tam Phú; khu TĐC đường Điện Biên Phủ xã Tam Thăng

Ngày 14/9/2023 (7h00 - 10h30)

KP Phưong Hòa Đông và một phần KP Phương Hòa Tây phường Hòa Thuận

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 10/9/2023 (5h00 - 16h00)

Trạm Tiên Thọ 1, thôn 2 Tiên Thọ, thôn 4 Tiên Thọ, Tiên Thọ 12, Mỏ đá Cù Lao, thôn 11 Tiên Thọ; xã Tiên Phong

Ngày 10/9/2023 (6h00 - 13h00)

Trạm UB Tiên Thọ, Tiên Thọ 10 và Bưu cục Tiên Thọ

Ngày 12/9/2023 (6h00 - 11h00)

Trạm An Đông

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 10/9/2023 (5h00 - 16h00)

Trạm Ngọc Tú

Ngày 14/9/2023 (7h00 - 11h00)

Trạm Hoàng Ngân T2

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 13/9/2023 (7h00 - 14h30)

Trạm Khối 4

Ngày 13/9/2023 (8h00 - 16h30)

Trạm TT Trà My

Ngày 15/9/2023 (5h30 - 11h30)

Trạm Trà Đông 4-1

Ngày 15/9/2023 (5h30 - 11h30)

Xã Trà Đốc

Khu vực: Huyện Nam Trà My

Ngày 9/9/2023 (05h30-07h00 và từ 13h30-15h00)

Xã Trà Vân, Trà Vinh, Trà Nam, Trà Linh, Trà Don và 1 phần xã Trà Mai

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 10/9/2023 (5h30 - 17h30)

Xã Bình Giang, Bình Đào, Bình Minh, Bình Dương; trạm T4 Bình Triều; Chi nhánh Quảng Nam - Công ty CP Vinpearl

Ngày 12/9/2023 (06h00-07h00 và 16h00-17h00)

Trạm Trần Công Thư; Tôm Bình Nam xã Bình Hải và 1 phần xã Bình Nam

Ngày 12/9/2023 (6h00 - 17h00)

Xã Bình Hải

Ngày 14/9/2023 (6h00 - 17h00)

Một phần xã Bình Tú, Bình Trung

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 9/9/2023 (5h00 - 7h00)

Xã Bình Sơn, Thăng Phước, Quế Thọ, Hiệp Hòa, Hiệp Thuận, một phần thị trấn Tân Bình

Ngày 16/9/2023 (15h00 - 19h00)

Xã Bình Sơn, Thăng Phước, Quế Thọ, Hiệp Hòa, Hiệp Thuận, một phần thị trấn Tân Bình

Ngày 12/9/2023 (9h00 - 12h00)

Trạm Hiệp Hòa 1

Ngày 12/9/2023 (13h00 - 15h00)

Trạm Hiệp Thuận 2

Ngày 12/9/2023 (15h30 - 17h30)

Trạm Quế Thọ 4.1

Ngày 12/9/2023 (6h00 - 12h00)

Trạm Hiệp Hòa 3

Khu vực: Huyện Phước Sơn

Ngày 9/9/2023 (5h00 - 19h00)

Huyện Phước Sơn; Công ty TNHH vàng Phước Sơn

Ngày 16/9/2023 (15h00 - 19h00)

Huyện Phước Sơn; Công ty TNHH vàng Phước Sơn

Từ 05h00 ngày 09/09/2023 đến 19h00 ngày 16/09/2023

Công ty TNHH Ngọc Lĩnh

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 10/9/2023 (5h30 - 18h00)

TDP Hương An, TDP Hưng Yên, TDP Yên Lư, Thôn 3 Hương An thi trấn Hương An Huyện Quế Sơn; Trạm Trung Tâm XTVL Quảng Nam; Trạm Nam Sơn 1, Nam Sơn 2, Nam Sơn 3; Trạm Gò Định; KCN Đông Quế Sơn.

Ngày 10/9/2023 (5h30-6h30)

Một phần xã Quế Mỹ và một phần thị trấn Hương An.

Ngày 14/9/2023 (4h30 - 7h30)

TDP Hương An, TDP Hưng Yên, TDP Yên Lư, Thôn 3 Hương An thi trấn Hương An Huyện Quế Sơn; Trạm Trung Tâm XTVL Quảng Nam; Trạm Nam Sơn 1, Nam Sơn 2, Nam Sơn 3; Trạm Gò Định; KCN Đông Quế Sơn.

Ngày 14/9/2023 (04h30-05h00 và 06h30-07h30)

Một phần xã Quế Mỹ và một phần thị trấn Hương An.

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 10/9/2023 (5h30 - 17h30)

Xã Duy Nghĩa, Duy Hải; Trạm Thủy sản Hồng Triều, BT Hòa Cầm, Bao bì Duy Nghĩa T1, Bao bì Duy Nghĩa T2.

Ngày 10/9/2023 (5h30 - 17h30)

Công ty TNHH phát triển Nam Hội An

Ngày 11/9/2023 (6h00 - 15h00)

Một phần thôn Thuận An xã Duy Nghĩa

Ngày 12/9/2023 (6h00 - 15h00)

Trạm Phú Đông 2, Phú Tây, Biền Long Hội

Ngày 14/9/2023 (06h00-06h30 và 14h30-15h00)

Thôn Thọ Xuyên xã Duy Châu; Trạm CS Chiêm Sơn, CS Công trình Chiêm Sơn, Cầu Chiêm Sơn

Ngày 14/9/2023 (6h00 - 15h00)

Thôn Tân Phong, Thôn Thanh Châu, Thôn Cổ Tháp, Thôn Lệ An, Thôn Cù Bàn, Thôn Lệ Bắc xã Duy Châu và Trạm thủy lợi hóa đất màu Lệ Bắc

Ngày 15/9/2023 (6h00 - 10h00)

Một phần thôn Triều Châu xã Duy Phước

Ngày 15/9/2023 (07h00-07h30 và 11h30-12h00)

Xã Duy Trinh huyện Duy Xuyên, Trạm CS hầm Chiêm Sơn, Trạm NLMT Chiêm Sơn T1, NLMT Chiêm Sơn T2

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 9/9/2023 (6h00 - 16h00)

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Điện Thọ 2; Bưu Điện Thị Xã Điện Bàn - Bưu Điện Tỉnh Quảng Nam; VNPT QUẢNG NAM

Ngày 10/9/2023 (6h00 - 15h30)

Công ty Giày RIEKER Việt Nam (trạm 2-1)

Ngày 10/9/2023 (6h00 - 15h30)

Công Ty TNHHH Bao Bì Tấn Đạt

Ngày 11/9/2023 (6h00 - 15h00)

Một phần thôn Tây An, xã Điện Phong

Ngày 12/9/2023 (6h00 - 15h00)

Một phần Thôn Phú Văn, xã Điện Quang

Ngày 12/9/2023 (6h00 - 17h00)

Trạm Bơm Phú Sơn, Bơm Thái Sơn, Bơm Thái Sơn 2, Thôn 11 Điện Tiến, Điện Tiến 3/1, Điện Tiến 3/2, Điện Tiến 3/3, Thôn 2 Diệm Sơn, Xuân Diệm, Gạch tuynnen Điện Tiến, Cục tác chiến Điện tử Miền trung, HTX Điện Tiến 1, Điện Tiến 1/3

Ngày 12/9/2023 (6h00 - 15h00)

Một phần Thôn Phú Văn xã Điện Quang

Ngày 12/9/2023 (6h30 - 11h00)

Thôn Bích Bắc xã Điện Hòa

Ngày 12/9/2023 (6h30 - 11h00)

Công Ty Cổ Phần Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Đà Nẵng

Ngày 14/9/2023 (6h30 - 15h30)

Công ty TNHH Một Thành Viên Khai Thác Thủy Lợi Quảng Nam - Chi Nhánh Thủy Lợi Điện Bàn; Thôn Quang Hiện, La Thọ 1 xã Điện Hòa

Ngày 15/9/2023 (6h30 - 14h30)

Một phần khối phố Tứ Hà phường Điện Ngọc

Ngày 15/9/2023 (7h00 - 12h00)

Một phần khối phố Bồng Lai, Trung Phú phường Điện Minh

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 10/9/2023 (19h00 - 20h00)

Một phần Khối Thanh Nam phường Cẩm Châu

Ngày 11/9/2023 (6h00 - 11h00)

Một phần Khối An Bàng phường Cẩm An; Khách Sạn SOL An Bàng

Ngày 13/9/2023 (6h30 - 11h30)

Một phần Khối Tân Hòa phường Tân An

Ngày 13/9/2023 (707h00-09h00)

Một phần Khối Tân Thanh,Tân Lập phường Tân An; Khối Thanh Tây phường Cẩm Châu; một phần thôn Trà Quế xã Cẩm Hà

Ngày 14/9/2023 (15h00 - 17h00)

Một phần Khối Tân Thanh,Tân Lập phường Tân An; Khối Thanh Tây phường Cẩm Châu; một phần thôn Trà Quế xã Cẩm Hà

Ngày 13/9/2023 (7h00 - 9h00)

Một phần Khối An Hội phường Minh An

Ngày 13/9/2023 (8h30 - 11h30)

Một phần Khối Phong Hòa phường Sơn Phong

Ngày 13/9/2023 (13h30 - 15h30)

KS Hội An

Ngày 13/9/2023 (15h30 - 17h30)

Trường PT Dân Tộc Nội Trú

Ngày 14/9/2023 (6h00 - 11h00)

Một phần thôn Thanh Nhứt, Thanh Tam xã Cẩm Thanh

Ngày 14/9/2023 (7h00 - 15h00)

Khách sạn Sunriser - IOC

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 15/9/2023 (7h00 - 11h00)

Trạm Kho Bạc Đại Lộc

Ngày 15/9/2023 (13h00 - 17h00)

Trạm Nhà máy nước Đại Lộc

Khu vực: Huyện Nam Giang

Ngày 14/9/2023 (6h00 - 18h00)

Thủy điện Sông Bung 2; thôn Prum xã Zuôi

Ngày 15/9/2023 (6h00 - 17h00)

Thủy điện Sông Bung 2; thôn Prum xã Zuôi

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.