First Real bàn giao sổ đỏ giai đoạn 1 cho khách hàng Đô thị Quốc tế The Trident City

(PR) - Sáng nay 24/6, với vai trò là đơn vị Hợp tác Đầu tư & phát triển dự án Công ty Cổ phần Địa ốc First Real đã tổ chức lễ bàn giao sổ đỏ chính thức đợt đầu tiên cho khách hàng tại dự án Đô thị mới An Phú (Đô thị Quốc tế The Trident City).

Có thể nói đối với dự án đất nền, bên cạnh việc minh bạch hồ sơ pháp lý, đảm bảo chất lượng, tiến độ xây dựng theo đúng cam kết thì việc trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho khách hàng đúng thời hạn chính là bảo chứng về uy tín của chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án đối với khách hàng.

Chính thức mở bán giai đoạn 1 vào quý II/2022, đến nay Đô thị Quốc tế The Trident City tiếp tục mang đến niềm vui cho khách hàng khi bàn giao sổ đỏ theo cam kết cho những khách hàng đầu tiên lựa chọn đầu tư.

Ông Đặng Ngọc Duy – Đại diện đơn vị Đầu tư & phát triển dự án trao sổ đỏ cho khách hàng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Ngọc Duy - Giám đốc chi nhánh First Real Quảng Nam, đại diện Chủ đầu tư cho biết: “Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong thời điểm dịch Covid-19 nhưng chúng tôi luôn nỗ lực hết mình, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để trong thời gian cam kết có thể trao chứng nhận quyền sở hữu nhà cho những khách hàng của The Trident City. Điều đó cũng minh chứng được cam kết của First Real với khách hàng và xứng đáng với niềm tin mà khách hàng đã dành cho chúng tôi qua nhiều dự án trong suốt thời gian qua”.

Đại diện phía khách hàng lựa chọn dự án cũng đã chia sẻ: “Không chỉ tôi mà tất cả các khách hàng đã đầu tư The Trident City đều phấn khởi khi được nhận sổ đỏ đúng cam kết. Khi đầu tư tại đây, tôi cảm thấy hài lòng về chất lượng không gian sống và dịch vụ vận hành quản lý của đơn vị phát triển First Real như: Kiểm soát an ninh tốt, các tiện ích được điều phối thông minh, đầy đủ, khuôn viên luôn xanh thoáng....”.

Khách hàng nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự án Đô thị mới An Phú (Đô thị Quốc tế The Trident City

Với vị thế đắc địa, giao thông thuận lợi, kết nối ngoại khu, nội khu hoàn hảo, cơ sở hạ tầng hoàn thiện với hệ thống điện âm 100%, cùng phương án thanh toán linh hoạt có thể nói The Trident City là cơ hội hiếm có cho những người có nhu cầu về nhà ở lẫn giới đầu tư.

Không chỉ yên tâm về pháp lý mà những cư dân lựa chọn The Trident City còn được tận hưởng một không gian sống xanh, ngập tràn sắc màu, cùng một cuộc sống tiện nghi, an toàn với hệ thống tiện ích đẳng cấp được đầu tư bài bản.

Đêm nhạc acoustic cuối tuần định kỳ tại dự án là sự kiện giải trí được rất nhiều người dân Tam Kỳ tham dự và thích thú.

Thành công của The Trident City chính là minh chứng cho sự phát triển lên một tầm cao mới của First Real trong định hướng thay đổi diện mạo thành phố Tam Kỳ, phát triển về phía Đông, khẳng định được niềm tin và mang đến sự hài lòng cho khách hàng với chất lượng xây dựng, tiến độ đúng cam kết.