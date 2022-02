Ghé thăm Top 10 Villa Hội An sang trọng nhất tại phố cổ

(PR) - Hội An là cái tên không còn xa lạ với những vị khách đam mê du lịch. Thành phố cổ này mang đặc trưng văn hoá truyền thống lâu đời cổ kính và độc đáo, kết hợp với nhiều dịch vụ vui chơi giải trí hấp dẫn. Nếu bạn đang băn khoăn về nơi lưu trú lí tưởng khi đến Hội An thì hãy để Tico Travel giới thiệu đến bạn 10 Villa Hội An tiện nghi và sang trọng nhất ngay sau đây.

1. Aquarium Villa Hội An

Aquarium Villa Hội An là Villa với diện tích cực rộng lên tới 800m2, thiết kế khuôn viên xanh thoáng đãng cùng nội thất cao cấp với 2 tone màu trắng và nâu chủ đạo. Biệt thự được trang bị hồ bơi, khu vui chơi giải trí, khu nấu ăn và phòng khách riêng biệt. Từ nơi nghỉ dưỡng, du khách có thể dễ dàng di chuyển đến tham quan nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như Phố cổ Hội An, biển An Bàng…

Địa chỉ: Thanh Hà, Hội An

Hotline: 094 333 3333

2. Casamia Villa Hội An

Casamia Villa Hội An là tổ hợp khu lưu trú và giải trí cao cấp tại Hội An, mang đến những căn Villa sang trọng, khuôn viên rộng, được bao quanh bởi sân vườn xanh ngát. Villa Hội An này tọa lạc trong vùng dự trữ sinh quyển biển tại Hội An. Mỗi căn biệt thự đều được thiết kế và chăm chút tỉ mỉ, đầy đủ tiện ích, đem đến cho du khách không gian nghỉ dưỡng thoải mái và thư thái như chính ngôi nhà của mình.

Địa chỉ: Phan Bội Châu, Cẩm Châu, TP. Hội An.

Hotline: 025 7777 7777

3. Cosy Villa Hội An

Cosy Villa Hội An nằm tại khu sông Hoài, TP Hội An, với không gian nghỉ dưỡng và tầm nhìn hướng thiên nhiên thoáng đãng. Là một villa Hội An có hồ bơi ngoài trời, khu vực hoạt động chung với tiện nghi BBQ. Villa thiết kế với 15 phòng ngủ, sức chứa lên tới 40 người, cung cấp đầy đủ các tiện ích lưu trú hiện đại. Khu villa này cách phố cổ Hội An chỉ 1km, rất thuận tiện để du khách tới tham quan, du lịch.

Địa chỉ: Đào Duy Từ, Hội An.

Hotline: 098 247 9999

4. Serene River Villa

Serene River Villa sở hữu không gian đồng lúa thơ mộng, với diện tích lớn khoảng 400m2, thiết kế 6 phòng ngủ trang bị nội thất sang trọng và tiện nghi. Du khách lưu trú, thuê villa Hội An sẽ được sử dụng xe đạp miễn phí và chèo thuyền kayak miễn phí trên sông. Từ nơi lưu trú, chỉ cần khoảng 5 phút đi bộ, du khách đã có thể tới tham quan phố cổ Hội An cổ kính và xinh đẹp.

Địa chỉ: Cẩm Châu, TP.Hội An

Hotline: 025 7777 7777

5. Hội An Villa Garden VIP

Có vị trí đắc địa tại trung tâm phố cổ Hội An, Hội An Villa Garden VIP mang đến cho du khách không gian nghỉ dưỡng lý tưởng với hồ bơi ngoài trời, phòng ngủ ban công riêng, khu tắm nắng, dịch vụ ăn uống sang trọng phục vụ thực đơn các món Á Âu đa dạng. Là villa Hội An nguyên căn gần với nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như biển An Bàng, chùa Cầu, chợ Hội An…

Địa chỉ: Cẩm Châu, Hội An

Hotline: 094 333 3333

6. Hidden Beach Pool Villa

Hidden Beach Pool Villa được thiết kế với những ngôi nhà gỗ truyền thống và ấm cúng, nằm trong một ngôi làng yên tĩnh, trầm mặc và thư thái. Villa nguyên căn Hội An này là sự lựa chọn tuyệt vời cho những du khách muốn tìm nơi nghỉ dưỡng yên bình, lấy lại năng lượng cho cơ thể, gạt bỏ muộn phiền của cuộc sống ngoài kia.

Địa chỉ: Cẩm An, TP.Hội An

Hotline: 098 247 9999

7. Four Seasons Villa Hội An

Đúng như tên gọi của mình, Four Seasons Villa Hội An được thiết kế bởi những tòa nhà rực rỡ sắc màu, như đại diện cho vẻ đẹp thiên nhiên rực rỡ của 4 mùa trong năm. Villa có trang bị hồ bơi ngoài trời, hiên tắm nắng và rất nhiều dịch vụ lưu trú hấp dẫn. Du khách có thể dễ dàng tham quan nhiều địa điểm du lịch trong khu vực như bảo tàng lịch sử Hội An, Hội quán triều Châu…

Địa chỉ: Cẩm Châu, TP.Hội An

Hotline: 025 7777 7777

8. Water Villa

Water Villa mang đến cho du khách không gian nghỉ dưỡng xanh mát và thư thái trong các Bungalow nhỏ nhắn, có sân hiên riêng ngắm cảnh và thư giãn. Xung quanh là thảm thực vật xanh tươi tốt, có trang bị hồ bơi riêng. Một số tiện ích nổi bật tại Villa Hội An này sẽ khiến bạn cảm thấy vô cùng thư thái bên những người thân yêu của mình.

Địa chỉ: Cẩm Thanh, Hội An.

Hotline: 0943.333.333

9. May Villa Hội An

Được thiết kế theo phong cách hướng thiên nhiên, sử dụng các vật liệu gần gũi và mộc mạc như gỗ, tre, nứa, May Villa Hội An là không gian nghỉ dưỡng yên bình và thoải mái, trang bị 12 phòng ngủ cao cấp và tiện nghi. Khách du lịch được sử dụng xe đạp free, rất thuận tiện để di chuyển ra Phố Cổ.

Địa chỉ: Lê Thánh Tông, TP.Hội An

Hotline: 098 247 9999

10. Santa Sea Villa

Santa Sea Villa được thiết kế với diện tích siêu rộng lên tới 1000m2, mang tới không gian nghỉ dưỡng tự do và thoải mái, hồ bơi lộ thiên với kích cỡ lớn khoảng 60m2, tạo không gian thư giãn và giải trí thoải mái hơn bao giờ hết. Villa Hội An giá rẻ này tọa lạc ngay gần khu vực biển An Bàng thơ mộng, đem đến tầm nhìn và không gian nghỉ dưỡng cực kì lãng mạn và lý tưởng.

Địa chỉ: Cẩm An, TP.Hội An

Hotline: 025 7777 7777

Trên đây là tổng hợp danh sách 10 Villa Hội An đẹp và sang trọng mà Tico Travel vừa giới thiệu tới bạn. Mong rằng sẽ giúp bạn lựa chọn được nơi lưu trú ưng ý nhất cho kỳ nghỉ tại Hội An của mình.