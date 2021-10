Gia An Property vững mạnh vượt qua mùa dịch đón đầu cơ hội BĐS phía Nam

(PR) - Gia An Property là thành viên của công ty GM Holdings - một đơn vị uy tín trong ngành môi giới bất động sản với nhiều dự án đắt giá của thị trường BĐS phía Nam Việt Nam.

Gia An Property vượt qua mùa dịch nhờ ứng dụng công nghệ và tạo giá trị uy tín cho khách hàng

Sau những đợt đại dịch bùng phát không tránh khỏi việc các sàn giao dịch bất động sản bị ảnh hưởng nặng nề. Đồng thời cũng là cho nhu cầu BĐS của khách hàng bị giảm sút, vì vậy để “neo giữ” khách hàng thì các doanh nghiệp cần triển khai hướng tiếp cận mới theo công nghệ và áp dụng nhiều chính sách kích cầu như chiếc khấu cho khách hàng, linh hoạt phương thức thanh toán, tặng vàng, tặng gói bảo hiểm,...

Thực tế, trong 6 tháng đầu năm lãi suất vay mua nhà ở các ngân hàng tương đối ổn định từ 9,2 - 9,5% (mức lãi suất thấp nhất trong 10 năm qua). Theo dự kiến lãi suất vay trong 6 tháng cuối năm cũng sẽ tiếp tục duy trì ở mức ổn định từ khoảng 5,9 % - 8,3%/năm nhằm hỗ trợ kích cầu bất động sản vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Giám đốc Công ty Gia An Property - ông Lê Thanh Phong cho biết: “Năm 2020 và đầu năm 2021 dù bối cảnh thị trường bất động sản không có nhiều thuận lợi do ảnh hưởng của đại dịch Covid nhưng Gia An Property vẫn giữ vững được bản lĩnh cũng như hoàn thành tốt các mục tiêu kinh doanh. Chúng tôi đã ứng dụng công nghệ vào kinh doanh bất động sản một cách hiệu quả cả khi đại diễn vẫn đang diễn ra. Từ việc giãn cách xã hội, hạn chế tiếp xúc đã chứng minh được tính ưu việt khi ứng dụng công nghệ trong quy trình hoạt động, quảng bá sản phẩm, kết nối thông tin cũng như tăng tương tác với khách hàng.”

Gia An Property vững mạnh qua mùa dịch.

“Hiểu được thực trạng đang diễn ra và luôn làm việc uy tín hướng đến tạo giá trị cao nhất cho khách hàng, Gia An Property đã tập trung mạnh mẽ vào chuyên môn hóa, coi trọng chất lượng và ứng dụng công nghệ triệt để một cách linh hoạt hợp lý để có được những thuận lợi bền vững như thời gian vừa qua” - Giám đốc Gia An Property chia sẻ.

Hơn thế Gia An Property luôn chú trọng vào việc phát triển con người, liên tục đào tạo đội ngũ nhân viên với nhiều chương trình nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng mềm cũng như luôn chú trọng sự gắn kết, tinh thần tập thể. Đồng thời luôn đầu tư nghiên cứu để ứng dụng công nghệ hiệu quả hướng đến mục tiêu làm việc chuyên nghiệp toàn bộ hệ thống, mang đến sự nhanh chóng, tin cậy cao nhất cho mọi khách hàng.

Gia An Property ứng dụng công nghệ phát triển kinh doanh môi giới bất động sản.

Cơ hội mới cho các nhà môi giới trên thị trường BĐS vùng kinh tế trọng điểm Phía Nam

Như vậy có thể nói đại dịch Covid chính là một nhân tố thúc đẩy sự đổi mới và tạo cơ hội phát triển bền vững cho các doanh nghiệp môi giới bất động sản khẳng định được khả năng, sự uy tín của mình.

Theo các chuyên gia cho biết, trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế như hiện nay thì bất động sản vẫn là nơi “trú ẩn” tài sản đảm bảo tính an toàn và có khả năng sinh lời bền vững nhất. Cùng với lãi suất vay ngân hàng thấp, cũng như các nút thắt pháp lý đang dần được nới lỏng thì thị trường bất động sản sẽ bật lên mạnh mẽ ngay sau khi dịch Covid được kiểm soát.

Ngoài ra, để thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thành phố Hồ Chí Minh đã có định hướng phát triển không gian đô thị tập trung sang phía Đông, phía Bắc và phía Tây Bắc, vì đây là những khu vực có đất đủ rộng để thực hiện các dự án quy hoạch sáng tạo lớn thu hút người mua với giá dễ bán. Khi đó bất động sản các khu vực lân cận như Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương,... cũng sẽ tạo được sức hút mạnh mẽ.

Đồng thời với đó nhiều dự án hạ tầng như sân bay quốc tế Long Thành, cao tốc mở rộng TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu,... vẫn đang được triển khai đúng tiến độ. Dự kiến đến năm 2025 khi các hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đồng bộ hoàn thành thì BĐS ở các khu vực lân cận sẽ tạo được sức bật lớn, kích cầu sự tăng trưởng cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Dự án The Fusion Bà Rịa - Vũng Tàu

Trong đó, dự án mới nổi trội The Fusion Bà Rịa - Vũng Tàu sắp sửa được ra mắt. Đây được coi là một khu dân cư đẳng cấp với quy mô 9.8 ha. Với lợi thế khi nằm liền kề với tuyến Quốc lộ 56, gần sân bay Long Thành, kết nối thuận lợi đến các khu vực phát triển trọng điểm lân cận.

Dự án gồm 4 phân khu Hạnh Phúc – Bình An – Hòa Bình – Hưng Vượng với mật độ xây dựng thấp, dành 50% cho không gian xanh và mặt nước, cùng chuỗi tiện ích nội khu hoàn hảo dung hòa thiên nhiên tươi mát giúp mang đến cuộc sống lý tưởng cho cư dân.

