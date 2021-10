Giá thép hộp mới nhất hôm nay - Tôn thép Sáng Chinh

(PR) - Thép là một vật dụng cần thiết cho các công việc xây dựng và sản xuất. Vậy nên việc cập nhật giá thép mỗi ngày sẽ hỗ trợ cho việc tính toán các chi phí. Cùng Tôn thép Sáng Chinh cập nhất giá thép hộp mới nhất hôm nay nhé!

Bảng giá thép - Tôn thép Sáng Chinh

Bảng báo giá thép hộp đen

Thép hộp đen là thép có tiết diện hình vuông, hoặc hình chữ nhật. Đặc điểm nhận dạng là có màu xanh đen đặc trưng. Loại thép này được làm từ tấm cán nóng. Thép hộp đen có nhiều kích cỡ khác nhau từ nhỏ 13x16 cho đến to 60x120. Và cạnh đó là độ dày của thép cũng đa dạng từ 1mm đến 4mm. Cụ thể bảng giá của thép hộp đen như sau:

Bảng báo giá thép hộp mạ kẽm

Thép hộp mạ kẽm là thép hộp đen đã qua xử lý công nghệ và được bọc thêm một lớp kẽm mỏng bên ngoài. Lớp kẽm này có tác dụng tăng độ bền cho thép và chống lại những tác nhân ăn mòn. Tương tự như thép hộp đen, loại thép này cũng đa dạng về kích thước cũng như độ dày thép. Bảng giá của thép hộp mạ kẽm như sau:

Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo. Giá thép có thể thay đổi tùy vào thị trường. Để biết chính xác giá cũng như các chính sách chiết khấu ưu đãi vui lòng liên hệ với Tôn Thép Sáng Chinh qua số điện thoại: 0949 286 277 hoặc 0975 555 055.

Ứng dụng của thép hộp trong cuộc sống

Loại thép này có tính ứng dụng cảo bởi nhiều điểm mạnh vượt trội.

- Tuổi thọ cao: thông thường loại thép này có tuổi thọ lên đến 40-60 năm

- Dễ bảo quản

- Độ bền cao, chịu lực tốt do đó sẽ không cần phải tốn nhiều công sức vào việc bảo trì

- Chi phí thấp: So với các vật liệu khác thì thép hộp có chi phí thấp hơn

- Chống cháy tốt: so với nhựa PVC và nhôm thì thép hộp có khả năng chống cháy cao hơn

- Chống gỉ sét: đối với thép hộp mạ kẽm sẽ có khả năng chịu ăn mòn tốt. Đồng thời sẽ chống được các rỉ sét do môi trường tác động vào.

Do đó loại thép này phù hợp với nhiều công trình xây dựng. Thép hộp thường xuất hiện trong các khung chịu lực của các nhà xưởng và làm nền móng cho các công trình lớn. Bên cạnh đó thép hộp còn được dùng để chế tạo các dụng cụ nội và ngoại thất như bàn làm việc, giá sách… Không chỉ vậy thép hộp còn được làm khung sườn xe tải.

Phân loại thép hộp

Theo hộp có có nhiều dạng, nhưng trên thị trường hiện nay có 2 loại thép chính được ứng dụng vào xây dựng và sản xuất đó là: Thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật.

Thép hộp vuông có quy cách sản xuất chiều dài và chiều rộng bằng nhau và có tiết diện hình vuông. Kích thước thường gặp loại thép hộp này là 20x20, 25x25, 50x50, 90x90. Thông thường loại thép hộp vuông được sử dụng để làm:

- Khung mái nhà

- Khung nhà tiền chế

- Dùng trong điện công nghiệp

- Đóng cốt pha

- Gia công đồ dùng dân dụng

Loại thép tiếp theo thường được sử dụng đó là thép hộp với chữ nhật. Đặc điểm nhận dạng của loại thép này chính là chiều dài và chiều rộng của thép không bằng nhau. Kích cỡ của thép hộp chữ nhật rất đa dạng. Tùy vào từng mục đích sử dụng mà chọn kích cỡ phù hợp. Loại thép này được sử dụng nhiều trong các trường hợp sau:

- Ứng dụng trong xây dựng

- Thiết bị gia dụng

- Đóng tàu

- Kết cầu dầm

- Dàn thép

- Khung sườn

- Lan can

Cả hai loại thép này đều có hàm lượng cacbon cao để tạo độ bền chắc và chịu lực. Để hạn chế sự mài mòn thì chúng còn được mạ thêm lớp kẽm bên ngoài. Với những đặc điểm trên có thể nói rằng đây là một trong những nguyên liệu được ứng dụng nhiều nhất trong sản xuất và xây dựng.

Địa chỉ mua thép hộp uy tín

Để mua được thép hộp có chất lượng cần đến những địa chỉ uy tín. Như vậy sẽ đảm bảo được các sản phẩm được làm ra từ thép hộp sẽ có độ bền cao.

Tôn Thép Sáng Chinh

Công ty Tôn Thép Sáng Chinh là một trong những đơn vị hàng đầu chuyên kinh doanh các mặt hàng thép. Với đủ loại sản phẩm từ thép xây dựng, thép hộp, thép vuông cho đến các loại thép cuộn hay thép chữ U, I, V.

Quý khách hàng có nhu cầu về thép hộp hay các sản phẩm khác vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá một cách nhanh chóng.

