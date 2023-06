Hộp Đèn Đại Nghĩa gia công tranh điện treo tường uy tín tại TP. Hồ Chí Minh

(PR) - Hộp Đèn Đại Nghĩa là một trong những đơn vị chuyên sản xuất và nhận gia công tranh điện treo tường uy tín hàng đầu tại Tp. Hồ Chí Minh. Với kinh nghiệm lâu năm cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân viên tận tình, chuyên nghiệp. Công ty chúng tôi chuyên nhận gia công tranh điện treo tường theo bất kỳ yêu cầu của khách hàng. Đảm bảo chất lượng và uy tín trên từng sản phẩm.

Hộp Đèn Đại Nghĩa

Hotline, Zalo: 0788 288 996

Hộp Đèn Đại Nghĩa - Công ty TNHH Xây dựng và Quảng cáo Đại Nghĩa

Hộp Đèn Đại Nghĩa là công ty chuyên gia công các sản phẩm tranh điện treo tường uy tín trên thị trường tại TP. Hồ Chí Minh. Với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực và trang thiết bị hiện đại. Đến thời điểm hiện tại, công ty đã sản xuất và ký kết thành công rất nhiều hợp đồng gia công các sản phẩm lớn nhỏ. Sử dụng dịch vụ của chúng tôi bạn sẽ được cam kết về chất lượng sản phẩm gia công đạt chuẩn, đúng yêu cầu của khách hàng và đúng thời hạn nhận thành phẩm mà giá cả lại rất phải chăng.

Tranh điện treo tường.

Bên cạnh đó, Hộp Đèn Đại Nghĩa cũng rất tự tin trong khâu phục vụ khách hàng bởi đơn vị có hệ thống chuyên viên tư vấn đã được đào tạo và các chuyên viên tham gia sản xuất có kinh nghiệm lâu năm trong ngành nghề. Những phương pháp chế tạo tân tiến nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài và khâu kiểm tra chất lượng sau cùng khi hoàn thành sản phẩm. Các bước sản xuất của chúng tôi đều được chú trọng và để ý đến từng tiểu tiết. Tất cả sẽ đem đến cho khách hàng có một trải nghiệm thật tuyệt vời khi chọn Hộp Đèn Đại Nghĩa.

Tranh điện làm menu.

Công nghệ gia công tranh điện mà Hộp Đèn Đại Nghĩa sử dụng

Trong quá trình thi công sản xuất sản phẩm tranh điện, công ty chúng tôi đã đầu tư máy móc hiện đại cũng như những nguyên liệu có chất lượng và xuất xứ rõ ràng. Thi công tranh điện, Hộp Đèn Đại Nghĩa sử dụng:

Chất liệu backlit film chất lượng để đảm bảo hình ảnh được in ra có độ sắc nét và khả năng xuyên sáng tốt nhất có thể.

Tranh in sẽ được in UV, cách in này có thể giúp cho hình ảnh in được bền bỉ với thời gian và dưới những tác động của ánh sáng mặt trời đối với ảnh. Làm cho tranh không bị phai màu mà vẫn sắc nét khi sử dụng lâu.

Bên cạnh đó hệ thống đèn Led sử dụng sẽ là đèn Led thanh siêu mỏng 2835, với ánh sáng cao đến tận 10.000K đảm bảo cho độ sáng được trải đều, mạnh và vượt trội.

Đối với tấm Mica dẫn sáng, chúng tôi sử dụng máy laser với công nghệ khắc dạng chấm cực kỳ tiên tiến lên tấm mica trong nguyên chất Đài Loan chất lượng và bền, khoảng cách chiếu xa lên đến 1.1m, sử dụng quá 5 năm vẫn không bị xuống màu hay bị giảm độ sáng.

Tấm mica mặt thì sử dụng tấm mica trong suốt, nguyên chất hiệu FS hoặc Chochen nổi tiếng.

Nắp của tranh điện này làm từ chất liệu nhôm sơn tĩnh điện bọc lấy viền của tấm dẫn sáng chuyên dụng nhập khẩu, vì vậy chúng có độ bền cao, chịu lực tốt và không phải lo lắng khi sử dụng ở ngoài trời.

Đối với tranh điện kính cường lực thì được sử dụng kính cường lực chất lượng giúp làm cho sản phẩm có thể chịu được các tác động vật lý cao. Không sợ nguy hiểm khi bị vỡ. Kính trong suốt có bề mặt sáng bóng giúp tạo độ mới mẻ, sang trọng cho sản phẩm.

Lắp đặt tranh điện.

Một số loại tranh điện mà Hộp Đèn Đại Nghĩa gia công:

Hiện nay có rất nhiều loại tranh điện treo tường khác nhau với nhiều mục đích, công dụng khác nhau. Tùy theo nhu cầu của khách hàng mà Hộp Đèn Đại Nghĩa nhận gia công tranh điện theo đúng mong muốn, tuy nhiên đây là 4 loại tranh điện được sử dụng phổ biến:

Tranh điện siêu mỏng nắp bật.

Tranh điện siêu mỏng nắp hít.

Tranh điện siêu mỏng full viền.

Tranh điện siêu mỏng kính cường lực.

Ngoài ra còn có rất nhiều phân loại tranh điện khác nữa, các bạn có thể tham khảo chi tiết về tranh điện siêu mỏng treo tường trên website của Hộp Đèn Đại Nghĩa.

Cam kết của Hộp Đèn Đại Nghĩa đối với khách hàng.

Tiêu chí hoạt động của Hộp Đèn Đại Nghĩa cam kết dịch vụ uy tín:

Chất lượng sản phẩm luôn là yếu tố tiên quyết trong khâu sản xuất, gia công tranh điện tại Hộp đèn Đại Nghĩa.

Sử dụng những trang thiết bị tiên tiến nhất nhằm rút ngắn thời gian gia công sản phẩm với số lượng lớn đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của khách hàng.

Đội ngũ nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm làm nghề đảm bảo chất lượng sản phẩm tuyệt đối.

Chuyên nhận gia công các sản phẩm hộp đèn với mọi chất liệu, mọi yêu cầu của khách hàng, nhận thiết kế riêng và in theo yêu cầu đảm bảo không đụng hàng, không trùng với bất cứ ai, cam kết thiết kế độc quyền.

Thời gian hoàn thiện sản phẩm như đúng hẹn và hỗ trợ vận chuyển, lắp ráp tận nơi cho khách hàng.

Giá cả minh bạch, hợp lý phải chăng.

Thông tin liên hệ:

Hộp Đèn Đại Nghĩa

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ QUẢNG CÁO ĐẠI NGHĨA

Hotline: 0788 288 996

Địa chỉ: 989 Kha Vạn Cân – P. Linh Tây – TP. Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh

Email: hopdendainghia@gmail.com

Website: https://hopdendainghia.com/