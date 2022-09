Hướng dẫn cách đổi vé máy bay Vietnam Airlines

(PR) - Cũng giống như check in Vietnam Airlines, đổi vé máy bay Vietnam Airlines cũng đang được nhiều người quan tâm. Vậy đổi vé máy bay Vietnam Airlines như thế nào cho đúng và không bị mất nhiều phí? Hãy xem bài viết này.

1. Đổi vé trực tiếp qua hãng Vietnam Airlines

Đầu tiên các bạn truy cập vào:

https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/home và theo các bước sau đây:

Bước 1: Nhập mã đặt chỗ tại Mục Quản lý đặt chỗ

Bước 2: Bạn lựa chọn tính năng đổi vé.

Bước 3: Bạn sẽ chọn chuyến bay bạn cần đổi.

Bước 4: Chọn ngày bay mới và loại giá theo nhu cầu.

Bước 5: Tiếp tục các thao tác lựa chọn, và thanh toán vé máy bay như bình thường.

2. Điều kiện để có thể đổi vé máy bay của hãng Vietnam Airlines

Để có thể thuận tiện cho việc bạn muốn tìm hiểu cách đổi vé máy bay Vietnam Airlines thì chúng mình sẽ giúp các bạn tra khảo điều kiện để có thể đổi được vé.

3. Chi phí thay đổi vé máy bay Vietnam Airlines là bao nhiêu ?

3.1 Chi phí khi đổi vé nội địa:

● Hạng vé thương gia linh hoạt (C, J)

● Nếu thay đổi về khung giờ bay, ngày bay, hành trình bay: Miễn phí.

● Hạng vé thương gia tiết kiệm (I, D)

● Chi phí khi đổi ngày bay vé máy bay và giờ bay: 300,000 VND/người.

● Chi phí nếu đổi hành trình hành trình bay: 300,000 VND/người.

● Hạng vé phổ thông linh hoạt (B, Y, M, S)

● Hành khách sẽ được miễn chi phí đổi vé khi có nhu cầu đổi ngày, giờ bay.

●Chi phí nếu thay đổi hành trình bay, vé máy bay Vietnam Airlines: 300.000VND/người + thêm mức giá chênh lệch (Chi phí khi đổi vào dịp Tết Nguyên Đán 600.000VND/người + thêm mức giá chênh lệch/ người).

● Hạng vé phổ thông tiêu chuẩn (K, L, N, Q, R, T)

● Nếu khách hàng thay đổi trước ngày về giờ bay, hành trình đầu tiên ghi trên vé: chi phí 300.000 VNĐ/người

● Tính từ ngày khởi hành trở đi: Sẽ được phép thay đổi hành trình, ngày giờ bay với mức phí là 600.000VND + thêm chênh lệch giá vé dành cho hạng phổ thông tiết kiệm (G,A,E,P)

● Nếu hành khách thay đổi ngày, giờ bay, hành trình bay trước ngày khởi hành ghi trên vé với phí 600.000VNDngười + thêm chênh lệch giá vé.

● Tính từ ngày khởi hành chặng bay được ghi trên vé các bạn sẽ không được phép thay đổi về ngày bay, khung giờ bay, hành trình bay.

Đặc biệt lưu ý: Nếu các hành khách đang có ý định sẽ đổi vé thì nên đổi sớm nhất có thể, bởi vì nếu đổi càng sớm chi phí sẽ càng thấp và chỉ có thể được đổi trước khi bay tối thiểu 3 giờ thôi nha.

3.2 Chi phí khi đổi vé quốc tế

Nếu hành khách có nhu cầu đổi vé máy bay Vietnam Airlines trên các chuyến hành trình bay quốc tế do hãng đang khai thác thì hãy vui lòng liên hệ đến đại lý bán vé máy bay Vietnam Airlines để có thể được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất qua tổng đài đổi vé Vietnam Airlines

4. Để có thể đổi vé máy bay Vietnam Airlines thì cần gì?

Tùy thuộc vào mỗi loại vé, thì hành trình bay của hành khách muốn đổi nhưng mà hãng có những điều kiện cụ thể của từng loại vé. Thì bạn phải tham khảo những điều kiện dưới đây.

Đặc biệt với những khách hàng có nhu cầu đổi vé thì phải đảm bảo là còn chỗ trống và hạng ghế khi đổi sang phải cùng hạng hoặc có thể cao hơn so với các hạng ghế bạn đã chọn mua trước đó.

Với vé máy bay loại siêu tiết kiệm, vé khuyến mãi của Vietnam Airlines, thì hãng sẽ không hỗ trợ đổi vé.

Những trường hợp có thể được đổi vé: đổi ngày bay, đổi khung giờ bay.

Những trường hợp không được hỗ trợ để đổi vé: đổi tên trên vé, đổi hành trình bay.

Hiện nay hãng Vietnam Airlines sẽ không hỗ trợ việc đổi tên hành khách trên vé máy bay đã mua. Nhưng mà, đối với một số trường hợp thì bạn vẫn có thể thay đổi được tên trên vé.

Trong trường hợp bạn chỉ bị sai từ 1 cho đến 2 ký tự hoặc tên bị đảo ngược, bạn vui lòng mang theo CMND/CCCD/hộ chiếu bản copy và đến trực tiếp ở các văn phòng đại diện Vietnam Airlines để có thể làm thủ tục đổi vé.

Chi phí khi thay đổi vé máy bay Vietnam Airlines sẽ không được hoàn tiền trong mọi trường hợp.

Dành cho những khách đặt vé máy bay khứ hồi chưa bay chặng nào nhưng muốn thay đổi ngày bay cả 2 chặng thì hãng sẽ tính phí với hạng vé thấp nhất theo quy định của hãng đặt ra.

Với các hạng vé tiết kiệm đặc biệt thì điều kiện chỉ được phép thay đổi trước ngày bay, đến ngày bay, nếu sau ngày bay không được phép đổi.

Hành khách sẽ phải trả phí chênh lệch của giá vé phát sinh nếu có.Tùy thuộc vào mỗi loại vé, hành trình bay của các hành khách muốn đổi mà hãng có những điều kiện cụ thể khác.

5. Kết luận

Như vậy bài viết này chúng tôi đã giúp bạn tìm hiểu cách đổi vé máy bay Vietnam Airlines. Ngoài ra check in vé máy vietnam airlines cũng là vấn đề còn nhiều người thắc mắc. Do đó bạn có thể xem qua bài viết check in vé máy bay Vietnam Airlines để tìm hiểu thêm.