In sticker ở đâu giá rẻ chất lượng tại TP. Hồ Chí Minh

(PR) - Trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh có hơn 100 xưởng in ấn bao bì, in sticker giá rẻ. Vậy cơ sở nào để có thể tìm chọn đơn vị uy tín nhất, in ấn chuyên nghiệp, giá rẻ để sử dụng trong thương hiệu của mình.

Một trong những đơn vị có xưởng in trực tiếp, quy mô xưởng hiện đại đáp ứng các nhu cầu in sticker giá rẻ trên địa bàn. Theo đó, xưởng Intoroigiare là đơn vị có hệ thống dây chuyền công nghệ mới với quy mô rộng lớn. Với hơn 200.000m2 cùng hơn 500 nhân viên in ấn công nghệ cao. Đồng thời sở hữu đội ngũ thiết kế cao cấp được đào tạo từ trường Đại Học Mỹ Thuật. Do đó khi hợp tác, quý khách hàng đều được hỗ trợ khâu thiết kế, in ấn trọn gói và trao tay các ấn phẩm sticker cực kỳ tinh tế.

In sticker là gì?

Sticker đã không còn xa lạ trong cuộc sống ngày nay. Thực tế, sticker được hiểu là một loại nhãn dán được thiết kế các hình ảnh để in ấn trên nhiều vật liệu đa dạng. Thông thường mẫu sticker được thiết kế nhằm mục đích trang trí hoặc quảng cáo nhằm thu hút khách hàng.

Sticker khác với các ấn phẩm khác bởi chúng có kích thước nhỏ, thiết kế đa dạng và có thể dán trang trí trên dụng cụ học tập, xe máy, đồ chơi…Cùng với sự phát triển của công nghệ in ấn, sticker được tạo ra với rất nhiều thiết kế đẹp, độc đáo.

Vai trò của Sticker

● Công cụ trang trí: kỹ thuật in ấn tiên tiến cho ra các mẫu sticker rất sáng tạo. Từ các nhân vật hoạt hình, biểu tượng, logo cho đến các hình ảnh đáng yêu ngộ nghĩnh…chúng giúp cho các đồ dùng, vật dụng được trang trí đẹp, sáng tạo và mang lại điểm nhấn. Nhiều cơ sở kinh doanh đặt mẫu sticker độc quyền để trang trí cho các sản phẩm mà đơn vị mình kinh doanh.

● Công cụ quảng cáo hiệu quả: Cùng với các mẫu sticker đơn giản, các cơ sở kinh doanh còn đặt sticker logo, màu sắc độc quyền của doanh nghiệp. Sử dụng chúng để dán trên sản phẩm kinh doanh nhằm chống hàng giả, tạo dấu ấn riêng, khách hàng dễ dàng nhận diện. Đây cũng là hình thức marketing hiệu quả mà mẫu mã sticker mang lại.

Địa chỉ In sticker giá rẻ chất lượng ở đâu?

Với sự phát triển cạnh tranh của thương hiệu kinh doanh, việc tạo điểm nhấn cũng như nhận diện rất quan trọng. Sử dụng sticker dán trên bề mặt sản phẩm cũng là cách làm có tầm nhìn và ưa chuộng trong những năm gần đây.

Nhận thấy nhu cầu in sticker giá rẻ quá lớn, nhiều xưởng in ra đời và cạnh tranh cao, tuy nhiên, quy trình sản xuất và báo giá chưa ổn định. Có nơi sản xuất qua khâu trung gian, có nơi khâu thiết kế chờ đợi khá lâu gây ảnh hưởng.

Để tránh những tổn thất không đáng kể cũng như sở hữu các mẫu mã sticker đẹp phù hợp với mục đích kinh doanh, quý khách hàng hãy liên hệ ngay về phía xưởng Intoroigiare. Đây là xưởng in có hệ thống dây chuyền gia công sản xuất trên địa bàn TP. HCM và Hà Nội. Đơn vị phân phối trên toàn quốc với rất nhiều thiết kế sticker ấn tượng đáp ứng mọi lĩnh vực kinh doanh khác nhau.

In sticker tại xưởng Intoroigiare.vn có ưu điểm gì?

Intoroigiare là xưởng in có trên 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực in ấn thiết kế. Nhằm đáp ứng nhu cầu mẫu sticker đẹp, tinh tế phù hợp với mục đích kinh doanh của các lĩnh vực, phía công ty tung ra hơn 99+ mẫu sticker nhiều kiểu dáng, chất liệu đa dạng. Đến với Intoroigiare có nhiều tính năng ưu việt như sau:

● Quy trình sản xuất công nghệ cao, hoàn toàn khép kín không qua khâu trung gian nên giá thành cạnh tranh rẻ nhất trên thị trường.

● Hơn 500 nhân công kỹ thuật dày dặn kinh nghiệm cùng đội ngũ thiết kế hàng đầu. Toàn bộ yêu cầu mẫu mã đều được hỗ trợ thiết kế hoàn toàn miễn phí, mới lạ, độc quyền và có giá trị thẩm mỹ cao.

● Công nghệ in ấn tiên tiến mới nhất, gia công cho ra thành phẩm sticker đẹp, tinh tế, màu sắc chuẩn, rõ nét.

● Đáp ứng gia công sticker đơn hàng số lượng ít, số lượng lớn theo mọi yêu cầu

● Nhận gia công sticker chất liệu giấy, nhựa, decal, phản quang…Tất cả đều sẵn sàng đáp ứng nhanh.

● Có dịch vụ giao đơn hàng tận nơi trên toàn quốc.

Để cạnh tranh đứng vững trên thị trường in ấn, Intoroigiare đã không ngừng xây dựng thương hiệu, đổi mới công nghệ, kỹ thuật in ấn và nâng cao trình độ tay nghề. Nếu khách hàng quan tâm, cần được hỗ trợ báo giá, vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn nhé!

