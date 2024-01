In Tân Hoa Mai - Công ty dịch vụ in ấn và thiết kế uy tín, chuyên nghiệp ở TP. Hồ Chí Minh

(PR) - Tân Hoa Mai là một trong những doanh nghiệp đi đầu ở lĩnh vực in ấn kỹ thuật số, in UV, in offset,... bằng máy in công nghệ cao.

Đặc biệt, đây còn là địa chỉ uy tín chuyên in ấn tem chống hàng giả, cung cấp giải pháp ngăn ngừa hàng nhái kém chất lượng, bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng. Để có thể đáp ứng được tốt nhu cầu làm tem chống giả, in decal 7 màu, in poster, in banner,... công ty mang tới nhiều dịch vụ chuyên nghiệp, từ đó phục vụ khách hàng được hiệu quả.

Tổng quan về công ty in ấn Tân Hoa Mai

Công ty Tân Hoa Mai được thành lập bởi CEO Phạm Thị Kim Thoa và lấy địa chỉ website là https://tanhoamai.com.vn/ . Đây là địa chỉ uy tín chuyên thiết kế và in ấn với hơn 10 năm kinh nghiệm. Chất lượng dịch vụ tốt, đáp ứng được nhu cầu in ấn đang ngày một đa dạng của khách hàng. Trong những năm tiếp theo, mục tiêu của công ty là tiếp tục phát triển để trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ in ấn hàng đầu ở TPHCM, toàn quốc.

In nhanh kỹ thuật số sắc nét, bền đẹp và giá rẻ chỉ có tại Tân Hoa Mai.

Hiện nay, đội ngũ nhân sự của công ty TNHH In Ấn Kỹ Thuật Mới Tân Hoa Mai có hơn 50 thành viên, gồm cả nhân viên khối văn phòng và nhân sự tại nhà xưởng. Với nhân lực giỏi, nhiều kinh nghiệm, công ty tự tin có thể đáp ứng được mọi yêu cầu in ấn của khách hàng, cam kết chất lượng ấn phẩm là tốt nhất.

Các dịch vụ in ấn nổi bật tại Tân Hoa Mai

Công ty dành nhiều năm cho việc hoạt động và phát triển song song với nhau. Không chỉ với nhân sự, mà cả hệ thống máy in trong nhà xưởng cũng được đầu tư một cách đầy đủ, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu đặt in của khách hàng. Dưới đây là những mảng dịch vụ nổi bật nhất, cũng là lĩnh vực in thế mạnh của Tân Hoa Mai:

In tem chống hàng giả của Bộ Công An

Đây là loại tem nhãn có tính pháp lý cao nhất và công nghệ bảo mật tốt nhất hiện nay. Chưa thể sao chép, làm nhái con tem này. Vậy nên, công dụng của nó là bảo vệ doanh nghiệp trước nạn hàng giả kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

Nhiều công nghệ chống giả trên tem giúp bảo vệ thương hiệu doanh nghiệp hiệu quả.

Bộ Công An sử dụng những công nghệ chống giả hiện đại, gồm có qr code, điện tử SMS, công nghệ phản quang, nhảy nhiệt, nhảy nước, công nghệ ép hologram,... Trong đó, 2 công nghệ nhảy nước và nhảy nhiệt là độc quyền.

Trong nhiều tem nhãn chống giả, phần lớn các doanh nghiệp lên hệ về Tân Hoa Mai là để yêu cầu in tem của Bộ Công An. Dòng sản phẩm này bảo mật tốt, khó sao chép làm giả nhưng rất dễ để người dùng nhận biết thật giả. Bạn có thể xem thông tin chi tiết tại bài viết: Những điều bạn cần biết về tem chống giả Bộ Công An .

In tem 7 màu chống hàng giả

Cũng có người gọi là tem hologram. Nó là loại tem đặc biệt được làm từ nguyên liệu và công nghệ cùng tên, hologram. Mỗi lần thay đổi góc nhìn là tem sẽ phản xạ ánh sáng với những màu sắc khác nhau, rực rỡ tương tự cầu vồng.

Hình mẫu của tem 7 màu chống giả sử dụng công nghệ qr code, phủ thẻ cào và nhảy số serial.

Tem có nhiều loại tùy vào kiểu dáng, màu sắc và công nghệ in. Ngoài dùng để phòng chống hàng giả, tem còn được dùng để xác thực hàng chính hãng, làm tem niêm phong sản phẩm hoặc bảo hành điện tử.

In tem nhãn

Tem nhãn và tem chống hàng giả trên bao bì hộp mỹ phẩm.

Là loại tem nhãn dùng để dán lên sản phẩm, vừa để cung cấp thông tin về sản phẩm đó, vừa để gây chú ý và thu hút khách hàng. Tem nhãn có nhiều loại với vô vàn kích thước, hình dạng khác nhau. Sẽ tùy thuộc vào sản phẩm cần dán là gì để thiết kế, trang trí và in ấn tem nhãn cho phù hợp.

In hộp giấy

Đây là dòng sản phẩm thuộc về ngành bao bì giấy. Nó được ứng dụng rộng rãi ở hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực trong đời sống. Ngoài công dụng là đóng gói, bảo quản sản phẩm, thì hộp giấy còn được thiết kế, in ấn và trang trí để phù hợp làm hộp đựng quà tặng.

In túi giấy

Không chỉ là sản phẩm thân thiện với môi trường, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng, sản phẩm túi giấy còn có thể được thiết kế, in ấn và trang trí nhằm quảng bá sản phẩm, quảng bá thương hiệu. Túi giấy được ứng dụng rất nhiều trong đời sống hằng ngày, nó phù hợp với hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, bao gồm cả ngành thực phẩm khi được làm túi giấy cỡ nhỏ đựng thức ăn nhanh.

Ngoài các dịch vụ vừa nêu, Tân Hoa Mai còn cung cấp các dịch vụ in ấn khác, phục vụ nhu cầu của khách hàng. Có thể kể tới như:

● In thẻ cào.

● In tem bảo hành.

● In name card.

● In tờ rơi.

● In tem cuộn.

● In màng hologram.

● In hóa đơn.

● In bao thư.

● In catalogue.

● In kỹ thuật số.

Dịch vụ in ấn tại Tân Hoa Mai uy tín, chuyên nghiệp, in nhanh giá rẻ.

Tất cả dịch vụ ở Tân Hoa Mai đạt chất lượng tốt, giá thành rẻ, được nhiều khách hàng không chỉ ở HCM mà còn nhiều tỉnh khác, tín nhiệm và liên hệ sử dụng. Vậy nên, khi cần in ấn bất kỳ sản phẩm nào và cần được sử dụng dịch vụ ở Tân Hoa Mai, bạn vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới nhé! Tin rằng, bạn sẽ hài lòng bởi chất lượng dịch vụ tại đây.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH IN ẤN KỸ THUẬT MỚI TÂN HOA MAI

Hotline: 0919.00.99.30

Website: https://tanhoamai.com.vn/

Email: intemtanhoamai@gmail.com

Trụ sở: 96/5A Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.