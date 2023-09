iPhone 15 trình làng, rất nhiều nâng cấp đáng chú ý cho cả bản thường và Pro

(PR) - iPhone 15 vừa chính thức ra mắt với 4 phiên bản bao gồm iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max 2023. Nếu như trước đây các phiên bản iPhone thường kém thu hút hơn so với bản Pro thì bây giờ Apple đã có cách thu hút người dùng khi iPhone 15 và iPhone 15 Plus cũng sở hữu Dynamic Island, camera 48MP. Trong khi đó iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max vẫn thể hiện đẳng cấp riêng với khung Titan lần đầu tiên xuất hiện.

iPhone 15 và iPhone 15 Plus

Apple đưa rất nhiều tính năng từ dòng Pro lên dòng iPhone thường năm nay, đó là lý do mà iPhone 15 và iPhone 15 Plus trở nên thu hút hơn nhiều. Đầu tiên là Dynamic Island, tính năng cho phép đưa các thông tin quan trọng của ứng dụng lên khu vực “notch” của màn hình. Dynamic Island giúp mặt trước của iPhone 15 khác biệt hơn thế hệ trước, đồng thời cung cấp các thông tin nhanh hữu ích.

Cuối cùng thì Apple cũng đã chuyển sang sử dụng cổng USB-C thay vì Lightning như trước đây. Như vậy người dùng đã có một cổng kết nối đồng nhất và phổ biến hơn giữa các thiết bị. Cổng USB-C sẽ đóng vai trò như Lightning cũ, bao gồm sạc, truyền dữ liệu, âm thanh, … Rõ ràng đây là một thay đổi mang tính cách mạng và hợp lý.

Một thay đổi lớn trên iPhone 15 và iPhone 15 Plus mà chắc chắn người dùng sẽ rất thích, đó là camera. Giờ đây camera những chiếc iPhone 15 bản thường cũng đã được nâng lên độ phân giải 48MP, cho hình ảnh sắc nét và chất lượng hơn rất nhiều. Ngoài ra, Apple còn bổ sung tính năng zoom quang 2x cho iPhone 15, giúp bạn có thể zoom ảnh gấp đôi mà không giảm chất lượng. Tính năng chụp ảnh xóa phông cũng sẽ hấp dẫn hơn khi người dùng có thể điều chỉnh độ mờ hậu cảnh sau khi chụp. Tất nhiên bạn vẫn sẽ có một camera góc siêu rộng UltraWide.

Bộ vi xử lý có mặt trên iPhone 15 và iPhone 15 Plus là Apple A16 Bionic. Đây là con chip từng có mặt trên dòng 14 Pro với hiệu năng mạnh mẽ đã được kiểm chứng với 6 nhân CPU và 5 nhân GPU. Với Apple A16 Bionic, bạn có thể yên tâm là điện thoại vẫn chạy mượt sau nhiều năm nữa.

Như thường lệ thì Apple sẽ tung ra các phiên bản màu mới cho iPhone 15. Trên iPhone 15 và iPhone 15 Plus sẽ có 5 màu bao gồm Đen, Xanh Dương, Xanh Lá, Vàng, Hồng. Thiết kế máy vẫn rất nhẹ với khung nhôm, hai mặt kính, trong đó mặt trước Ceramic Shield siêu bền. Sẽ có 3 tùy chọn bộ nhớ dành cho iPhone 15/15 Plus là 128GB, 256GB và 512GB.

Theo trang chủ Apple Việt Nam, giá bán iPhone 15 là từ 22.999.000 đồng và iPhone 15 Plus là từ 25.999.000 đồng.

iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max

Nếu như những chiếc điện thoại Pro trước đây luôn rất nặng, “đầm tay” thì iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max sẽ đưa người dùng đến với trải nghiệm hoàn toàn mới với khung titan cấp độ 5. Nhờ vật liệu mới này, dòng iPhone 15 Pro sẽ vô cùng nhẹ, đồng thời titan còn rất bền khi đây là vật liệu sử dụng trong hàng không vũ trụ.

Sức mạnh của iPhone 15 Pro lại lên một tầm cao mới với Apple A17 Pro. Theo Apple, đây là con chip mang đến đẳng cấp đồ họa hoàn toàn mới, cho khả năng chơi game sống động và chân thực. Chắc chắn với A17 Pro, bộ đôi iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max sẽ có hiệu năng đứng đầu thế giới smartphone trong thời gian tới.

Camera trên iPhone 15 Pro vẫn có độ phân giải 48MP nhưng được nâng cấp về độ chi tiết và màu sắc. iPhone 15 Pro sẽ tự động nhận diện bạn khi chụp ảnh chân dung, thay vì phải chuyển sang chế độ chân dung như trước đây. Bạn có thể chỉnh được độ mờ hậu cảnh ngay cả sau khi chụp ảnh. Sẽ có tới 7 tiêu cự khác nhau, như là bạn đang sử dụng 7 ống kính nhiếp ảnh vậy. Camera iPhone 15 Pro Max có khả năng zoom quang học tới 5x để chụp những bức ảnh cực xa với độ chi tiết không đổi.

Thanh gạt quen thuộc trên iPhone trước đây đã được thay đổi thành một phím bấm trên iPhone 15 Pro mang tên phím Action (tác vụ). Với phím này bạn có thể gán cho iPhone một chức năng nào đó như camera, đèn pin, dịch, ghi âm, … Nhờ vậy người dùng sẽ có trải nghiệm iPhone tiện lợi hơn rất nhiều.

Thời lượng pin tiếp tục được nâng cấp trên iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max. Theo đó, iPhone 15 Pro Max có thời gian xem video lên tới 29 giờ còn iPhone 15 Pro là 25 giờ đồng hồ.

Có 4 màu sắc trên các phiên bản iPhone 15 Pro series năm nay, bao gồm Titan Đen, Titan Trắng, Titan Xanh, Titan Tự Nhiên. iPhone 15 Pro sẽ có 4 tùy chọn dung lượng từ 128GB đến 1TB; trong khi đó với iPhone 15 Pro Max bản thấp nhất sẽ từ 256GB. Giá bán tham khảo của iPhone 15 Pro là từ 28.999.000 đồng và iPhone 15 Pro Max là từ 34.999.000 đồng.

Tại thị trường Việt Nam, iPhone 15 series cho phép đặt trước từ 22/9 và có hàng từ 29/9. FPT Shop là địa chỉ mua iPhone hàng đầu với lượng hàng lớn, chính sách hậu mãi tốt và dịch vụ cao cấp. Đến với FPT Shop, bạn sẽ được mua iPhone sớm nhất, giá rẻ và bảo hành 12 tháng 1 đổi 1, hoàn toàn yên tâm về chất lượng.