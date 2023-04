Khai trương chi nhánh Thuận An, học lái xe an tâm giới thiệu sân tập sa hình hơn 10.000m2 tại Bình Dương

(PR) - Trong sự kiện khai trương chi nhánh mới tại Thuận An, Trung Tâm Đào Tạo Học Lái Xe An Tâm chính thức giới thiệu sân tập sa hình ô tô mới với diện tích gần 10.000m2 tại Bình Dương.

Sự bổ sung về sân tập đều nằm trong kế hoạch phát triển và mục tiêu hướng tới trong năm 2023 của toàn thể đội ngũ điều hành trung tâm.

Theo đó, đầu năm 2023 tới nay trung tâm đã mua sắm thêm 20 xe tập lái mới, hoàn tất quá trình lắp đặt hệ thống lái cabin mô phỏng đã được bộ Giao Thông Vận Tải ban hành, khai trương thêm chi nhánh mới tại Thuận An, Bình Dương và cuối cùng là sân tập sa hình chất lượng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Ông Trịnh Ngọc An - GĐ Trung Tâm Học Lái Xe An Tâm cho biết, năm 2023 là một năm khó khăn của kinh tế cả nước nói chung và ngành đào tạo lái xe nói riêng khi ngày càng nhiều quy định khắt khe hơn trong quy trình đào tạo.

Năm 2023, Trung Tâm Học Lái Xe An Tâm đặt mục tiêu mở rộng 20 văn phòng đại diện, nâng số lượng xe tập lái lên 300 chiếc cũng như hoàn thiện bộ máy nhân sự, văn hoá doanh nghiệp, phấn đấu là 1 trong những địa chỉ học bằng lái xe uy tín nhất tại Bình Dương.

Với sân tập mới đầy đủ sa hình, Trung Tâm Học Lái Xe An Tâm dự kiến trong năm nay, trung tâm có thể phục vụ đào tạo hơn 5.000 học viên học bằng lái xe ô tô hạng B1, B2, C và hơn 15.000 học viên thi bằng lái xe hạng A1.

Giới thiệu Trung tâm đào tạo học lái xe An Tâm - Bình Dương

Trung Tâm Học Lái Xe An Tâm được thành lập bởi ông Trịnh Ngọc An - một người có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo lái xe tại Bình Dương. Từng là giảng viên của trường An Ninh chuyên dạy bằng lái xe cho lực lượng vũ trang khu vực phía nam.

Quá trình hơn 10 năm phát triển dưới sự dẫn dắt, hiện nay Học Lái Xe An Tâm là 1 trong những trung tâm đào tạo lái xe lớn hàng đầu ở Bình Dương, với đội ngũ nhân viên đầy kinh nghiệm, tận tâm và nhiệt huyết, Học Lái Xe An Tâm sở hữu hơn 100 xe thực hành tập lái với 100% là xe đời mới.

Đặc biệt, tại Học Lái Xe An Tâm, từ lúc đăng ký ghi danh tới lúc thi sát hạch, học viên luôn được đào tạo với 1 quy trình bài bản, đảm bảo chất lượng với 4 cam kết:

Học đủ giờ - Thi đúng lịch: Học viên được đảm bảo học đủ giờ lý thuyết, thực hành và lịch thi đúng lịch được cam kết từ lúc đăng ký ghi danh học bằng hợp đồng đào tạo rõ ràng.

Học phí trọn gói - Không phát sinh chi phí: Tại thời điểm đăng ký ghi danh tại Học Lái Xe An Tâm, học viên luôn được minh bạch về chi phí học.

Giờ học linh động: Với lịch học linh động, học viên đăng ký tại trung tâm Học Lái Xe An Tâm có thể học lái xe theo khung giờ riêng của bản thân mà không ảnh hưởng tới công việc hằng ngày.

Học và thi tại Bình Dương: Tại Học Lái Xe An Tâm, học viên được học lý thuyết, học lái xe, học sa hình, thi tốt nghiệp, thi mô phỏng, thi sát hạch đều được diễn ra tại Bình Dương. Với những học viên xa sẽ có xe đưa đón.

Dịch vụ đào tạo tận tâm - hỗ trợ học viên tận tình

Đặt mục tiêu là 1 trong những trung tâm đào tạo bằng lái xe uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu tại Bình Dương cùng sứ mệnh giúp học viên học dễ dàng - nhận bằng nhanh chóng, Học Lái Xe An Tâm luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu với đầy đủ danh sách các hạng bằng đào tạo, bao gồm:

Đào tạo hạng bằng xe máy:

Đào tạo & sát hạch bằng lái xe máy A1 tại Bình Dương.

Đào tạo & sát hạch hạng bằng mô tô A2 tại Bình Dương.

Đào tạo & sát hạch hạng bằng A3 tại Bình Dương.

Đào tạo & sát hạch hạng bằng A4 tại Bình Dương.

Đào tạo hạng bằng xe ô tô:

Đào tạo & sát hạch bằng lái xe ô tô hạng B1 tại Bình Dương

Đào tạo & sát hạch bằng lái xe ô tô hạng B2 tại Bình Dương

Đào tạo & sát hạch bằng lái xe ô tô hạng C tại Bình Dương

Đào tạo nâng hạng bằng xe ô tô:

Nâng bằng ô tô hạng D tại Bình Dương.

Nâng bằng ô tô hạng E tại Bình Dương.

Nâng bằng ô tô hạng FC tại Bình Dương.

Ngoài ra, trung tâm cũng nhận đào tạo và cấp chứng chỉ các loại: Xe nâng, máy ủi, máy xúc, máy đào… với chi phí đào tạo hợp lý và thời gian nhận chứng chỉ nhanh chóng.

HỌC LÁI XE AN TÂM - ĐỊA CHỈ ĐÀO TẠO BẰNG LÁI UY TÍN TẠI BÌNH DƯƠNG

