Làm răng sứ đẹp - Chọn nha khoa là yếu tố tiên quyết

(PR) - Làm răng sứ đẹp mang đến nhiều lợi ích từ thẩm mỹ, tự nhiên và nâng tầm nụ cười. Để có răng sứ đẹp phải hội tụ nhiều yếu tố, nha khoa uy tín là yếu tố tiên quyết.

Phục hình răng sứ giúp răng trở trên trắng sáng mà còn tự tin thể hiện chính mình. Để làm răng sứ đẹp cần nhiều yếu tố từ chất lượng sứ, dáng răng, đến nha khoa thực hiện. Hãy cùng My Auris tìm hiểu răng sứ đẹp qua bài viết sau đây.

Tiêu chuẩn đánh giá răng sứ đẹp

Răng sứ thẩm mỹ cao phải có sự hài hòa cũng như phù hợp với khuôn mặt, khuôn miệng. Đặc biệt, các góc nhìn khi cười cũng phải đảm bảo thẩm mỹ. Răng sứ đẹp thỏa các tiêu chí sau:

● Cung răng: phải có sự tương thích với cấu trúc của gương mặt như tháp mũi, chân mày, đuôi mắt và khuôn miệng. Đặc biệt, cung răng khi cười phải đẹp và tự nhiên.

● Dáng răng: có rất nhiều dáng răng sứ: form tự nhiên, răng vuông, cá tính, chuẩn sao, răng thỏ. Mỗi dáng răng sẽ phù hợp với kiểu khuôn mặt khác nhau.

● Kích thước răng: kích thước giữa chiều cao/ chiều rộng của mỗi răng từ 0,7-0,85 tùy khuôn mặt, khuôn miệng mỗi người. Kích thước răng cửa/ răng cửa bên/ răng nanh/ răng hàm từ 62-80% tùy vào khuôn miệng rộng hay hẹp. Các đường nét, góc cạnh của răng phải đảm bảo sự tinh tế và tương tự như răng thật.

● Bề mặt răng: răng sứ được chế tác tốt thì khi chạm vào bề mặt răng sứ sẽ cảm thấy có các điểm gờ nổi hay đường vân chạy dọc. Điểm này giúp răng không bị giả mà thêm tự nhiên và có sức sống.

● Màu sắc răng sứ: bảng màu của từng loại răng sứ đa dạng. Nhìn chung, các dòng răng sứ có độ trắng đồng đều, độ phản quang khá tốt, phù hợp với da người.

Tiêu chuẩn đánh giá răng sứ đẹp.

Để đảm bảo các tiêu chí làm răng sứ đẹp kể trên, bạn nên đến nha khoa uy tín, chất lượng, đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, có tay nghề tốt.

Nên chọn chất lượng răng sứ nào?

Răng sứ được phân thành 2 chất liệu chính là răng sứ kim loại và răng toàn sứ. Mỗi loại sẽ có ưu nhược điểm riêng.

Răng sứ kim loại

Gồm có răng sứ kim loại thường và răng sứ titan. Răng sứ này có giá thành thấp nhưng tính thẩm mỹ không cao. Răng sứ cứng chắc, đảm bảo ăn nhai thoải mái. Tuy nhiên, thời gian sử dụng ngắn, bởi khung sườn răng sứ bị oxy hóa gây đen viền nướu trong thời gian ngắn. Điều này không chỉ mất thẩm mỹ mà còn gây hôi miệng.

Đặc điểm răng sứ kim loại.

Răng toàn sứ

Răng toàn sứ có cấu tạo cả khung sườn và lớp bên ngoài đều làm từ 100% sứ nguyên chất, không pha lẫn kim loại. Nhìn chung, các dòng răng toàn sứ có chi phí cao hơn với răng sứ kim loại. Song, tính thẩm mỹ, độ trắng sáng, phản quang và độ bóng tương tự như răng thật.

Hơn nữa, răng toàn sứ vẫn đảm bảo cứng chắc cho ăn nhai và được chế tác công nghệ hiện đại đảm bảo răng sứ được chế tác chuẩn xác, tỉ mỉ. Đặc biệt, răng toàn sứ sử dụng lâu, không oxy hóa, đen viền nướu.

Bên cạnh đó, răng toàn sứ lành tính, có khả năng tương thích sinh học cao. Thế nên, răng toàn sứ phù hợp với những người nhạy cảm với kim loại.

Đặc điểm răng toàn sứ.

Làm răng sứ đẹp - Nha khoa là yếu tố tiên quyết

Để có răng sứ đẹp sẽ cần rất nhiều yếu tố hội tụ, tuy nhiên, yếu tố tiên quyết chính là cơ sở nha khoa uy tín, đảm bảo về trình độ tay nghề của bác sĩ. Bởi nếu gặp phải nha khoa kém chất lượng, không những răng sứ không đẹp mà còn gặp nhiều vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng.

Làm răng sứ tại một số nha khoa kém chất lượng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe răng miệng như ê buốt, đau nhức, ăn nhai khó khăn, ảnh hưởng khớp cắn và tổ chức nha chua. Thậm chí, gây viêm tủy răng dẫn đến chết tủy, gặp các biến chứng vào xương hàm.

Vì thế, việc lựa chọn nha khoa đáng tin cậy, bác sĩ có tay nghề vững, giàu kinh nghiệm sẽ giúp làm răng sứ đẹp, tăng tỷ lệ thành công, giảm thiểu các rủi ro không đáng có.

My Auris - Viện may đo nụ cười giúp phục hình răng sứ theo công nghệ độc quyền đảm bảo mang đến cho khách hàng trải nghiệm làm răng nhẹ nhàng, an toàn.

● Bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm sẽ tiếp nhận tình trạng khách hàng từ đó, vạch ra kế hoạch điều trị phù hợp.

● Sử dụng vật liệu sứ chính hãng, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, không gây kích ứng khoang miệng.

● Trang bị máy móc, thiết bị hiện đại, tiên tiến hỗ trợ bác sĩ làm răng chuẩn xác, tiết kiệm thời gian mà không gây ảnh hưởng cho khách hàng.

● Sở hữu độc quyền công nghệ WTS (Way to Smile) giúp nâng tầm nụ cười

● Hơn nữa, nha khoa là địa chỉ uy tín, làm răng sứ đẹp chuẩn sao được hơn 100 nghệ sĩ tin tưởng lựa chọn.

● Viện may đo nụ cười My Auris đảm bảo kết quả làm răng đẹp hoàn mỹ, dáng răng, hình thể cân đối với tổng thể khuôn mặt.

Nha khoa My Auris - Viện may đo nụ cười.

Hy vọng mọi người có thêm kinh nghiệm về làm răng sứ đẹp. Nha khoa My Auris - Viện may đo nụ cười sở hữu công nghệ WTS (Way to Smile) tạo nên những “nụ cười” đẹp, tươi tắn. Hãy liên hệ với My Auris ngay để được tư vấn và giải đáp chi tiết nhé.