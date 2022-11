(PR) - Epson Việt Nam công bố Logico nhà phân phối máy chiếu Epson chính hãng tại Việt Nam

Ngày 1/10/2022 Công ty TNHH Epson Việt Nam (EVNL) công bố chỉ định công ty TNHH Thương mại Logico (Logico) làm nhà phân phối các dòng sản phẩm máy chiếu của Epson tại Việt Nam.

Giám đốc Epson Việt Nam trong 1 buổi thăm và làm việc tại văn phòng Công ty TNHH Thương Mại Logico.

Theo đó, Công ty TNHH Thương mại Logico sẽ phân phối toàn bộ dải sản phẩm máy chiếu Epson, bao gồm, máy chiếu dữ liệu, máy chiếu phim, máy chiếu gần/siêu gần, máy chiếu tương tác, máy chiếu vật thể và dòng máy chiếu Laser độ sáng cao tại Việt Nam bắt đầu từ ngày 1/10/2022.

Trực thuộc tập đoàn Seiko Epson Corporation có trụ sở chính tại Nhật Bản, Epson là thương hiệu công nghệ hàng đầu, luôn tiên phong cải tiến sản phẩm trong nhiều lĩnh vực quan trọng từ in ấn, thiết bị nghe nhìn đến robot và tự động hóa, góp phần giải quyết những bài toán then chốt của doanh nghiệp như tiết kiệm chi phí, vận hành hiệu quả và giảm tác động đến môi trường. Trong đó sản phẩm máy in phun nạp mực liên tục và máy chiếu nhiều năm liền đứng số 1 thế giới.

Các dòng sản phẩm máy chiếu Epson từ lâu đã chiếm giữ vị trí số 1 trên Thế giới vốn nhờ vào Công nghệ hiển thị 3LCD trứ danh của Epson. Công nghệ này giúp tái tạo màu sắc chân thực như cuộc sống, đồng thời có độ sáng màu cao hơn gấp 3 lần so với các công nghệ hiển thị còn lại trên thị trường.

Máy chiếu Epson 3LCD cho hình ảnh rõ ràng hơn, sống động hơn.

Máy chiếu Epson còn có độ phân giải không chỉ dừng lại ở Full HD hay WUXGA mà được đẩy cao lên đến 4K PRO UHD, mang đến hình ảnh rực rỡ, tươi sáng và sống động.

Hệ sinh thái sản phẩm còn đa dạng đáp ứng hầu hết các nhu cầu người dùng.

Nhằm phục vụ giải trí gia đình, hãng Epson có máy chiếu Laser thông minh Epiq Vision bao gồm các dòng máy chiếu như: Epiq Vision Flex, Epiq Vision Mini, Epiq Vision Ultra. Nhìn chung, đây là những dòng sản phẩm thiết kế nhỏ gọn và thời thượng với những tính năng ấn tượng, hứa hẹn sẽ nâng tầm trải nghiệm giải trí tại gia của người dùng như nâng cao trải nghiệm chơi game, xem phim, phát trực tiếp hàng loạt nội dung online không giới hạn...

Máy chiếu gia đình Epson Epiq Vision được đánh giá là dòng máy chiếu bán chạy số 1 thế giới 16 năm liền từ 2005 – 2020 (theo nguồn: Futuresource Consulting Limited: 2005-2020).

Đối với doanh nghiệp và môi trường giáo dục, đặc biệt là những người thường xuyên di chuyển linh hoạt, hãng Epson cũng cho ra đời dòng máy chiếu PowerLite, là dòng máy chiếu siêu di động, với tính năng mạnh mẽ và khả năng trình chiếu không dây, dòng máy chiếu này thực sự được khách hàng đánh giá vô cùng cao trên thị trường hiện nay.

Ngoài ra, Epson còn tung ra thị trường dòng máy chiếu siêu sáng Epson Pro có độ sáng siêu cao lên đến 30.000 Ansi Lumen, khả năng tăng cường lên độ phân giải 4K, dòng máy chiếu này cho hình ảnh trình chiếu xuất sắc, đáp ứng tốt sự kiện tại những sân khấu lớn, nơi bố trí màn chiếu thậm chí lên đến 1.000 inch cùng với những yêu cầu khắt khe nhất hiện nay.

Đặc biệt, nhằm mở ra thời đại mới của bảng hiệu kỹ thuật số, từ nội dung tĩnh đến trình chiếu động, nâng cao sự hiện diện thương hiệu của bạn và tạo sự khác biệt với những người khác. Hãng Epson đã cho ra đời dòng máy chiếu Light Scene chuyên dành cho quảng cáo, quảng bá sản phẩm vô cùng tuyệt vời.

2 dòng máy chiếu Laser Epson độ sáng cao lên đến 20.000 Ansi Lumens.

Trong khi đó Công ty TNHH Thương mại Logico – Nhà phân phối các dòng sản phẩm máy chiếu Epson tại Việt Nam đã có thâm niên hoạt động trong lĩnh vực phân phối thiết bị Audio, Video chuyên nghiệp từ những năm 1997 cho đến nay. Bà Bùi Thị Thanh Hoa (Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Thương mại Logico) cho biết : “Sự phục hồi và khởi sắc thần tốc của thị trường Việt Nam sau đại dịch hứa hẹn sẽ mang đến những cơ hội kinh doanh mới, và sự hợp tác giữa Epson và Logico được mong đợi sẽ mang thương hiệu Epson đến gần với người tiêu dùng Việt Nam hơn thông qua chiến lược phát triển sản phẩm chất lượng cao và nâng cao trải nghiệm người dùng.”

Nhân viên Logico tự hào được chứng nhận đào tạo chuyên sâu về máy chiếu Epson.

Với 25 năm kinh nghiệm trong ngành thiết bị văn phòng và là nhà phân phối chính thức máy chiếu Epson chính hãng tại Việt Nam, các bạn hoàn toàn yên tâm sử dụng máy chiếu cũng như dịch vụ của Logico.

Đặc biệt, với đội ngũ nhân viên tư vấn chuyên nghiệp, nhân viên kỹ thuật tay nghề cao, Logico luôn sẵn sàng lắng nghe, hỗ trợ tư vấn, lắp đặt tận nơi, hướng dẫn sử dụng tận tình, hậu mãi chu đáo, đảm bảo mang đến sự hài lòng cho tất cả Quý khách hàng thân yêu.

Để hỗ trợ về bán hàng & kỹ thuật, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Website: https://logico.com.vn/

Hotline: 0909.636.798

Email: info@logico.com.vn

TP. Hồ Chí Minh: 88 đường số 10, KDC Cityland Park Hills, P.10, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.

TP. Hà Nội: Số 10 Ngõ 93/20 phố Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội.