Siêu dự án The Grand Sentosa Novaland là một trong những dự án đang gây tiếng vang lớn trong thị trường bất động sản hiện nay. Đây chính là khu phức hợp căn hộ chung cư cao cấp kết hợp thương mại của tập đoàn Tài Nguyên. Cùng tìm hiểu lý do nên chọn đầu tư án The Grand Sentosa Novaland nhé!

Vị trí đắc địa liền kề Phú Mỹ Hưng

Vị trí chính là lý do đầu tiên quyết định lựa chọn dự án. Bởi một vị trí thuận lợi giúp cho tiềm năng sinh lời dự án càng cao.

Không quá để nói rằng Grand Sentosa có vị trí “tựa sơn hướng thủy” đúng với tiêu chí vàng trong làng bất động sản. Dự án tiếp giáp đầy đủ ba yếu tố gần sông, gần đường chính và gần thành thị.

Tại đây bạn có thể dễ dàng di chuyển tới những trung tâm lớn của thành phố như sân golf Phú Mỹ Hưng, KCN Hiệp Phước, đến Cresent Mall. Giao thông thuận lợi, dễ dàng di chuyển. The Grand Sentosa mang trong mình “hơi thở” của những ốc đảo xanh mát. Bạn có thể cảm nhận được những giây phút thư giãn, những luồng gió mát giữa lòng thành phố tấp nập.

Thiết kế cao cấp chuẩn nơi an cư lý tưởng

Grand Sentosa được đầu tư và thiết kế bởi các đội ngũ chuyên gia hàng đầu. Vì thế chất lượng và dịch vụ không gì để bàn cãi. Tinh tế - hiện đại - nhiều lựa chọn chính là những gì khi nhắc đến Grand Sentosa. Điểm được đánh giá cao tại dự án này đó chính là chú trọng vào không gian sống. Khác với các tòa cao ốc nội đô là cảm giác bí bách thì đến với Grand Sentosa bạn sẽ có nhiều không gian để tận hưởng thiên nhiên.

Bởi lẽ Grand Sentosa hiểu được sức khỏe, tinh thần chính là điều quan trọng cho mỗi khách hàng. Một nơi mang lại trải nghiệm cân bằng giữa con người và thiên nhiên tại một cộng đồng cư dân văn minh. Giúp bạn cảm nhận được sự yên bình, thư giãn trong không gian thoáng đãng là yếu tố quyết định.

Tiện ích nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao

Grand Sentosa với tiện ích đạt tiêu chuẩn quốc tế. Với hệ thống 50 hạng mục dịch vụ giúp cư dân có cuộc sống tiện nghi như:

● Hồ bơi.

● Nhà hát trên sông.

● Spa, yoga.

● Bến du thuyền.

● Công viên xanh nội khu.

● Tầng hầm để xe có sức chứa tới 5.000 chỗ…

Tiêu chí đem đến sự thoải mái nhất cho cư dân căn hộ thế nên dự án luôn có sự đầu tư kỹ lưỡng. Tại đây bạn sẽ được hòa nhập vào một môi trường chung. Con em sẽ được vui chơi, giao lưu cùng nhau tạo nên sự gắn kết, thắt chặt giữa người với người. Dự án hướng đến sự tái tạo năng lượng, cân bằng cuộc sống. Nơi mở ra không gian chăm sóc sức khỏe tuyệt vời cho cả gia đình.

Những ưu đãi khi nhanh tay đặt mua căn hộ cao cấp The Grand Sentosa

Trong giai đoạn đầu mới mở bán bạn sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn từ chủ đầu tư. Đây là cơ hội đầu tư cho những nhà đầu tư nhanh nhạy thông tin. Với một vị trí trung tâm và ven sông, căn hộ The Grand Sentosa khi hoàn thiện cực kỳ dễ dàng cho thuê với mức giá cao.

Chính sách bán hàng tại đây:

● Sở hữu nhẹ nhàng từ 500 triệu.

● Thanh toán 48 triệu/tháng chỉ 45% đến khi nhận nhà.

● Chiết khấu lên đến 20% tổng giá trị.

● Cam kết thuê lên đến 40 triệu/tháng.

Giá bán căn hộ The Grand Sentosa dự kiến trung bình khoảng 100.000.000 đồng/m2. Nếu bạn đang tìm kiếm một bất động sản để cho thuê với tỷ suất sinh lời tốt, hãy đến tham quan và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại dự án The Grand Sentosa Kenton Node.

Có nên đầu tư dự án The Grand Sentosa thời điểm này?

Bằng sự chỉn chu trong từng chi tiết, các căn hộ tại The Grand Sentosa mang đến không gian sống đồng điệu. Các đặc quyền giải trí đỉnh cao dành riêng cho cộng đồng cư dân tinh hoa. Hiện tại, dự án The Grand Sentosa chưa bàn giao hoàn toàn, vẫn còn đang trong quá trình xây dựng. Do đó mức giá chủ đầu tư đưa ra với giá khá “mềm”. Chính vì thế đây là thời điểm bạn nên cân nhắc lựa chọn. Trong tương lai không xa đây hứa hẹn sẽ là dự án bùng nổ và “cháy hàng”.

Lưu ý khi chọn đầu tư nên lựa chọn hướng nhà phong thủy, hợp mệnh gia chủ để sinh tài lộc và sự bình yên. Khi xác định mua các chủ đầu tư cần lên phương án kỹ lưỡng và chi tiết.

