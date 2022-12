Masterise Homes khu đô thị sinh thái ven sông đẳng cấp giữa lòng Sài Gòn

(PR) - Bạn mong muốn sống gần với thiên nhiên, hướng về một cuộc sống xanh hiện đại? Nếu vậy thì The Global City sẽ là dự án biểu tượng hàng đầu mà bạn không nên bỏ lỡ. Với hàng loạt những ưu điểm vượt trội, The Global City Quận 2 hứa hẹn sẽ là nơi đầu tư hấp dẫn và an cư lý tưởng cho mọi người.

The Global City Quận 2 trung tâm của những giấc mơ

Vị trí vàng đắc địa của dự án

The Global City tọa lạc tại vùng đất vàng thừa hưởng trọn vẹn cả ba yếu tố “Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ”, không chỉ tốt về về mặt phong thủy mà The Global City Quận 2 còn nằm gần những trung tâm thương mại, khu đô thị sầm uất và tiếp giáp với hệ thống đường huyết mạch quan trọng như tuyến đường Đỗ Xuân Hợp, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, và hệ thống cao tốc tuyến Metro số 1.

Với những địa thế nổi trội này, The Global City Quận 2 hứa hẹn sẽ đem đến cho cư dân tương lai một cuộc sống tiện nghi, toàn diện và di chuyển cực dễ dàng.

Lối kiến trúc đẳng cấp

Ngay từ khi còn nằm trên bản vẽ, The Global City đã mang trong mình mục tiêu trở thành khu Downtown hàng đầu Đông Nam Á. Vì mục đích đó mà Masterise Homes đã tham khảo và hợp tác với Foster + Partners – một trong những đơn vị kiến trúc nổi tiếng toàn cầu với các công trình để đời như tòa nhà Apple tại Mỹ, Apple Marina Bay Sands tại Singapore, trụ sở Bloomberg tại Anh,… và nhiều biểu tượng khác trên toàn thế giới.

Chính vì vậy, ngay từ khi lên ý tưởng đến khâu thiết kế, từng chi tiết của dự án The Global City Quận 2 được chăm chút tinh tế, tỉ mỉ, kết hợp hài hòa giữa hệ thống mảng xanh tự nhiên, ánh sáng vào trong không gian sống.

Đa dạng sản phẩm nhà ở

Sở hữu một quỹ đất xây dựng rộng lớn hơn 117.4 ha, The Global City là dự án đi đầu của thành phố Thủ Đức khi sở hữu đầy đủ loại hình bất động sản như shophouse tiện ích, khu biệt thự sân vườn - ven sông thoáng mát, nhà phố kinh doanh, căn hộ cao cấp,...

Toàn bộ dự án The Global City Quận 2 được chia ra làm 6 phase với 3 phase đầu tiên dành riêng cho không gian xây dựng biệt thự, nhà phố, shophouse với tổng diện tích nhà ở dao động từ 75 - 120m2. Còn ở 3 phase cuối cùng, Masterise Homes sẽ tập trung thiết kế và thi công hàng nghìn căn hộ cao cấp với diện tích từ 50 – 150 m2.

Vì có sự đa dạng sản phẩm bất động sản như trên, mà dự án The Global City hoàn toàn phù hợp với mọi nhóm đối tượng khách hàng khác nhau và mong muốn một cuộc sống đầy đủ tiện nghi, chuẩn quốc tế trong những năm tiếp theo.

Chuỗi tiện ích nội khu bất tận

Nhằm hướng đến một cuộc sống đầy đủ, tiện nghi và đẳng cấp nhất cho cư dân, The Global City đã lên kế hoạch đầu tư xây dựng một chuỗi tiện ích nội khu trải dài dự án, giúp cư dân có nơi để nghỉ ngơi thư giãn sau một ngày học tập, làm việc mệt mỏi.

Các tiện ích điển hình của The Global City Quận 2 phải kể đến như:

Khu căn hộ Soho đẳng cấp được lấy cảm hứng từ New York, Dubai, Bangkok.

Khu Darling Harbour xây dựng theo lối kiến trúc từ Sydney.

Công viên cây xanh trung tâm rộng lớn bao phủ khắp nội khu dự án.

Hệ thống khu vui chơi giải trí dành riêng cho trẻ em, trung tâm thương mại sầm uất,…

Chuỗi phòng spa thư giãn, gym - yoga, clubhouse hiện đại.

Hệ thống bệnh viện, trường học đạt chuẩn quốc tế, được đầu tư trang thiết bị phục vụ hiện đại.

Bên cạnh đó, cư dân của The Global City có thể di chuyển nhanh chóng đến những địa điểm ngoại khu như Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ, Vincom Thảo Điền, Mega Market, cụm trường học quốc tế, khu thể thao quốc gia,…

Masterise Homes khu đô thị sinh thái ven sông đẳng cấp giữa lòng Sài Gòn

Sau khi đã tìm hiểu về những thông tin cơ bản của dự án The Global City, Masterise Homes còn đem đến cho quý khách hàng những món quà bất ngờ khi lựa chọn, booking dự án sớm nhất ngay hôm nay:

Mức hỗ trợ vay ngân hàng 80 - 100%.

Thời gian hỗ trợ lãi suất 0%.

Chiết khấu dành cho các khách hàng đã từng cộng tác với Masterise Homes.

Chính sách ưu đãi dành cho khách hàng mua nhiều căn hộ từ 3 căn trở lên,…

Quý khách hàng đang quan tâm đến dự án và muốn tìm hiểu thêm về thông tin, tính pháp lý, các chương trình ưu đãi của The Global City hãy liên hệ ngay với Masterise Homes để không bỏ lỡ cơ hội sở hữu căn hộ đẳng cấp đạt chuẩn hàng đầu Việt Nam.