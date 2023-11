Minh Hải Plaza - Showroom nội thất may đo uy tín Hải Dương

(PR) - Nội thất may đo ngày càng được ưa chuộng bởi nó phù hợp với mọi không gian và thể hiện được phong cách cá nhân của gia chủ. Tại Hải Dương hiện nay, Minh Hải Plaza là showroom nội thất may đo được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn nhất.

I. Minh Hải Plaza - Showroom nội thất may đo số 1 Hải Dương

Minh Hải đang sở hữu một nhà máy có diện tích hơn 5.000m2 tại Tỉnh Hải Dương cung cấp giải pháp toàn diện về tư vấn – thiết kế – sản xuất – thi công nội thất.

1. Năng lực sản xuất của Minh Hải Plaza

Điều tạo nên sự khác biệt trong từng sản phẩm nội thất may đo do Minh Hải cung cấp so với các đơn vị khác chính là nguyên liệu được chọn lựa kỹ càng, bao gồm:

- Gỗ tự nhiên: 100% nhập khẩu từ nước ngoài (Mỹ, Đức, Nga, Nam Phi): Gỗ lim, gỗ óc chó, gỗ đinh hương, gỗ gõ, gỗ sồi… Gỗ được xử lý bằng công nghệ sấy chuyên nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế: chống cong vênh, hạn chế tối đa mầm mống bệnh mối mọt.

- Gỗ công nghiệp nhập khẩu có khả năng chống chịu nước, chịu nhiệt tốt. Bề mặt gỗ được phủ veneer, melamine, laminate, acrylic, sơn bệt giúp tăng độ bền cho sản phẩm.

Tất cả gỗ được lựa chọn đều đạt tiêu chuẩn E1, E2 nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sử dụng.

Gỗ tự nhiên được nhập khẩu nguyên kiện tại Minh Hải Plaza.

Bên cạnh đó, Minh Hải học hỏi công nghệ tiên tiến trên thế giới một cách có chọn lọc, đa số máy móc của xưởng sản xuất nội thất đều được nhập khẩu từ nước ngoài tạo thành một dây chuyền tự động hóa theo tiêu chuẩn quốc tế. Mỗi công đoạn trong quá trình sản xuất đều được thực hiện bởi hệ thống máy móc chuyên dụng đảm bảo độ chính xác cao.

Minh Hải cũng là một trong những đơn vị hàng đầu miền Bắc sở hữu các phòng sơn đạt tiêu chuẩn quốc tế. Công nghệ sơn PU 5 lớp giúp bảo vệ bề mặt sản phẩm luôn sáng bóng và bền đẹp theo thời gian.

Tất cả sản phẩm trước khi bàn giao đến khách hàng đều được sấy tại phòng sấy chuyên dụng, đạt tiêu chuẩn quốc tế giúp bảo vệ bề mặt và tăng bộ bền sản phẩm.

Đặc biệt, đội ngũ công nhân có trình độ chuyên môn, kỹ thuật và tay nghề cao luôn đảm bảo cho sản phẩm chính xác theo bản vẽ kỹ thuật với kết cấu bền vững, đường nét sắc sảo tinh tế.

Với hệ thống máy móc sản xuất tự động hóa hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế; đội ngũ cán bộ công nhân viên có tác phong làm việc chuyên nghiệp và quy trình xử lý, sản xuất toàn diện với yêu cầu cao, Minh Hải tự tin có thể đáp ứng mọi nhu cầu về thiết kế may đo nội thất của khách hàng.

2. Các dòng sản phẩm nội thất may đo do Minh Hải cung cấp

- Sàn gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp, tủ bếp gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp.

- Thi công, trang trí nội thất gia đình, văn phòng, hội trường, nhà hàng, khách sạn.

- Cửa gỗ, cầu thang, giường tủ, nội thất văn phòng phục vụ các dự án, chung cư với số lượng lớn, phân phối trong nước và xuất khẩu đi thị trường Mỹ, EU, Trung Quốc…

II. Đánh giá thực tế của khách hàng khi sử dụng nội thất may đo của Minh Hải

Đối với dòng sản phẩm nội thất may đo, Minh Hải Plaza không chỉ cung cấp cho công trình dân dụng mà còn rất nhiều công trình trọng điểm khác trên toàn quốc. Một số công trình có thể kể đến như khách sạn, nhà hàng, trường học, bệnh viện, công ty, doanh nghiệp, trụ sở làm việc nhà nước… Các sản phẩm nội thất may đo đều được người dùng đánh giá rất cao.

Sofa văn phòng và toàn bộ kệ tủ trang trí được sản xuất bởi Minh Hải Plaza tại công ty CNC.

Anh Trần Mạnh Long, Trưởng phòng Hành chính - Nhân sự Công ty cổ phần dinh dưỡng quốc tết CNC: “CNC luôn mong muốn lựa chọn sản phẩm tốt nhất nên sử dụng nội thất nhập khẩu và một số không gian thì dùng nội thất may đo để đảm bảo tương xứng và hài hoà với không gian. Nhìn chung thì cho đến thời điểm hiện tại, sau hơn 1 năm sử dụng thì các sản phẩm vẫn còn rất tốt, bên phía Minh Hải Plaza cũng thường xuyên có nhân viên chăm sóc khách hàng điện hỏi thăm về trải nghiệm sử dụng sản phẩm cũng như là giải quyết các vấn đề phát sinh nhanh chóng.”

Phòng ngủ chung cư nhà chị Huệ - TP Hải Dương.

Chị Huệ, TP Hải Dương: “Tôi sử dụng sản phẩm nội thất may đo của Minh Hải Plaza đến nay là lần thứ 5. Các căn nhà đều có phong cách hiện đại nhưng thiết kế rất khác, các sản phẩm nội thất Minh Hải sản xuất đều chắc chắn, chất lượng tốt và rất đẹp. Nói chung là tôi rất hài lòng”

…

Có thể nói, xu hướng sử dụng nội thất may đo đang trở nên phổ biến hơn do tính năng, sự khác biệt và xu hướng của người dùng. Hãy liên hệ ngay hotline 0964 317 588 hoặc trực tiếp nhận tư vấn tại showroom nội thất Hải Dương Minh Hải Plaza số 6 Ngô Quyền, TP. Hải Dương.