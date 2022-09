Ngày 24.9, Honda Ôtô Quảng Nam - Tam Kỳ tổ chức chương trình tập huấn "Lái xe an toàn"

(PR) - Nhằm chung tay cùng cộng đồng xây dựng một xã hội giao thông an toàn, ngày 24.9.2022, Honda Ôtô Quảng Nam - Tam Kỳ tổ chức chương trình tập huấn “Lái xe an toàn” tại Trung tâm Văn Hóa tỉnh Quảng Nam (số 08 Trần Hưng Đạo, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ).

Tại khóa tập huấn này, các hướng dẫn viên lái xe an toàn của Honda Ôtô Quảng Nam - Tam Kỳ sẽ chia sẻ những kiến thức giao thông đường bộ và kỹ năng lái xe thông qua nội dung lý thuyết và thực hành thực tế. Bài giảng lý thuyết sẽ phổ biến Luật Giao thông đường bộ; kiến thức, kinh nghiệm lái xe an toàn. Thực hành thực tế sẽ bao gồm hướng dẫn các kỹ năng và kỹ thuật điều khiển xe.

Với đội ngũ hướng dẫn viên được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp từ các chuyên gia Nhật Bản theo tiêu chuẩn của Honda Việt Nam, người tham gia tập huấn sẽ được cung cấp những kiến thức hữu ích và trải nghiệm thực hành các tình huống xử lý thực tế qua những bài tập.

Chương trình nhằm giúp học viên nâng cao ý thức, cải thiện hành vi, tham gia giao thông văn minh, hạn chế tai nạn giao thông cho bản thân và cho những người xung quanh.

Honda Ôtô Quảng Nam - Tam Kỳ là đơn vị thành viên của Honda Tiến Thu. Hàng năm Honda Tiến Thu tổ chức rất nhiều chương trình an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng. Honda Tiến Thu tin tưởng rằng, các hoạt động về an toàn giao thông sẽ góp phần cùng cộng đồng nhanh chóng kéo giảm nhanh tai nạn giao thông, tiến tới xây dựng một xã hội giao thông an toàn và văn minh hơn.