Người dân nên tầm soát nguy cơ đột quỵ định kỳ

(PR) - Kiểm tra sức khỏe tổng quát định kỳ, chụp MRI não để tầm soát chuyên sâu các yếu tố, nguy cơ gây đột quỵ chính là cách nhanh nhất để phát hiện và ngăn chặn kịp thời cơn đột quỵ não ngay cả khi không có dấu hiệu.

Để đẩy lùi đột quỵ, người dân nên khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là chụp MRI não tầm soát sớm các yếu tố nguy cơ.

Gần đây, chị P.T.M.N (44 tuổi, trú tại Quảng Ngãi) đến Thiện Nhân Đà Nẵng khám sức khỏe định kỳ do công ty tổ chức. Khi chụp MRI não, mạch não trên hệ thống máy cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Lumina - Siemens, phát hiện chị N có khối u màng não góc cầu tiểu não phải. Không chỉ phát hiện bệnh lý về não, tầm soát đột quỵ sớm bằng MRI tại Thiện Nhân còn giúp phát hiện có các túi phình mạch máu não. Cụ thể, chị N.T.N.P (Đà Nẵng) khám hậu Covid-19 và chụp MRI não bất ngờ phát hiện túi phình lớn động mạch cảnh trong trái. Một bệnh nhân đái tháo đường khi đi khám và chụp MRI não cũng đã được các bác sĩ tại Thiện Nhân phát hiện cùng lúc ba túi phình mạch não…

Tính từ tháng 6 đến hết tháng 11.2022, đã có 547 lượt khách hàng từ nhiều tỉnh thành ở miền Trung đến Thiện Nhân Đà Nẵng để thực hiện tầm soát chuyên sâu nguy cơ đột quỵ não trên hệ thống máy MRI 3.0 Tesla Lumina - Siemens.

Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Trường Giang, Giám Đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên cho biết: "Việc phát hiện sớm bất thường mạch máu não (phình mạch, dị dạng mạch, hẹp nạch não do xơ vữa) giúp hạn chế tai biến mạch máu não. Với các bất thường mạch não được chẩn đoán sớm bệnh nhân có thể được theo dõi định kỳ, sử dụng các thuốc điều trị dự phòng biến cố hoặc can thiệp điều trị kịp thời khi có chỉ định".

Tại Thiện Nhân Đà Nẵng, tầm soát đột quỵ não được thực hiện trên hệ thống máy MRI 3.0 Tesla hiện đại nhất của hãng Siemens - Đức, vừa mới có mặt tại Việt Nam, chuyên cho tầm soát ung thư và đột quỵ với nhiều chức năng vượt trội, chuyên sâu. Đây là dòng máy cung cấp hình ảnh chất lượng cao đảm bảo chẩn đoán chính xác; chụp cộng hưởng từ toàn thân với thời gian nhanh chóng; tái tạo hình ảnh 3D, chi tiết giải phẫu tốt hơn MRI thông thường; dễ dàng phát hiện tổn thương…

Gói tầm soát sớm đột quỵ được xây dựng chi tiết, đầy đủ, đảm bảo khách hàng được tầm soát kỹ càng, chuyên sâu nhất. Bao gồm Chụp MRI sọ não; Siêu âm động mạch cảnh đốt sống; Siêu âm tim 4D; Xét nghiệm công thức máu; Xét nghiệm glucose; Xét nghiệm hba1c; Xét nghiệm HDL (cholesterol có lợi), LDL (cholesterol có hại), cholesterol toàn phần, triglycerid (1 dạng chất béo); Đo điện tim.