Phẫu thuật lấy khối u xơ nặng 3kg trong tử cung người bệnh

(QNO) - Khoa Phụ sản Bệnh viện Đa khoa Gia Đình (Đà Nẵng) vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cắt bỏ tử cung toàn phần chứa khối u xơ nặng 3kg, kích thước tương đương thai kỳ 5 tháng tuổi cho một bệnh nhân nữ.

Sau 4 ngày phẫu thuật, sức khỏe bà M. đã ổn định. Ảnh: B.V

Bà N.T.M. (53 tuổi) đến khám tại Phòng khám Sản phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Gia Đình với mong muốn điều trị khối u xơ tử cung đã tồn tại nhiều năm trong bụng.

Bà M. cho biết phát hiện khối u xơ cách đây 7 năm nhưng nghĩ chỉ là khối u lành nên không thăm khám thường xuyên, chỉ điều trị bằng thuốc. Tuy nhiên, gần đây khối u ngày một tăng kích thước khiến kinh nguyệt rối loạn, chu kỳ kinh kéo dài hơn 20 ngày trong một tháng. Quá lo lắng nên bà nhập viện điều trị.

Kết quả siêu âm cho thấy tử cung bà M. có khối u lớn tương đương thai kỳ 5 tháng nằm trong lớp cơ tử cung, bề mặt trơn láng, có hiện tượng xâm lấn, chèn ép một phần các cơ quan khác trong ổ bụng. Các bác sĩ Khoa Phụ sản đã hội chẩn và quyết định phẫu thuật cắt tử cung toàn phần và 2 phần phụ để loại bỏ khối u một cách triệt để.

Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, êkíp bác sĩ đã đưa tử cung chứa khối u nặng 3kg trong tử cung ra khỏi cơ thể bà M. thành công. Chỉ 4 ngày sau phẫu thuật, sức khỏe bà M. đã ổn định.

Theo ThS-BS. Nguyễn Thị Thanh Loan - Trưởng khoa Phụ sản Bệnh viện Gia Đình, u xơ tử cung là tình trạng u tử cung lành tính có nguồn gốc cơ trơn, xảy ra khoảng 70% phụ nữ từ 45 tuổi trở lên. Phần lớn u xơ không gây triệu chứng nhưng có thể gây chảy máu tử cung bất thường, đau vùng chậu, các triệu chứng đường tiểu hoặc đường tiêu hóa.

Đối với phụ nữ chưa mang thai, u xơ tử cung có thể sẽ to lên khi có thai và gây ra các bất lợi cho thai như vô sinh, sẩy thai, sinh non, mổ lấy thai, băng huyết sau sinh… Đối với phụ nữ đã trải qua quá trình sinh nở, u xơ tử cung tiến triển nặng cần phải được can thiệp bằng cách cắt toàn bộ phần tử cung hoặc hiếm gặp hơn chuyển thành ung thư (dưới 1% bệnh nhân).

vì vậy, phụ nữ có u xơ cần khám phụ khoa định kỳ mỗi năm để theo dõi tình trạng khối u hoặc khám lại khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như đau bụng hạ vị âm ỉ, kinh nguyệt không đều, rong kinh, rong huyết, băng kinh…

Ngoài ra, bác sĩ cũng khuyến cáo đối với phụ nữ trong độ tuổi mang thai nên kiểm tra định kỳ sức khỏe thường xuyên để phát hiện sớm các bệnh lý khối u phụ khoa... Nếu phát hiện sớm, bác sĩ có thể phẫu thuật nội soi, bảo tồn được tử cung, tránh một cuộc phẫu thuật lớn với vết mổ hở.